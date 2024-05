Lecture Zen Résumer l'article

Alors que la série turque Merci et au suivant ! squatte actuellement le top 10 de Netflix, voici 5 autres séries pleines d’amour à voir en streaming : Le Chemin de l’Olivier, À l’Ombre des Magnolias, Hometown Cha-Cha-Cha, Plan Cœur ainsi que Valeria.

Depuis quelques semaines, les passions romantiques de Leyla Taylan font battre le cœur des abonnés de Netflix avec Merci et au suivant !. Cette série turque s’est rapidement hissée au sommet du top 10, avec l’histoire de cette avocate de renom, qui peine à se remettre de la trahison de son premier amour et commence à envisager de nouvelles relations, avec le soutien précieux de ses amis. Mais quelles séries regarder sur Netflix, après cette exploration des rencontres sentimentales et de l’amitié ?

À l’ombre des magnolias // Source : Netflix

Le Chemin de l’Olivier sur Netflix, pour retrouver la chaleur du soleil turc

Avant Merci et au suivant !, une autre romance turque avait passionné les foules sur Netflix : Le Chemin de l’Olivier, sortie en 2022. Cette fois, le ton est beaucoup plus dramatique, et suit particulièrement trois amies, alors qu’elles posent leurs valises dans une magnifique ville balnéaire. Mais leurs vacances ne seront pas de tout repos, et elles seront confrontées à la fois à une quête spirituelle, mais surtout à des traumatismes enfouis.

Le Chemin de l’Olivier met en scène un trio de femmes soudées qui entament ensemble une thérapie nécessaire, le tout sous le sunlight des tropiques turques. Un petit voyage touchant au bord de la mer, qui connaîtra une nouvelle étape avec la sortie imminente de la saison 2, le 11 juillet 2024.

À voir si vous avez aimé : Mange, prie, aime ; Toujours là pour toi ; À l’Ombre des Magnolias ; Midsummer Night

Mange, prie, aime ; Toujours là pour toi ; À l’Ombre des Magnolias ; Midsummer Night À voir si vous cherchez : drame ; romance ; série turque ; amour et amitié ; sentiments gnangnan ; traumas du passé ; voyage ; quête spirituelle ; road trip ; maladie ; épisodes longs ; pleurer à chaude larmes ; sororité ; des acteurs et actrices beaux comme des dieux comme dans Merci et au suivant !

À l’Ombre des Magnolias sur Netflix, pour retrouver des amies en or

Maddie, Dana et Helen sont trois copines d’enfance unies pour la vie. La première sort tout juste d’un divorce douloureux, la deuxième vient d’acheter une grande maison pour la transformer en spa, tandis que la dernière brille en tant que cheffe cuisinière de son propre restaurant. Dans la petite ville de Serenity, ce trio va alors se soutenir sans faille, face à des problèmes amoureux et professionnels du quotidien.

Calme et douce, À l’Ombre des Magnolias est une petite bulle de réconfort, au milieu du chaos qui nous entoure. À l’image de Gilmore Girls, cette ode à l’amitié et à la sororité nous permet de nous concentrer sur les liens indéfectibles de la vie, avec un optimisme qui fait un bien fou au moral. Attention : cyniques, passez votre chemin au risque (bénéfique) d’être englouti par une vague d’amour et de bienveillance.

À voir si vous avez aimé : Toujours là pour toi ; Virgin River ; Ginny & Georgia ; Gilmore Girls ; This is Us ; A Million Little Things ; Drop Dead Diva

Toujours là pour toi ; Virgin River ; Ginny & Georgia ; Gilmore Girls ; This is Us ; A Million Little Things ; Drop Dead Diva À voir si vous cherchez : drame ; romance ; amitié ; feel-good ; cocooning ; adaptation de livres ; sororité ; émotion ; épisodes longs ; faire une pause à Serenity, l’arrêt le plus tranquille du monde ; voir l’amitié féminine représentée avec une douceur rare à l’écran

Hometown Cha-Cha-Cha sur Netflix, pour retrouver deux opposés romantiques

Certes, on s’éloigne de l’énergie passionnelle de Merci et au suivant ! pour découvrir une atmosphère plus paisible avec Hometown Cha-Cha-Cha. Mais les deux séries partagent tout de même un goût certain pour les romances façon « les opposés s’attirent ». Dans ce drama coréen, une dentiste habituée au tumulte de la ville ouvre un cabinet dans un petit village de pêcheurs. Elle va évidemment y trouver l’amour, entre deux escapades tranquilles à la plage.

Hometown Cha-Cha-Cha remplit parfaitement son rôle : nous offrir une romance du quotidien, dépaysante et intelligente à la fois, abordant de nombreuses thématiques, de la parentalité au deuil.

Loin de se centrer uniquement sur son duo amoureux central, la série offre une galerie de personnages extrêmement touchants, dans un décor marin apaisant. Une originalité bienvenue, alors que les dramas coréens se déroulent bien souvent en milieu urbain. Prêts à plonger dans un océan de cocooning ?

À voir si vous avez aimé : Virgin River ; Once Upon a Small Town ; Retour à Samdal-ri ; Business Proposal ; Lovestruck in the City

Virgin River ; Once Upon a Small Town ; Retour à Samdal-ri ; Business Proposal ; Lovestruck in the City À voir si vous cherchez : drama coréen ; comédie ; romance dégoulinante ; petite ville paisible ; bord de mer ; débrancher son cerveau ; épisodes longs ; pour aller mieux ; avoir envie de filer prendre l’air à la mer

Plan Cœur sur Netflix, pour retrouver les joies des rencontres modernes

Prenez trois amies de longue date comme celles d’À l’Ombre des Magnolias, donnez-leur des lignes de dialogue fleuries à la Valeria et offrez-leur des situations amoureuses improbables façon Merci et au suivant ! : bienvenue dans Plan Cœur. Cette série française, débutée en 2018, ambitionne de nous raconter les difficultés de trouver des dates convenables à l’ère des applis de rencontres, avec un ton drôle et léger.

Mais malgré tous ses efforts, cette comédie romantique en 3 saisons n’a pas vraiment réussi à se détacher des clichés du genre, manquant clairement de profondeur pour nous embarquer dans ses histoires d’amour et de cul. Mais si l’envie vous prend de retrouver une vie parisienne bourgeoise rêvée façon Emily in Paris, en débranchant votre cerveau au passage, alors n’hésitez pas : vous êtes au bon endroit.

À voir si vous avez aimé : Détox ; Christmas Flow ; Sex and the City ; Emily in Paris ; Le Journal de Bridget Jones

Détox ; Christmas Flow ; Sex and the City ; Emily in Paris ; Le Journal de Bridget Jones À voir si vous cherchez : comédie romantique ; série française ; feel-good ; amitié ; débrancher son cerveau ; épisodes courts ; sans prise de tête ; histoires d’amour et de cul ; bonne humeur ; regretter les clichés des années 1990 ; avoir envie de brûler le patriarcat (et, parfois, la série avec)

Valeria sur Netflix, pour retrouver la passion

Puisque la thématique de cette sélection se concentre décidément autour du pouvoir de l’amitié, autant garder une équipe qui gagne avec Valeria, dont la quatrième et dernière saison devrait bientôt arriver sur Netflix. Valeria, Carmen, Lola et Nerea, quatre célibataires, enchaînent ainsi les rencontres amoureuses et les passions torrides, à la manière des personnages féminins de Merci et au suivant !.

Décomplexée et très à l’aise avec les scènes de sexualité explicites, Valeria est ainsi une version espagnole encore plus caliente de Sex and the City. À réserver aux périodes de canicule estivale, pour faire grimper encore plus la température, tout en se changeant les idées.

À voir si vous avez aimé : Sex and the City ; And Just Like That ; Sex/Life ; Élite ; Supersex ; Easy ; Girls

Sex and the City ; And Just Like That ; Sex/Life ; Élite ; Supersex ; Easy ; Girls À voir si vous cherchez : romance ; comédie ; drame ; adaptation de livres ; amour et amitié ; série espagnole ; érotique ; débrancher son cerveau ; épisodes longs ; du cul, du cul, et encore du cul

