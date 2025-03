Lecture Zen Résumer l'article

La série la plus mystérieuse du petit écran vient de dévoiler le final de sa saison 2, le 21 mars 2025. Si vous avez déjà hâte de découvrir la suite de Severance, pas de panique : voici 6 séries similaires à voir en streaming, pour vous aider à patienter.

Severance vous manque déjà ? Comme on vous comprend. L’une des séries les plus populaires du moment vient ainsi de révéler son final éblouissant, de plus d’une heure, qui conclut la saison 2, avec toujours autant de mystères en suspens.

En attendant de pouvoir profiter de la saison 3, déjà renouvelée par Apple TV+, voici donc 6 séries aussi énigmatiques que Severance, à dévorer en streaming. À noter que nous avons malheureusement dû écarter certaines productions comme Westworld, Mr Robot ou Orphan Black, qui ne sont actuellement pas disponibles sur les plateformes.

Dark Matter sur Apple TV+ et Canal+

Vous pensiez que Severance était un thriller de SF complexe ? Alors, vous n’avez pas encore plongé dans les méandres de Dark Matter, toujours sur Apple TV+. On y découvre la vie de Jason Dessen, physicien et père de famille. Un soir, il est mystérieusement projeté dans une réalité alternative, lui offrant un aperçu vertigineux de toutes les vies qu’il aurait pu mener.

C’est là qu’il découvre que sa véritable identité se trouve ailleurs. Comme Mark dans Severance, Jason devra se battre contre son pire ennemi, à savoir lui-même. À mi-chemin entre Inception pour la quête personnelle et Doctor Who pour les univers parallèles, Dark Matter repose sur les épaules d’un duo génial : Joel Edgerton (Loving) et Jennifer Connelly (Snowpiercer).

Lost sur Netflix

S’il y a une série à laquelle Severance a été comparée, à chaque occasion, c’est bien Lost. Les deux productions partagent ainsi un goût pour les énigmes irrésolues, les multiples personnages, les twists en pagaille et les triangles amoureux.

Plus de vingt ans après, les survivants du vol 815 n’ont pas pris une ride, nous offrant toujours un voyage sans fin vers cette île maudite que l’on connaît désormais si bien. Véritable monument de la télévision, Lost reste ainsi un incontournable au rayon des séries à mystères, dont les 6 saisons nous hantent encore.

Paradise sur Disney+

Au premier abord, Lumon semble être une entreprise comme les autres, dans l’univers de Severance. Tout comme l’intrigue de Paradise pourrait se dérouler dans n’importe quelle petite communauté américaine. Mais les apparences sont trompeuses, et cette série de Dan Fogelman (This is Us) nous le prouve avec brio.

Empruntant à la fois aux codes de la série policière, de la science-fiction et du drame familial, Paradise nous embarque sur les traces d’un meurtre aux implications tragiques. Un véritable labyrinthe, dont on ne ressort pas indemne, et qui sera très bientôt de retour pour une saison 2.

The Leftovers sur Max et Canal+

Après avoir imaginé les intrigues tortueuses de Lost, le scénariste Damon Lindelof ne s’est pas arrêté en si bon chemin. Quelques années plus tard, il a ainsi décidé de nous livrer The Leftovers, drame déchirant imprégné de science-fiction. La série nous plonge dans un monde très singulier, dans lequel 2% des êtres humains ont disparu de façon inexplicable.

Trois ans plus tard, les habitants tentent toujours de comprendre ce qui est arrivé à leurs voisins, amis et familles. Magnifique fable sur le deuil, The Leftovers a aussi marqué la télévision de ses énigmes étirées en longueur sur trois saisons. Si vous aimez vous perdre en chemin, ce chef-d’œuvre de SF est fait pour vous.

Dark sur Netflix

Difficile de parler de labyrinthe mental sans évoquer la série qui nous a retourné le cerveau, dès 2017 : Dark. Nous vous conseillons vivement de ne pas trop vous renseigner avant de vous immerger dans les trois saisons de cette production hors du commun, qui reste assurément l’une des meilleures du catalogue Netflix.

Et ne vous fiez pas uniquement au résumé de Dark, qui évoque une simple disparition d’enfant : il s’agit plutôt d’une montagne russe d’émotions, de twists et de casse-têtes temporels absolument dingues. Et préparez les mouchoirs, avant de découvrir le monde imaginé par Baran bo Odar et Jantje Friese : Dark vous retournera également le cœur, on vous le garantit.

Black Mirror sur Netflix

À la télévision, la science-fiction moderne a été complètement bouleversée, en 2011, par l’arrivée d’une série majeure, toujours en cours sur Netflix : Black Mirror, bien sûr. Véritable institution du genre, cette anthologie a changé pour toujours notre rapport aux technologies, en nous proposant une satire terrifiante de notre réalité.

Alors que la sortie de la saison 7 est imminente, il est encore temps de replonger dans les récits dystopiques effrayants de Black Mirror, qui ont largement inspiré la création de Lumon Industries dans Severance.

