Le retour de l’univers de Game of Thrones grâce à A Knight of the Seven Kingdoms, la jeunesse de Dexter avec Original Sin, un récit autour des attentats du Bataclan dans Des Vivants… L’année 2025 se veut riche et diversifiée du côté du petit écran, avec la promesse de nouvelles séries épiques à se mettre sous la dent.

Lors de chaque mois de décembre, l’heure est aux bilans, à élaborer calmement, bien sûr. On se demande alors quelles œuvres ont marqué l’année qui vient de s’écouler, entre séries, jeux vidéo ou films devenus déjà iconiques. Mais alors que l’on quitte enfin 2024, il est également temps de regarder ce qui nous attend pour la suite. Et le cru 2025 s’annonce plutôt généreux pour les fans de séries. Voici 9 nouvelles productions que l’on a hâte de découvrir dans les prochains mois.

A Knight of the Seven Kingdoms, prochainement sur Max et Canal+

Impossible de parler du programme de 2025 sans citer l’une des plus grosses productions à venir : A Knight of the Seven Kingdoms, la prochaine série dérivée de Game of Thrones. Il s’agira d’un préquel de la série phare, qui se déroulera environ 70 ans après House of the Dragon, alors que les Targaryen détiennent toujours le pouvoir. On y suivra les aventures de Dunk et l’Œuf, respectivement connus sous les noms de Duncan le Grand et d’Aegon Targaryen.

Un drôle de duo, composé d’un chevalier errant, naïf, mais à la carrure imposante, et de son écuyer, issu de la famille royale. Seulement 6 épisodes sont prévus pour cette première saison d’A Knight of the Seven Kingdoms, dont la sortie est prévue pour le dernier trimestre de 2025, sur Max et Canal+ en France.

Dexter : Original Sin, prochainement sur Canal+

Le tueur en série le plus iconique du petit écran vous manque déjà, trois ans après New Blood ? Et bien, nous avons une excellente nouvelle pour vous : Dexter est déjà de retour pour nous jouer un mauvais tour avec Original Sin. Dans ce préquel de la série originale, on pourra découvrir la jeunesse du justicier de Miami, dans les années 1990, alors qu’il n’est encore qu’un simple étudiant en médecine et stagiaire au sein de la police locale.

Michael C. Hall, qui incarnait cet anti-héros à l’écran, donne son timbre à la voix-off de ce spin-off, tandis que Patrick Gibson (The OA, Shadow and Bone) endosse le costume de Dexter, version jeune, aux côtés de Christian Slater (Mr Robot) et de Sarah Michelle Gellar (Buffy contre les vampires). Un projet intrigant, en cours de diffusion aux États-Unis, et qui devrait arriver très prochainement sur Canal+.

Paradise, le 27 janvier 2025 sur Disney+

En 2016, Dan Fogelman bouleversait nos vies avec la sortie de This is Us. Après cette épopée familiale en 6 saisons, devenue culte dans le cœur de millions de fans, le showrunner prendra un tournant inattendu, en 2025 : celui du thriller. Pour l’occasion, il renouera avec Sterling K. Brown, inoubliable interprète de Randall dans This is Us, pour une intrigue policière.

Dans une petite communauté paisible, peuplée par de prestigieux habitants, un meurtre va ainsi être commis, troublant la tranquillité apparente des lieux. Si le synopsis de Paradise peut franchement sembler basique, nous pouvons facilement accorder notre confiance à Dan Fogelman, qui avait bousculé toutes nos attentes avec un savoureux twist, dès l’épisode 1 de This is Us. À découvrir dès le 27 janvier 2025, sur Disney+.

Astérix & Obélix : Le Combat des Chefs, prochainement sur Netflix

Vingt ans après l’immense succès d’Astérix & Obélix : Mission Cléopâtre au cinéma, Alain Chabat opère enfin son grand retour dans cet univers de BD qui lui va si bien, avec la série d’animation Le Combat des Chefs, prévue pour 2025, sur Netflix. On y découvrira les Gaulois bien mal en point, alors que Panoramix a oublié la recette de la potion magique, après avoir reçu un menhir sur la tête.

Problème : l’irréductible village doit absolument affronter l’un de ses voisins, lors d’un combat des chefs, et une défaite pourrait bien les faire tomber sous le commandement des Romains… Autant dire que l’on a extrêmement hâte de découvrir cette nouvelle variation dans l’univers d’Astérix et Obélix, sous la plume toujours avisée d’Alain Chabat, et dont l’animation s’annonce déjà sublime. Seul point noir au tableau : 5 petits épisodes seulement sont prévus, pour le moment.

Alien : Earth, prochainement sur Disney+

Après le succès mitigé d’Alien : Romulus au cinéma, en 2024, la saga de science-fiction va s’offrir une seconde jeunesse, à la télévision, avec sa toute première série : Alien : Earth. Dans les cartons depuis 2010, cette production a été maintes fois repoussée, avant d’être finalement fixée à 2025. Un projet de longue date, donc, qui sera un préquel se déroulant 30 ans avant les événements du premier film Alien. Un mystérieux vaisseau spatial s’écrase alors sur la Terre, avec de dangereux êtres à son bord…

Aux manettes de cette série mystérieuse, se trouve un grand nom de la télévision : Noah Hawley (Fargo, Legion). Côté casting, on sait déjà qu’il dirigera Sydney Chandler (Pistol), Alex Lawther (The End of the F***ing World), David Rysdahl (Oppenheimer), Timothy Olyphant (The Mandalorian) ou encore Essie Davis (Un Jour). Aucune date plus précise n’a été dévoilée pour Alien : Earth, que l’on pourra tout de même retrouver avec certitude en 2025, sur Disney+.

Zero Day, le 20 février 2025 sur Netflix

Une série post-apocalyptique, imaginée notamment par Eric Newman, le créateur de Narcos, et qui met en scène Robert de Niro pour la première fois sur le petit écran, ça vous dit ? C’est exactement ce que propose Zero Day, qui devrait bientôt cartonner sur Netflix. On y découvrira un monde en pleine crise de nerfs, au lendemain d’une cyberattaque qui a plongé le monde dans le chaos.

Les dérives politiques et sociales vont alors se multiplier dans ce thriller conspirationniste incarné par Angela Bassett (Black Panther), Jesse Plemons (Black Mirror) et Lizzy Caplan (Anatomie d’un Divorce). Toute ressemblance avec la réalité ne sera évidemment pas fortuite dans Zero Day, à voir dès le 20 février 2025, sur Netflix.

Daredevil Born Again, le 5 mars 2025 sur Disney+

L’année 2025 sera chargée pour Marvel avec plusieurs projets alléchants. On pense notamment à la série animée Your Friendly Neighborhood Spider-Man, qui racontera comment Peter Parker s’est transformé en super-héros, avec un style proche des comics originaux, dès le 29 janvier 2025 sur Disney+, ou à Ironheart, qui introduira une nouvelle héroïne aux penchants technologiques, issue de l’univers de Black Panther, à partir du 25 juin, toujours sur Disney+.

Mais si l’on devait choisir une seule production Marvel pour cette nouvelle année, ce serait forcément Daredevil : Born Again. Celle-ci signe le grand retour de Charlie Cox dans le costume de Matt Murdock, alors qu’il affronte le terrible Wilson Fisk. Si les contours de la série restent toujours flous à l’heure actuelle, on sait tout de même que le justicier masqué se mesurera également au Punisher, dans une histoire inédite. Pour découvrir ce que nous réserve Daredevil : Born Again, il faudra patienter jusqu’au 5 mars 2025, sur Disney+.

La Résidence, le 20 mars 2025 sur Netflix

Certaines séries s’imposent comme des cartons imprévisibles que l’on n’aurait jamais vus venir, même à des kilomètres à la ronde. Mais d’autres projets portent déjà le doux parfum du succès. C’est le cas de La Résidence, qui réunit tous les ingrédients pour devenir une création phare de Netflix. Shonda Rhimes (Grey’s Anatomy, Bridgerton) officie ainsi à la production de cette série policière complètement déjantée, mettant en scène le personnel de la Maison-Blanche, face à un meurtre.

132 chambres seront alors examinées et 157 suspects interrogés par une inspectrice franchement excentrique, dans ce thriller à suspense, que l’on dévorera volontiers dès sa sortie, le 20 mars 2025, sur Netflix.

La Résidence. // Source : Jessica Brooks/Netflix

Des vivants, à l’automne 2025 sur France 2

Sambre, Jeux d’influence, Laëtitia… Depuis déjà plusieurs dizaines d’années, le réalisateur Jean-Xavier de Lestrade nous offre des fictions coups de poing, inspirées de notre réalité. En 2025, il s’attaquera à un nouveau sujet de société, tout aussi sensible : les attentats du 13 novembre 2015.

Avec Des vivants, il mettra ainsi en scène un groupe de six survivants liés pour la vie, incarnés par Benjamin Lavernhe (Mon inconnue), Alix Poisson (Sambre), Antoine Reinartz (120 battements par minute), Félix Moati (Voleuses) ou encore Megan Northam (Salade Grecque). Un drame qui s’annonce étonnamment lumineux, prévu pour l’automne 2025, sur France 2.

