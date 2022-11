La saison 1 d’Andor, diffusée sur Disney Plus, arrive bientôt à sa fin. Voilà tout ce qu’il faut savoir sur la saison et le futur de cette incroyable série Star Wars.

La saison 1 d’Andor n’est pas encore finie, mais on sait déjà que la série aura une saison 2. Les épisodes suivants avaient été commandés avant même le début de la diffusion de la série Star Wars sur Disney+, une chose de plus en plus rare pour les plateformes de SVOD.

Pour les fans, c’est donc une très, très bonne nouvelle. Chez Numerama, la rédaction est particulièrement satisfaite de cette série, même s’il faut bien conster qu’elle ne rencontre hélas pas autant de succès que les autres, comme The Mandalorian et Obi Wan Kenobi.

Qu’importe. Peut-être que le temps lui donnera raison. En attendant, voici tout ce qu’il faut savoir les nouvelles aventures de Cassian Andor.

Quand démarre le tournage d’Andor saison 2 ?

Le début du tournage est tout proche, d’après le média Collider : les caméras commenceront à tourner le 21 novembre. Plus précisément, Tony Gilroy, le showrunner de la série, a expliqué à Collider que les premières séquences seront filmées à Londres. Le tournage doit continuer jusqu’au mois d’août 2023, selon le scénariste.

Quand sortira la saison 2 d’Andor ?

Hélas, la nouvelle saison ne sera pas diffusée de si tôt. Le tournage se finissant en août 2023, il est très peu probable qu’elle puisse sortir la même année. Dans une interview avec The Wrap, Tony Gilroy indiquait que la post-production d’Andor avait duré près d’un an — on devine qu’il faudra une durée semblable pour la saison 2. Il faut donc s’attendre à une diffusion aux alentours de septembre 2024.

Où regarder la saison 2 d’Andor ?

En France, Andor est une exclusivité Disney+. Le service de streaming de Disney est disponible seulement sur abonnement. Différentes offres sont disponibles sur le site de Disney+, à partir de 8,99 € par mois ou 89,90 € pour un abonnement d’un an. Vous pouvez aussi avoir accès à Disney+ grâce aux offres Canal+, à partir de 34,99 € par mois.

Combien d’épisodes comptera la série ?

Comme la saison 1, la saison 2 d’Andor comptera 12 épisodes d’une durée de 45 minutes.

Cassian Andor, de voleur à héros de la rébellion. // Source : Disney+ / Lucasfilm

De quoi la nouvelle saison va-t-elle parler ?

Au moment où nous écrivons ces lignes, la saison 1 d’Andor n’est pas encore complètement achevée : impossible de savoir comme les aventures de Cassian se terminent. On connait cependant déjà quelques petits détails sur l’intrigue de la saison 2.

La saison 1 couvrait une période d’un an, pendant lequel on voit Cassian passer d’un petit voleur sans prétention en un vrai membre de la rébellion. La saison 2 couvrira quant à elle 4 ans. Pendant ces quatre années, on devrait voir Cassian « apprendre à être un leader », selon le showrunner Tony Gilroy, « et voir à quel point il est difficile de former une alliance ».

D’après Tony Gilroy, elle sera découpée en 4 arcs de 3 épisodes chacun, chaque arc représentant une année entière. « Les dernières scènes de l’épisode 24 [le dernier de la saison 2, ndlr] se chevaucheront avec les toutes premières scènes de Rogue One », afin de faire une transition parfaite.

Quels acteurs seront présents ?

On va bien sûr retrouver Diego Luna dans le rôle de Cassian Andor, mais il n’est pas le seul à revenir dans la saison 2. Toujours selon Collider, Genevieve O’Reilly, qui joue Mon Mothma, et Forest Whitaker, qui interprète Saw Gerrera, seront aussi de la partie. Le média parle également du probable retour de Stellan Skarsgård sous les traits du rebelle Luthen Rael.

Pour tout le reste du casting, que ce soit les antagonistes Dedra Meero et Siryl Karn, ou bien les rebelles Cinta et Vel, on ne sait pas encore quel sera leur sort.

Que va-t-il advenir des rebelles Vel et Cinta ? // Source : Disney+ / Lucasfilm

Est-ce qu’il y aura une saison 3 à Andor ?

Hélas, non. Il avait été annoncé dès le début qu’Andor n’aura que deux saisons. C’est au final logique : la série est la préquelle de Rogue One, c’est-à-dire qu’elle se déroule avant les évènements du film. On sait donc d’ores et déjà ce qu’il va advenir de Cassian Andor, et on ne peut donc en toute logique pas avoir une série à rallonge avec un grand nombre de saisons.

Étant donné que la saison 1 d’Andor commence en BBY 5 (5 ans avant la bataille de Yavin) et que le film Rogue One se termine juste avant cette bataille, il ne peut se passer que 5 ans entre les deux. Pas le temps de faire beaucoup plus que deux saisons, donc.

