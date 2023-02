L’adaptation de The Last of Us a été officiellement renouvelée par HBO. Casting, scénario, date : voici ce que l’on sait de la saison 2, alors que la saison 1 est encore en cours de diffusion.

Diffusée en France sur Prime Video, l’adaptation de The Last of Us signée HBO est un succès mondial retentissant. Les audiences ont connu l’une des montées les plus importantes de l’histoire de la chaîne. Résultat, dès l’épisode 3, HBO annonçait le renouvellement de la série pour une saison 2.

Or, il se trouve que le jeu dispose lui-même d’une suite acclamée : c’est The Last of Us Part II. À quel point l’adaptation suivra-t-elle cet opus ? Qui est au casting ? Voici ce qu’on sait de la saison 2 à l’heure actuelle.

La suite de cet article contient quelques spoilers sur les épisodes déjà diffusés de The Last of Us. Aucune révélation majeure sur le jeu Part II en revanche, sauf dans la section Théories contenant la mention Spoilers.

Extrait du jeu The Last of Us Part II // Source : Sony

Casting de la saison 2 de The Last of Us

On sait déjà que Craig Mazin et Neil Druckmann resteront comme showrunners de cette deuxième saison de l’adaptation. Mais quid des acteurs et des actrices ?

Pedro Pascal et Bella Ramsey sûrement de retour

Pedro Pascal sera de toute évidence de retour dans son rôle de Joel Miller. Concernant le personnage d’Ellie, en revanche, la question pourrait se poser : en effet, The Last of Us Part II fait un léger bond dans le temps de cinq ans, présentant une héroïne plus âgée, ayant autour de 18 ans. Cependant, le fait est que l’actrice, Bella Ramsey, est elle-même âgée de 19 ans à ce jour — elle en aura probablement 20 lors du tournage de la suite. Il n’y a donc aucune incompatibilité avec la version adolescente du personnage. Au contraire, cela devrait assurer une continuité. On sait par ailleurs que Bella Ramsey a été conviée dans la writer’s room de la saison 2, ce qui confirme son implication.

Joel et Ellie dans l’épisode 6 de The Last of Us. // Source : HBO

Quelle actrice pour Dina ?

Mais qui pour incarner Dina, personnage central de la Part II ? L’épisode 6 de l’adaptation livre un indice. Durant une courte scène où Ellie et Joel prennent un repas copieux, on aperçoit une adolescente en train d’espionner Ellie (qui lui intime d’aller se faire voir). Or, dans la Part II, Dina confie à Ellie qu’elle l’espionnait à son arrivée à Jackson, et qu’elle était surprise par sa faim. À quoi s’ajoute le choix de l’actrice pour cette apparition : Paolina van Kleef. Celle-ci n’est pas sans ressemblance physique avec le personnage de Dina.

Paolina Van Kleef est, semble-t-il, Dina. // Source : HBO

Quelle actrice pour Abby ?

Un autre personnage du jeu s’avère central dans le récit : Abby. Aucun nom d’actrice n’a pour l’instant été évoqué.

Abby dans le jeu vidéo The Last of Us Part II // Source : Naughty Dog

Lev, Owen, Jesse, Isaac…

Pour la galaxie de personnages de The Last of Us Part II, comme Lev, Owen, ou encore Jessa ou Isaac, le casting n’a pas été annoncé et il n’y a pas d’éléments permettant de faire des suppositions.

Scénario : la saison 2 va-t-elle adapter The Last of Us Part II en entier ?

La saison 1 de The Last of Us, comme annoncé avant sa diffusion, adapte l’intégralité du premier jeu. Or, il existe déjà une suite créée par Naughty Dog : The Last of Us Part II. Celui-ci s’avère bien plus long que son prédécesseur, et plus complexe aussi dans ses embranchements : la même histoire est présentée sous deux points de vue, celui d’Ellie et celui d’Abby. S’y ajoute, en plus, de nombreux flashbacks. Ce scénario pourrait-il tenir en une saison de neuf épisodes à nouveau ?

C’est peu probable. Le showrunner de la série, Craig Mazin, a laissé entendre en interview que la Part II pourrait être découpée en deux saisons. « Cela représente davantage qu’une saison de série, c’est sûr », a-t-il déclaré. Le défi de l’adaptation est d’autant plus élevé, « parce que c’est une histoire bien plus grande et bien plus compliquée ».

« Avec Neil [Druckmann, coshowrunner et réalisateur des jeux], on essaye de trouver une solution sur comment faire. »

“The Last of Us Part 2” is “more than a season’s worth of television” says showrunner Craig Mazin #TheLastofUs pic.twitter.com/hHILDAe1G5 — IGN (@IGN) January 27, 2023

Une possibilité, évoquée par Peter Hoar, réalisateur de l’épisode 3, serait de réaliser une saison pour Ellie, puis une saison pour Abby. Mais il estime aussi que croiser les récits est envisageable. En clair : pour l’instrant, l’équipe de la série semble travailler activement à trouver la bonne forme.

En visite à Los Angeles, l’actrice Bella Ramsey a assisté à une séance de travail des scénaristes, dans la « writer’s room » de la saison 2. Elle donne ses premières impressions à GQ : « C’était vraiment cool de les entendre parler de leurs idées. J’ai regardé une bonne partie du gameplay du deuxième jeu, juste par curiosité. Je pense que [la série] suivra très probablement l’intrigue des jeux à nouveau. Je ne pense pas qu’il y ait vraiment besoin de combler les lacunes. »

Date de diffusion de la saison 2 de The Last of Us

HBO n’a pas communiqué de date de diffusion pour la saison 2 de son adaptation. Le tournage n’a pas encore commencé. L’écriture est, en revanche, déjà en cours. Si l’on prend en compte le temps de production et les coûts de la saison 1, il est certain que ces nouveaux épisodes ne sont pas à attendre avant fin 2024.

Quelles théories sur la saison 2 ?

Cette section contient un spoiler majeur sur le début de The Last of Us Part II

Un élément de l’artbook officiel du jeu The Last of Us Part II a fait émerger une théorie sur un changement majeur pour la saison 2. En effet, dans le jeu, Joel vient en aide à Abby en dehors de la ville de Jackson, puis, lorsqu’elle apprend qui il est, passe à l’acte en l’exécutant — puisque c’était la raison de sa venue. Dans l’artbook, il est mentionné une première version du scénario où Abby s’infiltre à Jackson, entrant dans la vie de Joel. Cette approche a finalement été rejetée, car ne correspondant probablement pas à la dynamique d’un jeu vidéo rythmé. Mais ce serait une voie tout à fait intéressante à explorer pour complexifier humainement l’adaptation.

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.