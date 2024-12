Lecture Zen Résumer l'article

CD Projekt Red a enfin présenté une première bande-annonce sur The Witcher 4, avec comme protagoniste centrale Ciri, qu’on croisait déjà dans The Witcher 3: The Wild Hunt. On ignore si Geralt de Riv sera de retour d’une façon ou d’une autre dans le jeu vidéo.

D’aucuns espéraient peut-être autre chose pour l’édition 2024 des The Game Awards. Mais en définitive, c’est bien The Witcher 4 qui a été au cœur de la cérémonie, avec la diffusion de la toute première bande-annonce du prochain hit du studio polonais CD Projekt Red. À date, voici ce que l’on sait sur le jeu vidéo.

Quand sort The Witcher 4 ?

Aujourd’hui, c’est la grande inconnue. CD Projekt Red n’a rien dit à ce sujet lors de la diffusion du trailer. On peut raisonnablement penser que la sortie de The Witcher 4 n’aura pas lieu avant des années. Souvenez-vous de Cyberpunk 2077, le dernier grand titre du studio : avant sa sortie en décembre 2020, les plus anciens teasers remontent à… octobre 2012.

On savait depuis 2020 le désir de CD Projekt Red de venir dans l’univers de The Witcher, une fois achevé le développement de Cyberpunk 2077. Cette transition d’une saga à l’autre a été officialisée en mars 2022, avec le début de la préproduction. Celle-ci a duré jusqu’en novembre 2024, moment où le chantier est passé dans une phase plus large et plus active.

Est-ce que Ciri est dans The Witcher 4 ?

Si vous avez vu la Une de cet article ainsi que le trailer du jeu, vous avez certainement déjà la réponse : c’est effectivement la jeune femme qui sera la protagoniste du nouveau titre, en remplacement de Geralt de Riv, qui a tenu la boutique sur les trois précédents jeux. On ignore à ce stade si Geralt sera dans le jeu, et de quelle manière.

On se doutait évidemment depuis longtemps d’un changement de casting : en mars 2022, le médaillon emblématique des sorceleurs montré à l’écran pour teaser le prochain jeu ne représentait pas une tête de loup (un renvoi à Geralt, de l’école du loup), mais une tête ressemblant à celle d’un lynx. Ce qui a été perçu rapidement comme un indice sur Siri.

REDengine ou Unreal Engine ?

The Witcher 4 marquera un saut technologique puisque CD Projekt Red a délaissé son moteur de jeu maison REDengine au profit de l’Unreal Engine 5, que développe un autre studio, Epic Games. Cette bascule a été annoncée en mars 2022, au moment de l’officialisation du prochain titre. Le deal entre les deux entreprises est pluriannuel.

En passant par un partenaire, CD Projekt Red libère de facto des ressources pour autre chose que le développement d’un moteur de jeu. Cela, même si le studio a marqué les esprits avec le REDengine. The Witcher 3: Wild Hunt et ses extensions ont tourné avec le REDengine 3 et Cyberpunk 2077 et Phantom Liberty avec le REDengine 4.

Quelle sera l’histoire du jeu ?

Il y a à ce stade très peu d’indices. La description YouTube du trailer indique que Ciri s’embarque « dans son propre voyage pour devenir une tueuse de monstres professionnelle », et le site officiel ajoute que cela se fait toujours « à travers un monde de dark-fantasy brutal ». C’est une « nouvelle saga ». On ignore combien de temps s’est écoulé depuis The Witcher 3.

On peut toutefois signaler que Ciri aura déjà passé la douloureuse épreuve des herbes, ce que l’on peut deviner en regardant les yeux de l’héroïne dans le trailer. Elle est donc dorénavant plus résistante et plus létale. Le directeur du jeu, Sebastian Kalemba, a confirmé que cette épreuve a été effectuée après les évènements de The Witcher 3.

À la date de sortie, sur quelles consoles et quels PC le jeu sera-t-il disponible ?

La liste officielle des plateformes prises en charge pour The Witcher 4 n’est pas donnée à ce stade. Il est raisonnable de penser que le jeu sera proposé au moins sur PC ainsi que sur PlayStation 5 et Xbox X/S. Les consoles plus anciennes (PlayStation 4, Xbox One et Switch) sont plus incertaines. À l’inverse, la prochaine génération sera certainement éligible.

On sait d’ores et déjà que le jeu sera un monde ouvert (open world) et le studio prévient que « ce jeu se veut le plus immersif et le plus ambitieux des jeux Witcher en monde ouvert à ce jour », ce qui suggère qu’il faudra vraisemblablement une configuration solide — surtout si l’on souhaite pousser les réglages à fond.

Et les prochains jeux CD Projekt Red de The Witcher ?

The Witcher 4 entre dans un programme appelé en interne Polaris, qui consiste à proposer une nouvelle trilogie vidéoludique dans l’univers des sorceleurs. Il y aura donc ensuite deux autres jeux, logiquement appelés The Witcher 5 et The Witcher 6. Selon toute vraisemblance, Ciri sera toujours au centre du jeu.

Mais il existe au moins deux autres projets, dont on connait assez mal les contours à ce stade : Sirius et Canis Majoris. Ces deux chantiers apparaissent relativement plus modestes que la trilogie principale. L’un des deux titres est censé être plutôt tourné sur la narration. L’autre semble être un spin-off.

