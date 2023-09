Adapter en live action un manga aussi culte que One Piece n’est pas une chose aisée. Et pourtant, Netflix semble avoir trouvé la bonne recette pour retranscrire les aventures des Chapeaux de paille. À savourer ! Notre avis sans spoilers.

Dans l’esprit d’un passionné de manga et d’anime, les adaptations en live action sont souvent un cauchemar. Death Note, Fullmetal Alchemist ou encore Cowboy Bebop, nombreuses sont les œuvres cultes qui ont souffert d’une adaptation à la limite du ridicule. Ajoutons à cela le fait qu’elles ont toutes été produites par Netflix, et on comprend l’inquiétude partagée par les millions de fans de One Piece dans le monde à l’idée de voir leur manga favori adapté en live action par le géant du streaming.

Néanmoins, cette inquiétude peut désormais être dissipée. Depuis le 31 août, la série One Piece est disponible sur Netflix et permet aux novices comme aux fans de (re)découvrir les premières aventures de Luffy, Zoro, Nami, Usopp et Sanji. Des aventures plaisantes à suivre en prise de vue réelle.

Un parti pris par rapport au manga, et c’est une bonne idée

En adaptant One Piece, on pourrait croire que Netflix se fierait entièrement au manga d’Eiichiro Oda. Mais l’entreprise a fait plusieurs choix scénaristiques qui s’éloignent de l’histoire que tous les fans de la licence du Shonen Jump connaissent. Même si l’on ne perd pas l’essence du manga d’Eichiro Oda.

Ainsi, de Morgan à Arlong, en passant par Baggy le clown ou Kuro, les méchants de la saga East Blue dans le manga sont tous présents. Mais certains personnages, comme Garp, occupent des rôles qu’ils n’occupaient pas chez Eiichiro Oda. Et cela, sans être non plus révolutionnaire, influe assez sur l’intrigue pour la rendre complètement nouvelle certes pour un novice mais aussi pour un connaisseur de la licence. C’est autant une force qu’une faiblesse.

Les interactions entre les personnages sont également plus profondes et développées. L’occasion pour les spectateurs de découvrir Zoro, Nami ou même Koby sous un nouveau jour. Voir une Nami inquiète pour Zoro, un Usopp aussi proche de Kaya ou Mihawk qui interagit avec Garp est quelque chose d’aussi nouveau que plaisant. Même Luffy, que l’on connait pour son manque criant de maturité, fait ici preuve d’actes intelligents — parfois. La série live action prend soin de rendre ses personnages encore plus humains, au sens propre comme figuré.

Une affirmation que l’on peut nuancer avec un bémol. Dans le manga et son adaptation animée, certaines scènes du début de One Piece sont entrées au Panthéon du manga. La promesse d’invincibilité de Zoro à Luffy, les remerciements poignants de Sanji après son départ du Baratie, le sacrifice de Belle-Mère, l’appel à l’aide de Nami… Autant de moments cultes bien présents dans ce live action mais qui ne procurent pas les mêmes frissons que dans le manga ou l’anime. Un manque important, puisque ces séquences auraient pu rajouter une certaine fibre émotionnelle au live action.

Visuellement, c’est propre

Parallèlement à l’histoire, l’adaptation visuelle d’un manga aussi déjanté que One Piece mérite d’être soulignée. Le corps élastique de Luffy, les hommes-poissons, la fragmentation de Baggy ou encore les monstres marins ont sûrement été de véritables défis lors de la production de la série. Netflix a mis dans cette série un budget supérieur à celui de Game Of Thrones pour cette raison, et même si certaines séquences paraissent parfois étranges, c’est tout de même la première fois qu’un live action de manga ne parait pas pitoyable.

La chorégraphie des combats est d’ailleurs très bien adaptée aux nombreux affrontements et mérite d’être notée. Si elle peut parfois sembler stéréotypée, elle a au moins le mérite d’être agréable à regarder.

L’ambiance de la série, nettement plus mature que le manga ou l’anime, va également dans ce sens. Avec cette adaptation, One Piece est plus sérieux, plus adulte. La mise en scène donne le sentiment de regarder une véritable épopée de pirates, avec ses enjeux et ses risques. On ressent parfois une vraie tension, qu’on ne retrouve pas dans le manga souvent plus enfantin d’Eiichiro Oda. Probablement une volonté de ce dernier, qui a supervisé toute la production de la série. Le simple fait que ce soit une série en prise de vue réelle va aussi dans ce sens, en donnant un aspect plus que réel à l’intrigue, là où l’anime et le manga sont restés dans un univers fantaisiste.

Le verdict 8/10 One Piece Voir la fiche On a aimé Un éloignement du manga réussi

L’impression de découvrir un One Piece d’un autre genre

Les dynamiques entre les personnages

Enfin une adaptation de manga qu’on peut savourer

Une ambiance plus mature On a moins aimé Le manque de frissons par rapport au manga et à l’anime Avec autant de points positifs pour une série qui était un pari ambitieux, il est difficile de reprocher quoi que ce soit à Netflix. La série One Piece est bien le premier live action de manga réussi, et qui nous aura fait tenir plus de deux minutes. Il est même logique de se demander et d’espérer une suite à ces huit premiers épisodes. Le matériel est en tout cas là, avec plus de 1 000 chapitres qui peuvent potentiellement être adaptés. Cependant, si une possible suite devait arriver, il faudra aller encore plus loin dans l’adaptation et perfectionner les petits manquements aperçus dans la série. La base est déjà là, à Netflix de continuer sur sa lancée. Une adaptation de manga aussi réussie, en tout cas, est à savourer.

