Lecture Zen Résumer l'article

Le budget de la deuxième saison d’Andor a explosé pour titiller les 300 millions de dollars, ce qui en fait la production la plus chère de la saga Star Wars. Y compris devant les films récents.

Quand on aime, on dépense sans compter. C’est l’enseignement que l’on peut tirer du budget de la deuxième saison de la série Andor, révélé par Forbes dans un article publié le 22 décembre 2024. Disney a dépensé près de 300 millions de dollars en 2023 pour cette production Star Wars, un véritable record.

En tout, Andor a déjà coûté plus de 645 millions de dollars à la multinationale, sachant que cette série a été globalement très appréciée par le public et les fans. Sur l’agrégateur Rotten Tomatoes, Andor culmine à un score de 96 %. Aucune série en live action ne fait mieux et les futurs épisodes, attendus pour avril prochain, devraient encore mettre tout le monde d’accord.

Andor. // Source : Lucasfilm

Disney a dépensé énormément pour Andor

Les 290,9 millions de dollars injectés entre novembre 2022 et novembre 2023 ne couvrent même pas l’intégralité des coûts de production de la deuxième saison d’Andor. En effet, le tournage s’est terminé en février 2024, en raison d’une interruption liée aux grèves des scénaristes. À cela s’ajoute le budget alloué à la post-production.

Le fait est que Disney n’avait jamais dépensé autant pour un projet Star Wars. Star Wars: The Last Jedi, le huitième film canonique, avait culminé à 280,7 millions de dollars sur une période de onze mois en 2019, tandis que Star Wars: The Force Awakens, premier volet de la troisième trilogie, avait grimpé à 243,8 millions de dollars en 2016.

Bien évidemment, le budget, si élevé puisse-t-il être, ne fait pas tout, la preuve avec The Acolyte. Cette autre adaptation a englouti une somme astronomique (230 millions de dollars) et n’a pas été renouvelée en raison de retours en deçà des espérances et de certaines polémiques. On ne s’attend pas à un tel accueil pour Andor, dont les événements se déroulent avant la trilogie de films initiale. Il n’empêche, il faudra de grosses audiences et un grand nombre de nouveaux abonnements à Disney+ pour rentabiliser un tel investissement.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, Max : le comparatif des meilleures plateformes de streaming Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+