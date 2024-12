Lecture Zen Résumer l'article

Alors que la série d’espionnage phare revient en janvier 2025 sur Netflix, pour de nouveaux épisodes, la saison 3 de The Night Agent se prépare déjà. Et les premiers noms du casting s’annoncent prestigieux.

Une conspiration au sommet de l’État, une mystérieuse sonnerie de téléphone et des agents secrets par dizaines : en seulement une saison, The Night Agent s’est imposée comme l’une des séries les plus vues sur Netflix, en 2023. Et le personnage de Peter Sutherland va connaître encore de nombreuses aventures puisqu’une saison 2 va voir le jour le 23 janvier 2025. Et les fans devraient être ravis : un troisième chapitre est même déjà en préparation, avec un casting aux petits oignons.

Qui rejoint le casting de la saison 3 de The Night Agent ?

Pour accompagner le duo de choc formé par Gabriel Basso et Luciane Buchanan, qui tiennent respectivement les rôles de Peter et de Rose dans The Night Agent, Netflix a sorti le grand jeu avec six visages bien connus du petit écran. Variety a ainsi révélé, le 13 décembre 2024, le nom des 6 nouvelles recrues qui vont rejoindre l’aventure.

On compte notamment sur la présence de Jennifer Morrison, interprète inoubliable du Dr Cameron dans Dr House, que l’on a vu plus récemment dans This is Us. À ses côtés, on retrouvera Suraj Sharma (How I Met Your Father). David Lyons (Urgences), Stephen Moyer (True Blood), Genesis Rodriguez (Umbrella Academy) ainsi que Callum Vinson (Chucky).

Jennifer Morrison dans Dr House

On ignore encore la nature de leurs rôles ainsi que les personnages qu’ils incarneront dans cette saison 3. En revanche, Variety confirme que ces nouveaux épisodes seront tournés à New York, en 2025. En attendant de pouvoir découvrir davantage d’informations sur ce troisième chapitre, on pourra toujours rejoindre Pether Sutherland dès le 23 janvier 2025, sur Netflix, pour la saison 2 de The Night Agent.

