À peine quelques jours après sa sortie sur Netflix, le 26 décembre 2024, la saison 2 de Squid Game est déjà sur toutes les lèvres. Mais avez-vous vraiment compris ce final, en attendant la saison 3, prévue pour 2025 ?

Trois ans après une première saison au succès phénoménal, Squid Game revient en cette fin d’année 2024, pour une saison 2 toujours pleine de surprises. La série sud-coréenne nous embarque ainsi dans une nouvelle session de défis macabres, alors que le personnage de Gi-hun cherche désespérément à faire annuler cette compétition, coûte que coûte. Dans sa quête, il est accompagné par de nouveaux joueurs, incarnés par des acteurs et actrices bien connus des fans de dramas coréens. Alors, en attendant la saison 3 de cette production phare de Netflix, on vous explique tout sur la fin de ce deuxième chapitre, toujours aussi sanglant.

Attention, la suite de cet article contient des spoilers sur la fin de la saison 2 de Squid Game.

Comment se termine la saison 2 de Squid Game ?

Dans un bain de sang, évidemment. Une issue que l’on pouvait prédire grâce au twist majeur de la saison 2, dévoilé lors de l’épisode 3 : le joueur 001 est en réalité le Front Man, ou le Maître du jeu, qui s’est infiltré incognito dans les épreuves de Squid Game. Une précieuse information que seule les spectateurs connaissent : les personnages de la série, eux, restent dans l’ignorance et forment même des alliances avec lui.

Jusqu’à une nuit fatidique : celle durant laquelle Gi-hun parvient enfin à mener son insurrection à bien, pour saboter les jeux pour de bon. Les joueurs neutralisent les soldats, avant que le Front Man ne dévoile réellement son identité et ne retourne brutalement la situation. Ce dernier abat alors de sang-froid Jung-bae, le meilleur ami de Gi-hun. La saison 2 se termine sur cette séquence déchirante, tandis que le héros de Squid Game, complètement démuni et bouleversé, pleure la mort de son allié le plus précieux, avant d’être emmené par des gardes.

Gi-hun dans la saison 2 de Squid Game. // Source : Netflix

Gi-hun va-t-il mourir dans la saison 3 de Squid Game ?

Non, probablement pas. Ce serait en tout cas très surprenant, compte tenu de l’importance du personnage depuis le début de la série et du fait que la saison 3 sera la dernière. Gi-hun, qui est tout de même blessé lors de l’épisode 7, sera très certainement le héros des ultimes épisodes de Squid Game.

Hwang Dong-hyuk, le créateur de la série, a d’ailleurs révélé à Variety que la saison 3 serait à nouveau centrée sur lui : « Avec ce sentiment de culpabilité immense et cette sensation d’échec qui pèsent lourdement sur ses épaules, comment Gi-hun va-t-il poursuivre sa mission ? C’est justement l’histoire que nous allons développer par la suite. (…) Gi-hun ne sera en tout cas plus l’homme qu’il était dans la saison 2. »

Les jeux vont-ils enfin se terminer ? // Source : Netflix

Comment Gi-hun va-t-il pouvoir détruire les Squid Games ?

Ce sera forcément la grande question de la saison 3. Malheureusement, les tentatives de Gi-hun pour se rebeller contre les épreuves de Squid Game ont toutes échoué, que ce soit par la manière forte dans l’épisode 7 ou grâce au vote. Les jeux vont donc forcément continuer à avoir lieu, comme le suggère la scène post-générique, qui introduit le petit frère de Young-Hee, la fameuse poupée maléfique du « 1, 2, 3, soleil ! », alors que les joueurs encore vivants se préparent pour une nouvelle partie.

Gi-hun, lui, se trouve dans une dangereuse position de faiblesse, à la fin de la saison 2. D’autant que la personne la mieux placée pour l’aider, Jun-ho, à savoir un ancien policier et le frère du Front Man, n’est pas franchement en bonne posture. S’il a pu survivre aux événements de la saison 1, il est tout de même tombé dans une embuscade, sans le savoir, en cherchant par tous les moyens à retrouver la fameuse île où se déroulent les jeux. La cause ? Le Capitaine Park.

Wi ha-joon est le détective dans Squid Game. // Source : Netflix

Pourquoi le Capitaine Park a-t-il trahi Jun-ho ?

Dans sa quête pour rejoindre l’île de Squid Game, Jun-ho est ainsi tombé nez à nez avec un capitaine qui semble vouloir lui barrer la route à tout prix : le Capitaine Park. Après avoir aidé l’ancien policier ainsi que Woo-seok pendant toute la première partie de la saison 2, le commandant finit ainsi par révéler sa véritable nature. Depuis le début, il travaille pour l’organisation qui organise les jeux, et il a donc volontairement mené Jun-ho et ses alliés dans la mauvaise direction.

Une révélation parfaitement cohérente avec la saison 1. Le Capitaine Park est ainsi celui qui a sauvé Jun-ho de la noyade, le récupérant aux abords de l’île. Puisqu’il travaille en réalité à maintenir les jeux en place, il est donc logique qu’il se trouve au bon endroit, au bon moment. Le Front Man l’aurait même peut-être envoyé à la recherche de son frère, même si cette théorie n’a pas encore été confirmée.

Pour le moment, Jun-ho n’a en tout cas aucune idée de la véritable identité du Capitaine Park. La saison 3 s’annonce donc dangereuse pour lui, alors qu’il s’embarque sur le mauvais chemin, encore, et que son rôle semble toujours un brin inutile pour sauver la mise à Gi-hun. Cependant, sa bouée de sauvetage pourrait venir de Woo-seok, qui commence grandement à se méfier de Park. Affaire à suivre, donc.

Le fameux Front Man de Squid Game // Source : Netflix

Qui est le joueur 001 dans la saison 2 de Squid Game ?

Il s’agit de l’un des meilleurs retournements de situation de la saison 2 : la participation du Front Man aux jeux de Squid Game. Si ses motivations ne sont jamais dévoilées explicitement, on devine tout de même que son but principal, en devenant le joueur 001, est d’empêcher Gi-hun de mener sa révolution contre les jeux. Il souhaite avant tout briser la rébellion de l’intérieur, ce qu’il parvient parfaitement à faire.

Lee Byung-hun, qui interprète le Front Man, se souvient très clairement de sa réaction lorsqu’il a lu le scénario de la saison 2 : « Lorsque je suis arrivé à la fin de l’épisode 3 et à la révélation concernant mon personnage et sa participation aux jeux, la scène m’a instantanément donné des frissons », a-t-il confié à Entertainment Weekly. « Je me suis dit que ce serait un sacré challenge en tant qu’acteur parce que pendant les épreuves, il est à la fois le Front Man, à la fois In-ho, mais aussi Yong-il, qui est la fausse identité qu’il a créée et sous laquelle il se présente aux autres joueurs. »

Park Sung-hoon incarne Hyun-ju dans la saison 2 de Squid Game // Source : Netflix

Qui survit à la fin de la saison 2 de Squid Game ?

Gi-hun, le Front Man ainsi que son frère, Jun-ho, sont évidemment toujours vivants. Dae-ho, qui a subi une crise de panique cruciale lors de l’épisode final, et Hyun-ju, le fameux personnage trans introduit dans cette saison 2, survivent également, puisqu’ils ont rejoint le dortoir, juste avant le massacre causé par le Front Man.

Les mères et fils Geum-ja et Yong-sik, ainsi que la jeune femme enceinte Jun-hee, et son compagnon, Myung-gin, eux, n’ont pas suivi le plan de Gi-hun. Ils seront donc probablement présents dans la saison 3 de Squid Game, tout comme Jeong-dae, Nam-gyu ou encore Seon-nyeo.

Thanos, lui, n’a en revanche pas survécu à la saison 2. Le sort de Gyeong-seok, grièvement blessé, reste, pour le moment, incertain, mais le personnage pourrait totalement revenir par surprise dans la suite de la série.

Le personnage de No-eul dans la saison 2 de Squid Game // Source : Netflix

Et le personnage de No-eul, alors ?

Il pourrait être crucial pour la fin de Squid Game. La mort du joueur 246, qu’elle protégeait et sur qui elle pourrait projeter la perte de sa propre fille, pourrait ainsi la convaincre de se retourner contre les jeux. Cette rébellion ultime pourrait-elle devenir la porte de sortie tant attendue pour Gi-hun ? Réponse en 2025.

