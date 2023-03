En attendant de pouvoir voyager de nouveau en Terre du Milieu, vous pouvez prendre votre mal en patience en découvrant La Roue du Temps, sur Prime Video. Adaptée de la saga littéraire à succès de Robert Jordan, la série est une magnifique épopée visuelle.

Vous avez terminé Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir ou House of the Dragon et vous n’en pouvez plus d’attendre la saison 2 de Shadow and Bone, disponible le jeudi 16 mars 2023 sur Netflix ?

Pour étancher votre soif de fantasy grâce aux plateformes de SVOD, en ce vendredi 10 mars 2023, nous vous conseillons d’entamer le week-end en beauté avec La Roue du Temps (The Wheel of Time), sur Prime Video.

La série La Roue du Temps sur Prime Video, une aventure de fantasy immersive

Les amateurs d’heroic fantasy ne seront probablement pas dépaysés si l’on cite le nom de Robert Jordan. L’auteur américain a ainsi imaginé la saga La Roue du Temps, constituée de 14 romans et d’un préquel. Considéré comme un monument du genre mais relativement méconnu en France, cet univers étendu a connu un second souffle fin 2021, avec une adaptation en série.

Cette œuvre, très dense, se situe dans un monde imaginaire dont l’équilibre a été rompu. Pour restaurer l’harmonie de la Roue du Temps, une communauté de puissantes magiciennes, les Aes Sedai, doit retrouver le Dragon Réincarné. Ce jeune élu se trouve parmi quatre prétendants téméraires : le têtu Rand, la guérisseuse Egwene, l’humoristique Mat ou le forgeron Perrin. Mais ils doivent prendre garde au Ténébreux, une entité maléfique qui tente de les pousser à détruire la Roue du Temps…

On préfère baisser tout de suite vos attentes : The Wheel of Time n’atteint pas vraiment les sommets des Anneaux de Pouvoir ou d’autres séries à tendance médiéval-fantastique. Mais ses panoramas à perte de vue, ses combats à couper le souffle, ses effets spéciaux féeriques et sa galerie de personnages éclectique en font tout de même un sérieux candidat à ajouter à votre watchlist.

En seulement 8 épisodes, La Roue du Temps parvient ainsi à développer une solide narration aux accents féministes, puisque seules les femmes peuvent manipuler la magie. La grande sororité qui se dégage alors de la série ajoute à sa singularité, tant les personnages féminins sont plus souvent isolés que rassemblés en communauté, dans les œuvres du genre. Alors ne perdez pas de temps avant de pousser les portes de ce monde enchanteur, en ce vendredi 10 mars 2023 : une saison 2 est déjà en préparation.

