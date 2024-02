La série Un jour est sur Netflix depuis le 8 février 2024. Cette nouvelle adaptation du roman de David Nicholls est portée par Ambika Mod (Emma) et Leo Woodall (Dexter).

Après des séries criminelles comme Griselda ou Baby Bandito, place à de l’amour sur Netflix ! La série Un jour est sur la plateforme de streaming depuis le 8 février 2024, et nul doute qu’elle plaît déjà étant donné sa présence quasi immédiate dans le top 10 — les épisodes courts n’y sont sans doute pas pour rien non plus.

La même histoire avait déjà auparavant séduit le public : cette série en 14 épisodes d’une trentaine de minutes est adaptée du roman Un jour (One Day), de David Nicholls, paru en 2008. En France, le roman est disponible en poche chez Pocket. Il faut relever que la série TV comporte David Nicholls dans ses producteurs exécutifs.

Un jour a déjà été adapté, en film, avec Anne Hathaway

Ce roman à succès n’est pas adapté pour la première fois à l’écran. En 2011, c’était au cinéma : Un jour, avec Anne Hathaway et Jim Sturgess.

Emma, d’origine modeste, et Dexter, d’un milieu social très aisé, se rencontrent lors de leur soirée de fin d’étude, le 15 juillet 1988. Ils passent la nuit ensemble, mais décident de rester amis. Même s’ils empruntent des voies bien différentes, leurs chemins vont se croiser et se croiser encore année après année. Entre amours, entraides et moments de détestations, c’est une odyssée amicale et amoureuse.

Le livre comme la série Netflix suivent ainsi Emma et Dexter pendant vingt ans de vies croisées. Mais l’ouvrage, Un jour, a bonne réputation aussi car il ne se limite pas à une amourette : c’est un tableau social de l’Angleterre tout au long de son évolution politique. Malgré l’humour anglais grinçant, ce n’est pas une romcom pétillante comme l’était Un conte parfait aussi sur Netflix. En termes de narration, on peut plus facilement rapprocher Un jour de Normal People. Il faut donc s’attendre à des drames et à… beaucoup de larmes, considérez-vous comme prévenus.

Le film adapté d’Un jour, avec Anne Hathaway et Jim Sturgess, n’avait pas rencontré un grand succès critique. Le long-métrage était globalement considéré comme moins profond que le livre. La réception sera-t-elle différente pour Un jour en version série ? Pour l’instant, elle compte 87 % d’avis positifs de la part du public, et 91 % pour la presse, sur Rotten Tomatoes. Un excellent score.

