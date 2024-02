La fin d’Un jour, la série Netflix, est fidèle à celle du livre. Mais la showrunneuse a longtemps hésité. Concernant la scène finale, deux séquences ont été tournées, mais une seule a été conservée.

Après le film avec Anne Hathaway et Jim Sturgess, le célèbre livre de David Nicholls vient de connaître une nouvelle adaptation : la série Un jour est sur Netflix depuis le 8 février 2024. C’est un succès critique, en plus d’avoir conquis le haut du top 10 de la plateforme.

La série doit ses qualités à son excellente adaptation des thèmes les plus profonds du roman de de Nicholls… jusqu’à la même fin poignante. Cette dernière a failli être différente, de bien des façons. Attention spoilers : on vous conseille d’avoir vu la série en entier avant de continuer.

Une ligne de texte a été coupée pour la scène finale

Le roman de David Nicholls a bouleversé nombre de lectrices et de lecteurs aussi pour sa fin tragique : Emma décède. Cet uppercut final a été conservé dans la série Netflix. La showrunneuse, Nicole Taylor, confie à The Wrap que ce ne fut pas une décision si facile tant elle était attachée au personnage. « Je ne voulais pas lui faire ça parce que je l’aime, et le public ne le veut pas [non plus]. Tous ceux qui ont lu le livre se souviennent de ce qu’ils ont ressenti lorsque cela s’est produit. On a envie de jeter le livre par la fenêtre. »

Mais Nicole Taylor a vite pris conscience qu’ajouter un happy ending risquait de dénaturer l’œuvre. « J’ai pensé à d’autres fins, mais, cette fin est fondamentalement intégrée à l’ensemble de l’œuvre. L’histoire a en quelque sorte sa propre intégrité thématique, sa propre intégrité structurelle. J’ai l’impression que le sens global de l’œuvre l’exige, et j’ai le sentiment que toute modification de la fin serait gratuite et nuirait à l’impact global de l’œuvre (…) », explique-t-elle, ajoutant qu’elle estime tout de même qu’il était « bon d’y réfléchir ».

L’épisode 14 sert d’épilogue à la disparition d’Emma, dans la vie de Dexter notamment. Nicole Taylor indique avoir passé « beaucoup de temps » à songer à cet épisode. À tel point, que, dans le doute, deux scènes finales ont été tournées. Dans celle que l’on a pu voir sur Netflix, Dexter se contente de descendre en silence sur la colline d’Arthur’s Seat — où il rejoint sa fille Jasmine.

« You were the whole story »

Dans l’autre version tournée par l’équipe de la série, Dexter se souvient du moment qu’ils ont passé ensemble dans ce lieu — dans l’épisode 1. Puis il déclare, en regardant la colline : « You were the whole story » (« Tu étais toute l’histoire »), en réponse à ce qu’Emma lui a dit durant cet épisode : « I don’t want to be a footnote in the story of your life » (« Je ne veux pas être une note de bas de page dans l’histoire de ta vie »).

Dexter et sa fille Jasmine. // Source : Netflix

Cette phrase n’a donc finalement pas été gardée. Mais quelques fois, les silences sont plus puissants. L’interprète de Dexter, Leo Woodall, est en tout cas très satisfait de cette fin : « Heureusement, sa relation avec sa fille est excellente à ce moment-là. On sait qu’il sera toujours en deuil et qu’elle [Emma] lui manquera, mais qu’il est en quelque sorte sorti de la phase difficile. Il a repris sa vie en main et il va aller de l’avant, du mieux qu’il peut. »

