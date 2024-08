Lecture Zen Résumer l'article

Pour pleurer à chaudes larmes depuis son canapé, voici 4 séries bouleversantes à découvrir en streaming, sur Netflix : Un Jour, The Haunting of Hill House, Aux grands maux ainsi que Maid.

Parfois, la mélancolie d’une bonne série triste peut nous apporter le réconfort dont on a besoin. Alors pour sortir les mouchoirs devant une histoire douloureuse, mais belle, voici 4 séries poignantes, disponibles sur Netflix.

Doctor Slump (Aux grands maux) // Source : Netflix

Un Jour sur Netflix, pour les grands romantiques

C’est bien connu : les histoires d’amour finissent mal, en général. Le genre des comédies romantiques est ainsi peuplé de couples tragiques, qui nous bouleversent à tous les coups. Celui de la série Un Jour entre parfaitement dans cette catégorie. On y suit Emma et Dexter, deux étudiants qui passent la nuit ensemble, avant de décider de rester amis. Leurs destins vont alors se croiser, chaque année, pendant 20 ans.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Après le film très réussi de 2011 avec Anne Hathaway (L’idée d’être avec toi) et Jim Sturgess (Cloud Atlas), cette nouvelle adaptation du roman de David Nicholls donne une toute nouvelle saveur à cette touchante histoire, qui rabat toutes les cartes de l’amour, de l’amitié et même des angoisses existentielles. Un véritable coup de poing sur plusieurs époques, en seulement 14 épisodes.

À voir si vous avez aimé : Un Jour (le film) ; Normal People ; PS : I Love You ; Blue Valentine ; N’oublie jamais ; Sur la route de Madison ; Le Temps d’un Automne ; Eternal Sunshine of the Spotless Mind

: Un Jour (le film) ; Normal People ; PS : I Love You ; Blue Valentine ; N’oublie jamais ; Sur la route de Madison ; Le Temps d’un Automne ; Eternal Sunshine of the Spotless Mind À voir si vous cherchez : drame ; romance ; comédie ; histoire d’amour ; casting en or ; émotion ; humour anglais ; meilleurs amis ; pleurer à chaudes larmes ; épisodes courts ; réfléchir à ses propres relations amoureuses et amicales

The Haunting of Hill House sur Netflix, pour les amateurs de frissons mélancoliques

Peu de séries retournent autant le cerveau et le cœur que The Haunting of Hill House. Sortie en 2018, la série est devenue une référence du catalogue Netflix, dans le genre de l’horreur, mais pas que. On y suit la famille Crain, qui emménage dans un mystérieux manoir, Hill House, en 1992. Plus de 20 ans plus tard, les enfants sont devenus adultes, mais gardent toujours de vifs souvenirs de cette étrange demeure…

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Mike Flanagan (Midnight Mass, La Chute de la maison Usher), génie de l’épouvante, dirige cette masterclass horrifique en 10 épisodes, qui utilise surtout nos maux intérieurs pour mieux nous terrifier. Loin de se contenter des perpétuels clichés sur les maisons hantées, The Haunting of Hill House évoque ainsi le deuil, la dépression ou les addictions avec une maîtrise à couper le souffle. On termine en larmes, mais l’expérience est si réparatrice, qu’on en redemande.

Aux grands maux sur Netflix, pour les fans de dramas coréens

Yeo Jeong-woo et Nam Ha-neul se détestent depuis l’enfance. Toujours en compétition durant toutes leurs études de médecine, ils se retrouvent 10 ans plus tard, alors que le chaos a envahi leurs vies respectives. Ensemble, ils vont finalement ouvrir leurs cœurs, contre toutes attentes.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Mélangeant romance et drame médical, Aux grands maux (ou Doctor Slump) est un drama coréen plein de tendresse, qui aborde sans détour les questions de santé mentale ou de pression sociale. On s’attache immédiatement à ces deux personnages qui passent de la haine à l’amour, en 16 épisodes ultra-touchants.

À voir si vous avez aimé : Love to Hate You ; Nevertheless ; It’s Okay not to be Okay ; Grey’s Anatomy ; Dr Romantic

Love to Hate You ; Nevertheless ; It’s Okay not to be Okay ; Grey’s Anatomy ; Dr Romantic À voir si vous cherchez : série médicale ; drama coréen ; des ennemis deviennent des amoureux ; humour ; pression sociale ; amour ; épisodes longs ; pour aller mieux ; réfléchir à votre propre santé mentale

Maid sur Netflix, pour les adeptes d’histoires vraies

Parfois, la réalité peut devenir bien plus bouleversante que la fiction. Maid le prouve avec brio, en reprenant les mémoires de Stephanie Land. La série raconte ainsi l’histoire d’Alex, une mère célibataire qui peine à joindre les deux bouts, après avoir échappé à un conjoint violent. Elle prend alors un job de femme de ménage, pour espérer offrir une vie meilleure à sa fille.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Lors de sa sortie, en 2021, on parlait déjà de Maid comme d’une série qui « démultiplie notre empathie ». Et trois ans plus tard, les 10 épisodes n’ont toujours pas pris une ride. Ce portrait de femme réaliste et engagé aborde ainsi avec délicatesse le sujet des violences conjugales et de la domination psychologique. L’éblouissante Margaret Qualley (The Leftovers) donne vie avec force à ce personnage de battante, qui va vous hanter longtemps, avant de vous apaiser pour de bon.

À voir si vous avez aimé : Big Little Lies ; The Florida Project ; Dans leur regard ; Unbelievable ; Unorthodox ; Dirty John

Big Little Lies ; The Florida Project ; Dans leur regard ; Unbelievable ; Unorthodox ; Dirty John À voir si vous cherchez : drame ; histoire vraie ; casting en or ; pleurer à chaudes larmes ; épisodes longs ; politique ; social ; violences conjugales ; découvrir le talent solaire de Margaret Qualley

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, OCS : le comparatif 2024 des offres de SVOD en France Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+