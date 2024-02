Si l’histoire d’Emma et Dexter dans Un jour a fait battre votre cœur, voici 5 autres séries qui devraient à nouveau vous inonder de romantisme sur Netflix : Virgin River, Young Royals, Ma vie avec les Walter Boys, Aux grands maux ainsi que Romantic Killer.

Mise en ligne pile à temps pour la Saint-Valentin et autres réjouissances amoureuses, la série Un Jour ne quitte plus le top 10 de Netflix depuis sa sortie, début février 2024. Cette adaptation du roman de David Nicholls suit les aventures de Dexter et Emma, qui vont se croiser au fil des années, entre rendez-vous manqués et drames de la vie quotidienne.

Virgin River // Source : Netflix

Pour prolonger l’ambiance de cette pépite anglaise, sur la plateforme de SVOD, vous avez le choix entre la vie rêvée de Virgin River, la romance cachée de Young Royals, la douce innocence de Ma vie avec les Walter Boys, les médecins rivaux d’Aux grands maux ou l’humour décalé de Romantic Killer.

Virgin River sur Netflix, l’eau de rose ultime

Certes, on s’éloigne un brin de l’humour grinçant d’Un jour, qui prend un parti beaucoup plus terre-à-terre et dramatique pour dévoiler le destin de ses personnages. Mais dans le genre romantique, il est tout de même impensable de passer à côté de la guimauve campagnarde qu’est Virgin River.

On y suit Melinda, qui vient de plaquer sa vie urbaine à Los Angeles pour prendre un poste d’infirmière dans une petite ville reculée des États-Unis. Évidemment, les chemises à carreaux sont de sortie dans cette série qui coche tous les clichés possibles, pour mieux nous charmer. Si vous cherchez le calme absolu, c’est clairement à Virgin River qu’il faut élire domicile pendant 5 saisons.

À voir si vous avez aimé : This is Us ; Dawson ; Anne with an E ; Outlander ; Docteur Quinn, femme médecin

This is Us ; Dawson ; Anne with an E ; Outlander ; Docteur Quinn, femme médecin À voir si vous cherchez : romance dégoulinante ; série médicale ; clichés en pagaille ; douceur et tranquillité ; humour ; drames personnels ; nouveau départ ; amour et amitié ; épisodes longs ; cheesy ; ville vs campagne ; pour aller mieux ; personnages mignons ; des intrigues improbables qu’on aime quand même

Young Royals sur Netflix, le prince de l’amour

Si vous avez apprécié l’aspect réaliste d’Un Jour, et sa capacité à traiter de drames sans tomber dans le pathos, vous devriez aimer les dilemmes monarchiques de Young Royals.

Loin de l’aspect plus « Bisounours » d’Heartstopper, cette autre histoire d’amour gay s’intéresse au prince Wilhelm, alors qu’il entre au prestigieux internat de l’institut Hillerska. Il va bientôt être tiraillé entre ses devoirs liés à son statut, et ses sentiments naissants pour Simon, l’un de ses camarades de classe…

En attendant l’ultime saison de Young Royals, qui arrivera le 11 mars sur Netflix, le timing est parfait pour revoir ses deux premiers chapitres, tous deux excellents. Une série suédoise étonnante, qui vaut largement le détour.

À voir si vous avez aimé : Heartstopper ; Love, Victor ; SKAM ; Elite ; The Crown ; The Royals ; Gossip Girl ; Call Me By Your Name

Heartstopper ; Love, Victor ; SKAM ; Elite ; The Crown ; The Royals ; Gossip Girl ; Call Me By Your Name À voir si vous cherchez : drame adolescent ; famille royale ; romance ; émotion ; série suédoise ; histoire d’amour gay ; épisodes longs ; pour ados mais pas que ; internat ; obligations royales ; se détacher des teen series britanniques ou américaines habituelles ; coming-out ; suivre la vie de riches ados comme dans un drôle de cross-over entre Gossip Girl et The Crown

Ma vie avec les Walter Boys sur Netflix, la colo façon Disney Channel

Après avoir vécu une tragédie familiale, Jackie Howard, 15 ans, doit apprendre à composer avec sa nouvelle vie. Bye, bye Manhattan et bonjour le Colorado, où elle rencontre 9 garçons, avec qui elle devra désormais vivre au quotidien. Ma vie avec les Walter Boys nous donne ainsi l’impression de revivre nos premières colos, en insufflant un parfum rafraîchissant aux traditionnelles séries ados. Et en y ajoutant une dimension psychologique, sur la reconstruction.

Sans oublier de nous servir un triangle amoureux sur un plateau d’argent, cette production familiale offre un petit espace douillet, dans lequel on se blottit avec plaisir après des journées bien chargées. Et préparez-vous dès maintenant à y replonger rapidement : une saison 2 vient d’être commandée.

Aux grands maux sur Netflix, la passion aux accents médicaux

Dans les films et séries romantiques, il est classique d’assister aux sentiments naissants de deux ennemis, qui ouvrent finalement leurs cœurs, contre toutes attentes. Aux grands maux (ou Doctor Slump) s’engouffre avec plaisir dans cette brèche déjà bien ouverte — en y ajoutant une grande tendresse.

Yeo Jeong-woo et Nam Ha-neul se détestent ainsi dès leur adolescence, puisque ces deux excellents élèves se font la compétition au lycée. Mais quand ils se retrouvent 10 ans plus tard, leurs vies respectives sont au plus bas ; et une nouvelle forme de relation va naître. Un nouvel épisode de ce drama coréen touchant est disponible chaque samedi et chaque dimanche : idéal pour prolonger le plaisir après les chassés-croisés d’Un Jour, avec d’autres tourtereaux qui se retrouvent après plusieurs années.

À voir si vous avez aimé : Love to Hate You ; Nevertheless ; It’s Okay not to be Okay ; Grey’s Anatomy ; Dr Romantic

Love to Hate You ; Nevertheless ; It’s Okay not to be Okay ; Grey’s Anatomy ; Dr Romantic À voir si vous cherchez : série médicale ; drama coréen ; des ennemis deviennent des amoureux ; humour ; pression sociale ; amour ; épisodes longs ; pour aller mieux ; réfléchir à votre propre santé mentale

Romantic Killer sur Netflix, la parodie animée

Un Jour prend un malin plaisir à nous montrer que l’amour, ce n’est pas aussi rose que ce que l’on croit. Pour retrouver cette dimension parfois satirique de la série, Romantic Killer sera la meilleure des alliées. Cet animé japonais, qui dénonce avec bonheur les injonctions à se mettre en couple, détaille le quotidien d’Anzu, une lycéenne qui rêve de tout, sauf de trouver l’amour. Elle cultive plutôt trois obsessions bien précises (les jeux vidéo, le chocolat et les chats), jusqu’à ce que Riri, un petit sorcier, lui retire l’accès à ses passions. Objectif : qu’elle tombe sous le charme d’un beau gosse…

Très drôle et excentrique, Romantic Killer ne se prend jamais au sérieux, mais n’hésite pas à aborder des thématiques difficiles. Et ne vous arrêtez surtout pas à ses premiers épisodes, qui ne dévoilent pas tout le potentiel comique de cette douceur animée, qui ne ressemble à aucune autre.

À voir si vous avez aimé : Scott Pilgrim prend son envol ; Le Garçon d’à côté ; Lookism ; Toradora ! ; My Teen Romantic Comedy is Wrong as I Expected

Scott Pilgrim prend son envol ; Le Garçon d’à côté ; Lookism ; Toradora ! ; My Teen Romantic Comedy is Wrong as I Expected À voir si vous cherchez : parodie ; animation japonaise ; gags ; humour ; romance ; pouvoirs magiques ; ados ; adaptation de manga ; fantastique ; épisodes courts ; des beaux gosses à chaque coin de rue ; suivre une part de gâteau en guise de cafard (oui, oui)

