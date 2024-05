Lecture Zen Résumer l'article

Alors que Colin et Penelope ont enfin fait leur grand retour dans la saison 3 de La Chronique des Bridgerton, voici 5 séries similaires, idéales pour patienter jusqu’à la sortie de la partie 2, le 13 juin sur Netflix : Downton Abbey, L’Impératrice, Lidia fait sa loi, The Crown ainsi qu’Outlander.

Sortez vos plus belles robes, révisez vos meilleures danses et préparez vos potins les plus croustillants : l’heure du bal a sonné ! La Chronique des Bridgerton est enfin de retour sur Netflix, pour une saison 3 centrée sur le couple potentiel formé par Colin et Penelope.

De nouveaux épisodes au cœur de la haute société londonienne, évidemment bourrés de romance sulfureuse et de ragots comme on les aime. Mais une fois ces chapitres inédits engloutis et en attendant la partie 2, prévue pour le 13 juin sur Netflix, voici 5 séries qui accompagneront à la perfection l’heure du thé.

Downton Abbey sur Netflix, pour fréquenter la haute société

En matière de rang social, il est difficile d’égaler celui des personnages de La Chronique des Bridgerton. Mais avant la création de Shonda Rhimes (Grey’s Anatomy), une autre série nous a habitués à côtoyer les plus riches des riches, comme leurs domestiques : Downton Abbey.

Véritable institution britannique, cette fresque en costumes a conquis notre cœur pendant 6 saisons et 2 films. On y remonte le temps jusqu’en 1912, alors que le Titanic vient de faire naufrage, avec les héritiers de Downton Abbey à bord. Les trois filles de la famille ne pouvant prétendre à l’héritage, c’est Matthew, un lointain cousin, qui va alors prendre la relève.

Créée par Julian Fellowes (The Gilded Age), cette série culte prend le parti original de nous conter à la fois la vie de riches aristocrates, mais également le quotidien plus modeste de leurs valets.

Entre lutte des classes, intrigues politiques, scandales financiers et histoires de cœur, Downton Abbey réunit la crème de la crème anglaise, de Maggie Smith (Harry Potter) à Michelle Dockery (Anatomie d’un scandale) en passant par Hugh Bonneville (Doctor Who).

L’Impératrice sur Netflix, pour prendre des libertés

Héroïne de nombreux films et séries depuis des décennies, Sissi n’a (presque) plus de secrets pour nous. Et pourtant : Netflix a réussi à changer notre perspective sur Élisabeth de Wittelsbach.

Dans L’Impératrice, on replonge ainsi au 19ème siècle, aux côtés de cette amoureuse rebelle, de sa rencontre avec l’empereur François-Joseph jusqu’à sa découverte de la cour de Vienne. On se passionne rapidement pour son destin hors-normes, qui rappelle parfois celui de La Reine Charlotte : Un chapitre Bridgerton.

Plus dramatique et moins pop que Bridgerton, L’Impératrice dresse le portrait d’une femme libre, qui refuse de se plier aux exigences de son entourage. À noter qu’après 6 épisodes de haute volée, la série a été renouvelée pour une saison 2, bientôt disponible sur Netflix.

Attention tout de même pour les puristes : L’Impératrice prend de nombreuses libertés historiques, donc passez votre chemin si vous cherchez un documentaire sur la vie de Sissi.

À voir si vous avez aimé : La Reine Charlotte : Un chapitre Bridgerton ; les films Sissi ; The Great ; The Crown ; Lady Oscar ; Victoria

La Reine Charlotte : Un chapitre Bridgerton ; les films Sissi ; The Great ; The Crown ; Lady Oscar ; Victoria À voir si vous cherchez : drame historique ; romance ; en costumes ; épisodes longs ; intrigues politiques ; saga familiale ; aristocratie et royauté ; 19ème siècle ; série autrichienne ; biopic ; admirer le talent de Devrim Lingnau, presque capable de remplacer Romy Schneider dans nos cœurs

Lidia fait sa loi sur Netflix, pour enquêter avec classe

Avec Lidia fait sa loi, on s’éloigne, certes, un peu des intrigues romantiques de Bridgerton, mais on garde un atout non négligeable : de somptueux costumes. On découvre alors l’Italie du 19ème siècle aux côtés de Lidia Poët, jeune avocate fauchée qui commence seulement à exercer son métier. Mais très vite, la justice la condamne à stopper son activité.

La raison ? Elle est une femme, évidemment, et elle doit immédiatement retourner s’occuper du foyer, comme il se doit. Mais la brillante enquêtrice n’a pas dit son dernier mot et continue de résoudre meurtres et autres crimes, dans l’ombre.

Inspirée du destin de la méconnue Lidia Poët, première femme avocate de l’Histoire de l’Italie, cette série policière prend une tournure rock’n’roll jouissive pour nous raconter son étonnante biographie.

Dans le rôle principal, l’actrice Mathilda De Angelis s’impose comme une véritable révélation, que l’on a hâte de découvrir dans d’autres productions. Et bonne nouvelle : Lidia fait sa loi a été renouvelée pour une seconde saison, bientôt sur Netflix.

À voir si vous avez aimé : Enola Holmes ; Sherlock ; Anne with an E ; Self-Made ; The Good Wife ; The Good Fight ; Murder

Enola Holmes ; Sherlock ; Anne with an E ; Self-Made ; The Good Wife ; The Good Fight ; Murder À voir si vous cherchez : série policière ; intrigues bien ficelées ; suspense ; inspiré d’une histoire vraie ; enquêtes ; drame en costumes ; féminisme ; casting en or ; biographie ; épisodes longs ; 19ème siècle ; démasquer des criminels ; découvrir une grande avocate méconnue

The Crown sur Netflix, pour accéder au trône

Doit-on encore vraiment présenter The Crown ? Pour celles et ceux du fond qui n’auraient rien suivi, cela tombe bien : la série est justement un immense récapitulatif de la vie d’Elizabeth II, ancienne reine du Royaume-Uni, ainsi que des grands bouleversements de ces dernières décennies, des années Margaret Thatcher jusqu’à la mort de Lady Di, en 1997.

On peut difficilement faire plus royal et prestigieux que la monarchie britannique, qui se dévoile ici complètement, y compris dans ses aspects les plus sombres.

Si la sixième et dernière saison a malheureusement baissé légèrement le niveau, The Crown reste l’une des meilleures séries Netflix et la production la plus soignée du genre.

Claire Foy (First Man), Olivia Colman (Fleabag) et Imelda Staunton (Harry Potter) se sont succédé pour enfiler le lourd costume d’Elizabeth II et lui rendre tour à tour hommage, au fil des années. Un incontournable du catalogue Netflix, qui a su trouver un rare équilibre entre intrigues historiques et récits intimes.

À voir si vous avez aimé : The Queen ; Victoria ; Le Discours d’un Roi ; Les Tudors ; The Gilded Age ; Downton Abbey ; Borgen

À voir si vous cherchez : drame historique ; politique ; relations familiales ; biographie ; famille royale britannique ; casting en or ; épisodes longs ; romance ; en costumes ; regretter le traitement réservé à la princesse Diana dans la saison 6 ; découvrir l’une des meilleures séries du siècle (n’ayons pas peur des mots) ; être sous le charme des adorables corgis de la reine

Outlander sur Netflix, pour remonter le fil du temps

Un mix entre les romances enflammées de Bridgerton, les intrigues politiques à la Game of Thrones et les druides celtiques tout droit sortis d’Astérix, ça vous tente ? C’est ce que propose la géniale Outlander, adaptée de la saga littéraire culte Le Chardon et le Tartan, de Diana Gabaldon.

Située en Écosse, la série nous emmène en 1945, à la rencontre de Claire, une infirmière de guerre et Franck, son mari, qui renouent enfin après cinq ans de séparation. Mais leurs retrouvailles sont de courte durée puisque Claire est soudainement transportée en 1743, au cœur des Highlands écossais. Elle y rencontre alors le beau Jamie Fraser…

Sublimée par de somptueux paysages, Outlander est un indispensable pour tous les amoureux de drames en costumes et d’histoires d’amour passionnées, pleines de séquences olé-olé.

En attendant la saison 7 partie 2, attendue pour novembre 2024, et le spin-off, Blood of my Blood, l’heure est donc parfaite pour entamer un binge-watching complet de ce voyage bucolique dans le passé.

À voir si vous avez aimé : Poldark ; The Crown ; The Time Traveler’s Wife

Poldark ; The Crown ; The Time Traveler’s Wife À voir si vous cherchez : romance historique ; drame ; fantastique ; voyage dans le temps ; paysages écossais ; aventure ; triangle amoureux ; violence graphique ; costumes d’époque ; intrigues politiques ; épisodes longs ; passion torride ; 18ème siècle ; adaptation de livres ; les fesses de Sam Heughan

