Après La Reine Charlotte, c’est la saison 3 de La Chronique des Bridgerton qui est attendue sur Netflix, afin de retrouver notamment Penelope (Nicola Coughlan), ou encore Kate (Simon Ashley) et Anthony (Jonathan Bailey).

L’histoire d’amour entre Kate Sharma et Antony Bridgerton s’est conclue depuis plus d’un an maintenant. Tous les regards se tournent vers la saison 3 : à quelle sauce Lady Whistledown va-t-elle manger les nouveaux protagonistes de La Chronique des Bridgerton ? La question est d’autant plus amusante que ces nouveaux épisodes seront ceux de Penelope Featherington. Voici ce qu’il faut savoir de la saison 3, attendue pour 2023 sur Netflix.

Date : quand arrive la saison 3 de la série ?

La sortie de la saison 3 de la Chronique des Bridgerton est attendue à l’automne 2023, vers la fin d’année. Aucune date plus précise n’a été annoncée pour l’instant par Netflix. Toutefois, la date aurait fuité sur le compte de Netflix Portugal (avant que la légende soit changée) : ce serait le 14 décembre 2023.

Les premières images de la saison 3

Les premières images de la saison 3 ont été diffusées par Netflix à la mi-juin, lors de l’événement TUDUM.

Penelope // Source : Netflix

Penelope et Colin. // Source : Netflix

Do contain your excitement. Your first look at Bridgerton Season 3 has arrived. #TUDUM pic.twitter.com/m5icMZACvM — Bridgerton (@bridgerton) June 17, 2023

Une bande-annonce pour la saison 3 ?

Il n’y a pas encore de bande-annonce, ni le moindre teaser vidéo, pour cette troisième saison.

Quelle sera l’histoire de la saison 3 ?

Cette saison 3 va se concentrer sur Penelope Featherington (et donc Lady Whistledown bien entendu) et Colin Bridgerton.

Rappelons que la saison 2 se terminait de manière assez chaotique pour Penelope. Sa meilleure amie, Eloïse, apprenait sa véritable identité de lady Whistledown, provoquant une immense dispute entre les deux femmes — Eloïse allant jusqu’à affirmer ne plus vouloir entendre parler d’elle. Penelope tombait ensuite sur une conversation entre Colin et ses amis, durant laquelle celui-ci dénigre ouvertement l’idée de pouvoir courtiser Penelope.

Penelope et Colin (dans la saison 2). // Source : Netflix

Le synopsis officiel de la saison 3 indique que Peneloppe a « finalement renoncé à son amour de longue date pour Colin Bridgerton », mais qu’elle a « cependant décidé qu’il était temps de prendre un mari, de préférence un qui lui donnera assez d’indépendance pour continuer sa double vie de Lady Whistledown, loin de sa mère et de ses sœurs ». De son côté, Colin reviendra tout juste de voyages estivaux « avec un nouveau look et un sérieux sens de l’esbroufe », mais en découvrant aussi que Penelope cherche absolument à l’éviter.

Il faut noter que le showrunner des deux premières saisons, Chris Van Dusen, laisse sa place à Jess Brownell.

Quel est le casting de la saison 3 ?

Place à Nicola Coughlan

Le casting principal, pour les personnages sur lesquels le focus sera porté, est confirmé :

Nicola Coughlan sera toujours Penelope Featherington / Lady Whistledown,

Luke Newton conserve aussi son rôle de Colin.

Jonathan Bailey et Simone Ashley reviennent

Le couple formé par Anthony Bridgerton et Kate Sharma sera également de retour avec Jonathan Bailey et Simone Ashley. Cette dernière a même indiqué à Variety que leur couple n’était qu’« au début » du récit de leur histoire d’amour. Cela formera très probablement une « side story » dont La Chronique des Bridgerton a le secret. Après avoir mis huit épisodes à ne pas oser se frôler, on découvrira enfin un couple qui pourra vivre son amour, mais nul doute que ce sera semé d’embuches.

L’histoire d’amour entre Kate et Anthony était au coeur de la saison 2 de Bridgerton. // Source : Netflix

Claudia Jessie, l’actrice qui interprète Eloïse, qui aura un rôle prépondérant étant donné sa relation avec Penelope, sera également de retour. Golda Rosheuvel ne quittera pas son rôle de reine, tandis qu’Agatha Danbury sera aussi de la partie avec Adjoa Andoh. En revanche, vous ne reverrez Marina Thompson (Ruby Barker), ni Edwina Sharma (Charithra Chandran).

Le reste de la famille Bridgerton devrait cependant être présente, avec Benedict notamment (Luke Thompson) ou encore Lady Violet (Ruth Gemmell). Seule Francesca a été recastée, Hannah Dodd remplaçant Ruby Stokes.

Pheobe Dynevor et Regé-Jean Page absents

Ne vous attendez pas à revoir Daphne, Phoebe Dynevor n’est pas au casting de cette saison 3. Et, l’on sait que, depuis la fin de la saison 1, Regé-Jean Page ne reviendra plus dans le rôle de Simon.

Qui va remplacer Simon dans les chroniques de Bridgerton ?

Si Regé-Jean Page a déclaré qu’il en avait irrévocablement fini avec Bridgerton, et qu’il ne voyait donc aucun inconvénient à ce que Simon soit remplacé par un nouvel acteur, aucune annonce de la sorte a été faite. Et pour cause : le personnage lui-même est totalement absent des chapitres actuels.

Combien d’épisodes comporte la saison 3 ?

Même si le spin-off La Reine Charlotte comportait un nombre réduit d’épisodes (six seulement), cela justifiait en raison du format : une mini-série. Les deux premières saisons de Bridgerton comportaient 8 épisodes, la troisième en comportera donc normalement 8 aussi.

De quel livre est adaptée la saison 3 ?

La série est adaptée des romans de Julia Quinn, dont chaque tome se concentre sur un enfant Bridgerton du plus âgé au plus jeune. La saison 1 suivait le tome 1 et la saison 2, le tome 2. La nouvelle saison va rompre la tradition. Normalement, le tome 3 de La Chronique des Bridgerton se concentre sur Benedict et son histoire avec une certaine Sophie Beckett, dont le rang social est bien moins élevé et qui vit un enfer — elle est forcée à la servitude par une odieuse belle-mère. Ce récit sera vraisemblablement repoussé à la saison 4. Inversement, la saison 3 adaptera le tome 4, qui est dédié à Colin.

Il faudra attendre la saison 4 pour une histoire focus sur Benedict Bridgerton. // Source : Netflix

Quand sort Bridgerton saison 4 ?

La saison 4 de La Chronique des Bridgerton a été officiellement commandée, en même temps que la saison 3. On peut présupposer qu’elle portera sur Benedict. En revanche, aucune fenêtre de sortie n’a été annoncée. Étant donné les délais entre la saison 2 et la saison 3, il ne faut pas attendre la saison 4 de Bridgerton avant fin 2024, au minimum.

