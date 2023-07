Outlander en est à sa saison 7 (diffusée en France sur Netflix). C’est l’avant-dernière, avant la saison 8 finale. La série portée par Sam Heughan et Caitriona Balfe est adaptée des romans de Diana Gabaldon, édités chez J’ai lu en version française. Voici un guide pour s’y retrouver dans ces livres.

1945. Claire, infirmière de guerre, se retrouve soudain projetée dans une Écosse du passé, au 18e siècle. Elle y rencontre Jamie, un highlander qui appartient à la rébellion contre les Anglais. Entre aventure, histoire, romance, et touche de fantasy, Outlander est un cocktail d’envergure qui cartonne sur Netflix (la série est originellement produite et diffusée par Starz). On lui compte 7 saisons, la dernière en date étant en cours de diffusion en France, bien installée dans le top 10 de la plateforme. La saison 8, déjà commandée, sera la dernière.

Créée par Ronald D. Moore (Battlestar Galactica, For All Mankind), la série est en réalité adaptée de la tout aussi monumentale saga littéraire de Diana Gabaldon. Si vous aimez la romance entre Claire et Jamie, leurs péripéties historiques, que vous voulez plonger dans des centaines — pardon, milliers — de pages, voici comment organiser vos emplettes.

En 2023, Outlander en est à sa saison 7. // Source : Netflix

Les livres Outlander de Diana Gabaldon

La saga littéraire Outlander, ou Le Chardon et le Tartan en français, est composée de 9 tomes (un dixième en cours d’écriture), ainsi que d’une série dérivée sur l’un des personnages, Lord John Grey, qui court sur 4 livres. Il y a également des nouvelles. En France, tout est édité chez J’ai lu, sous une traduction de Philippe Safavi.

Attention, les tomes 7, 8 et 9 sont coupés, chacun, en deux parties.

Le chardon et le tartan, le talisman, le voyage… la saga principale

Voici les tomes existants pour la saga principale (Le Chardon et le Tartan) avec Claire et Jamie :

1 – Le Chardon et le Tartan (deux éditions : normale ou collector)

2 – Le talisman

3 – Le voyage

4 – Les tambours de l’automne

5 – Le croix de feu

6 – La neige et la cendre

7 – L’écho des cœurs lointains. Partie 1 : Le prix de l’indépendance

7 – L’écho des cœurs lointains. Partie 2 : Les fils de la liberté

8 – À l’encre de mon cœur. Partie 1

8 – À l’encre de mon cœur. Partie 2

9 – L’adieu aux abeilles. Partie 1

9 – L’adieu aux abeilles. Partie 2

La série suit plus ou moins les ouvrages. Donc la première saison d’Outlander est adaptée du premier tome.

Les trois premiers tomes d’Outlander. // Source : Couvertures J’ai lu

Dans l’univers d’Outlander

Un seul recueil de nouvelles a été édité en France :

Le cercle des sept pierres

Ce recueil comporte 7 nouvelles qui s’inscrivent dans l’univers d’Outlander. Elles peuvent se lire indépendamment les unes des autres et des autres tomes. Les fans de la saga n’auront pas tendance à vous conseiller ce recueil comme entrée en matière, puisqu’il permet surtout d’approfondir différents personnages secondaires. Il permet donc de compléter sa compréhension de l’univers, davantage que de l’intégrer.

Les quatre livres de Lord John Grey, spin-off littéraire d’Outlander :

Le prisonnier écossais

Une affaire privée

La confrérie de l’épée

Une odeur de soufre

Tome 10 : quand sortira le dernier livre Outlander ?

Le tome 10 d’Outlander sera le prochain livre et le dernier de la saga principale, clotura l’intrigue démarrée en 1991. Diana Gabaldon est toujours dans l’écriture. Bien qu’elle ne livre pas de date pour l’instant, elle indique y mettre 3 à 5 ans après le tome 9 déjà paru : il faut donc l’attendre pour 2024 à 2026. Il n’a pas encore de titre.

La petite anecdote derrière la création d’Outlander

Il y a un lien entre Outlander et Doctor Who. L’autrice de la saga, Diana Gabaldon, était devant un épisode de la première série (celle qui précède la série moderne, démarrée, elle, en 2005), intitulé The War Game. Elle est alors marquée par un personnage, Jamie McCrimmon, alors que l’action se passe en Écosse, en 1745. À cette époque, Diana Gabaldon essaye d’écrire un roman historique, sans un projet très précis en tête, pour « s’entraîner ». Ce personnage lui permet de se décider à placer son roman dans cette époque, l’Écosse révoltée du 18e siècle.

C’était alors un roman historique classique. Mais, au troisième jour d’écriture, l’autrice intègre un personnage, Claire. Rapidement, Diana Gabaldon se rend compte qu’elle écrit Claire de manière très particulière : celle-ci ne cesse de faire des remarques très modernes, affirmées. « Très bien. Personne ne verra jamais ce livre, alors peu importe ce que je fais de bizarre — vas-y, sois moderne, et je verrai plus tard comment tu es arrivée là », se dit-elle. Diana Galaldon décide alors que son héroïne ne sera pas de cette époque, et intègre le voyage dans le temps. Cinquantaine millions d’exemplaires vendus plus tard, cette idée que l’autrice pensait bizarre a clairement séduit.

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.