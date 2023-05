Difficile de s’arrêter après les 6 épisodes de La Reine Charlotte : Un chapitre Bridgerton sur Netflix. Voici d’autres séries pour se plonger dans toujours plus de drames romantiques et historiques.

Le spin-off de La Chronique des Bridgerton sur Netflix était très attendu. Depuis le 4 mai 2023, les spectateurs et spectatrices ont retrouvé l’un des personnages de cet univers sulfureux dans La Reine Charlotte : Un chapitre Bridgerton. En 6 épisodes, la série raconte le mariage entre Charlotte et le roi George et la manière dont il a marqué la haute société londonienne. C’est un peu moins que les deux saisons de La Chronique des Bridgerton, qui comptaient chacune 8 épisodes.

Vous avez achevé le binge-watching de ces épisodes en restant sur votre faim ? Voici une sélection de séries à regarder pour rester dans le thème de la royauté et des amours romanesques.

L’Impératrice

On pourrait penser que tout a déjà été raconté et romancé sur Élisabeth de Wittelsbach, dîte Sissi, impératrice d’Autrice au 19e siècle. Pourtant, la série L’Impératrice a relevé le défi dans une première saison réussie sur Netflix. De la rencontre d’Élisabeth avec l’empereur François-Joseph, leur mariage à sa découverte des us et des coutumes de la cour de Vienne, cette série dépeint son héroïne, incarnée par Devrim Lingnau, comme une amoureuse rebelle. On suit une Élisabeth refusant de se plier aux convenances et aux exigences de sa belle-mère, l’archiduchesse Sophie de Bavière — ce qui rappelle le parcours de Charlotte dans le chapitre Bridgerton. Une deuxième saison de L’Impératrice est en préparation.

L’Impératrice. // Source : Capture d’écran Netflix

Victoria

La série Victoria a un grand point commun avec le spin-off des Bridgerton : on y suit les jeunes années d’une reine. Et, en l’occurrence, il s’agit de la véritable histoire (bien que réarrangée) de celle qui fut la reine d’Angleterre de 1837 jusqu’à sa mort. Victoria y est incarnée avec force et douceur par Jenna Coleman (Doctor Who, Sandman, The Cry). La série britannique est à la fois une fresque politique et sociale d’une époque, mais aussi une œuvre romantique — sur l’histoire d’amour entre Victoria et Albert de Saxe-Cobourg-Gotha. Tout en étant fraîche et familiale, cette série historique dispose d’une très belle mise en scène qui rappelle Downton Abbey.

Jenna Coleman et Tom Hughes dans Victoria. // Source : ITV

Downton Abbey

Faut-il encore présenter Downton Abbey ? Si vous êtes passé à côté de ce phénomène, c’est le moment d’enchainer la fin de La Reine Charlotte avec le premier épisode de cette série dramatique de 6 saisons. Le récit de la vie dans ce château aristocratique anglais au début du 20e siècle s’attarde autant sur les aristocrates que les domestiques de la demeure. Scandales, romances, héritages, finances, se mêlent à la grande histoire : les personnages évoluent avec les changements de leur époque — et l’on vibre d’émotion avec eux, dans leurs joies comme dans leurs peines.

The Gilded Age

Le créateur de Downton Abbey a récidivé avec The Gilded Age, avec cette série HBO qui en reprend tous les codes, mais en les transposant aux États-Unis. Exit le Yorkshire de 1912 pour le New York de 1880, en pleine industrialisation. C’est d’ailleurs ce bouleversement social qui est raconté, avec l’arrivée de nouveaux bourgeois qui n’ont pas le même statut que les aristocrates. Au cœur du propos, aussi, le racisme et la misogynie de l’époque. Les tableaux historiques sont esthétiquement beaux et le récit, comme Downton Abbey, nous happe pleinement dans le tourbillon de la vie de ces familles.

Louisa Jacobson (Marian) et Denée Brenton (Peggy) sont toutes les deux formidables dans The Gilded Age // Source : Alison Cohen Rosa/HBO

The Crown

Certainement moins sulfureuse que La Chronique des Bridgerton et son spin-off, The Crown n’en est pas moins immanquable. Vous vouliez des histoires de royauté et de la politique, vous êtes au bon endroit : dans cette série, c’est toute l’histoire de la reine Élisabeth II qui est retracée avec, en toile de fond de son règne, les nombreuses péripéties politiques dont elle fut le témoin et parfois même l’actrice. La première saison s’ouvre sur son mariage avec le prince Philip, en 1947. C’est le début d’une longue vie dans la monarchie britannique, racontée jusque dans les années 1990. À l’issue de chaque épisode, on souhaite immanquablement savoir ce qui est vrai, et sur quels éléments la série s’est permise des libertés.

The Crown. // Source : Netflix

The Great

Russie, années 1700. Catherine — interprétée ici par Elle Fanning — devient souveraine en épousant le tsar Pierre III — Nicolas Hoult. Ce dernier a un caractère plus qu’exécrable. Très vite, Catherine se met à comploter pour prendre le pouvoir. Si The Great a une base historique, la série prend un parti pris humoristique, voire satirique, avec une drôlerie piquante.

Nicolas Hoult et Elle Fanning // Source : Starz

Outlander

Si vous voulez ajouter de l’aventure au drama romantico-historique, peut-être pourriez-vous aimer Outlander. Commencée en 2014, cette série adaptée des livres de Diana Gabalon court déjà sur 7 saisons. Il y a un petit twist temporel : une infirmière de guerre, Claire Randall, vivant en 1945, est soudainement projetée dans l’Écosse de 1743, en pleine révolte. Attention, tout de même, c’est certes une série romantique, mais elle est également assez violente parfois. En tout cas, vous aurez votre compte de regards amoureux et de scènes torrides.

La série Outlander est portée par Caitriona Balfe et Sam Heughan. // Source : Starz

