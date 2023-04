Au cinéma depuis le 1er février 2023, Astérix et Obélix : l’Empire du milieu rencontre un très grand succès populaire, à défaut d’avoir su convaincre les critiques. Chronologie des médias oblige, il ne sera pas disponible sur Netflix en France avant mai 2024 ou février 2026.

En juillet 2022, l’annonce du préfinancement d’Astérix et Obélix : l’Empire du milieu par Netflix avait beaucoup fait parler d’elle. Pour la première fois de son histoire, Netflix avait préfinancé un film français. Une stratégie qui lui garantit une diffusion en exclusivité sur sa plateforme, sans avoir à rentrer en concurrence avec les autres services.

Quand Astérix et Obélix : l’Empire du milieu sera-t-il disponible sur Netflix ? Le 19 mai dans la plupart des pays, mais bien plus tard en France et dans quelques pays voisins (Allemagne, Suisse, Pologne, etc.).

La chronologie des médias contre les Gaulois

Pourquoi Netflix a-t-il décidé de lancer Astérix et Obélix : l’Empire du milieu partout, sauf en France ? La réalité est que le géant du streaming n’y est pour rien. En préfinançant le film, Netflix a obtenu les droits du nouvel Astérix dans la fenêtre correspondant au streaming. Le problème est que cette fenêtre n’est pas la même partout, notamment à cause de la règle de la chronologie des médias.

En France, un film sort d’abord au cinéma, arrive 4 mois après en VOD, 6 mois après sur Canal+, puis peut s’attaquer au streaming 15 à 17 mois après sa sortie en salles (15 pour Netflix, 17 pour les autres). La télé gratuite est servie en dernière, puisqu’elle doit attendre 22 mois.

Quand est-ce qu’Astérix et Obélix arrivera sur Netflix France ?

Cette exception culturelle française, qui garantit le bon fonctionnement du cinéma français, a pour conséquence de retarder toutes les sorties cinématographiques sur les plateformes de SVOD.

Puisqu’Astérix et Obélix : l’Empire du milieu est sorti le 1er février 2023 au cinéma, il arrivera en vente numérique au minimum le 1er juin, soit après sa sortie sur Netflix dans les autres pays (Amazon parle d’une sortie en DVD et Blu-Ray le 7 juin). Canal+ devrait pouvoir le proposer en août, tandis que Netflix sera servi dans beaucoup plus longtemps :

Si la chronologie des médias actuelle s’applique, Netflix pourra proposer le film en mai 2024 .

. Si elle ne s’applique pas (Netflix a indiqué à Numerama avoir signé son contrat de préfinancement avant l’entrée en vigueur de la nouvelle chronologie des médias, ce qui repousse possiblement sa fenêtre de 15 à 36 mois), Astérix et Obélix : l’Empire du milieu ne pourra pas être proposé sur Netflix France avant février 2026.

L’Empire du milieu a beaucoup été critiqué par la presse, qui lui a notamment reproché son casting XXL qui n’apporte pas grand-chose à l’histoire. // Source : Pathé

Avec plus de 4,6 millions d’entrées en France, Astérix et Obélix : l’Empire du milieu est un des plus grand succès récents du cinéma français. Son arrivée sur Netflix, à défaut de concerner les Français qui ne l’ont pas encore vu, lui permettra de toucher un public nouveau, moins connaisseur d’Astérix. Le site What’s on Netflix indique que le film de Guillaume Canet sera proposé en français, anglais, espagnol et portugais brésilien, avec de nombreux sous-titres.

Pour se rattraper, Netflix a une autre carte : un dessin animé Astérix original réalisé par Alain Chabat. Le Astérixverse ne fait que commencer, mais la chronologie des médias rend toujours la cohabitation cinéma/streaming difficile.

