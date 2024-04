Lecture Zen Résumer l'article

La série de Jonathan Nolan et Lisa Joy (Westworld), qui adapte la saga de jeux vidéo à succès, est enfin disponible sur Prime Video. Voici donc 4 séries similaires à découvrir en streaming : The Last of Us, Périphériques : Les Mondes de Flynne, The Walking Dead : World Beyond ainsi que The Expanse.

C’était l’une des séries les plus scrutées de 2024 et elle a comblé toutes les attentes dès sa sortie : Fallout est l’événement du mois d’avril pour Prime Video. Une adaptation à gros budget des célèbres jeux vidéo, qui prend tout de même des libertés bienvenues avec l’univers post-apocalyptique original. Mais une fois les 8 épisodes engloutis et en attendant la saison 2, que voir en streaming après Fallout ?

The Last of Us

Difficile d’évoquer Fallout sans parler de l’adaptation vidéoludique qui a tout changé : The Last of Us. Sortie en début d’année 2023, cette série reprend l’histoire originale, à savoir le road trip de Joël et Ellie dans un univers post-apocalyptique franchement terrifiant. Neil Druckmann, qui avait travaillé sur les jeux, et Craig Mazin (Chernobyl) ont tout simplement créé la meilleure adaptation de jeu vidéo de l’Histoire, désormais au coude-à-coude avec Fallout.

Le résultat est une œuvre intimiste, à la portée universelle, qui s’est immédiatement hissée tout en haut du Panthéon sériel par sa puissance émotionnelle. Attention : si le premier épisode de The Last of Us est accessible gratuitement, les 8 suivants sont désormais disponibles avec le Pass Warner, en supplément d’un abonnement Prime Video, au tarif de 9,99€/mois.

Périphériques : Les Mondes de Flynne

Si Fallout parvient si bien à capter l’essence des jeux vidéo originaux et à en tirer un univers sériel cohérent, c’est majoritairement grâce au savoir-faire de Jonathan Nolan et Lisa Joy à la production. Le duo, qui avait révolutionné la science-fiction à la télévision avec Westworld en 2016, avait continué sur sa lancée avec Périphériques : Les Mondes de Flynne, en 2022. Moins prestigieuse et impressionnante que leur première série, cette épopée de SF, adaptée du roman de William Gibson, possède tout de même de sérieux arguments en sa faveur.

Située en 2030, la série explore un quotidien où la réalité virtuelle permet au monde entier de s’évader chaque jour. Mais lorsque Flynne Fisher trouve un casque VR un brin différent des autres, elle découvre un vertigineux aperçu du futur… Une narration ambitieuse, entre Matrix et Ready Player One, qui joue habilement avec nos perceptions, mais qui manque toutefois d’humanité.

The Walking Dead : World Beyond

The Ones Who Live, Daryl Dixon, Fear The Walking Dead… Vous êtes probablement perdus face à la quantité de fictions dérivées de la célèbre série de zombies. Mais parmi cette profusion de morts-vivants, se trouve la méconnue World Beyond, une suite chronologique à The Walking Dead, qui aborde des thématiques similaires à celles de Fallout.

On y suit un groupe d’adolescents, les premiers survivants qui ont grandi après l’apocalypse. Jusqu’ici protégées des dangers, Iris et Hope vont alors quitter leur abri pour entamer un long voyage à travers le pays et venir en aide à leur père. À la manière du personnage de Lucy dans Fallout, les héroïnes de World Beyond découvrent ainsi toute l’étendue d’un monde post-apocalyptique effrayant. Un spin-off en deux saisons qui tire tout de même davantage vers le teen drama option Disney Channel que vers l’épouvante de son aînée, The Walking Dead.

The Expanse

On prend un peu de hauteur avec la petite dernière de cette sélection : The Expanse, qui nous emmène dans l’espace, 200 ans après notre époque. Dans un monde futuriste, l’humanité s’est ainsi étendue avec des colonies sur Mars et dans la Ceinture d’Astéroïdes. Mais les conflits politiques sont nombreux, et les divisions menacent l’équilibre fragile du système. Avec 6 saisons de haute volée, The Expanse s’est imposée comme une digne descendante de Battlestar Galactica, voire comme l’une des meilleures séries de science-fiction du petit écran.

On se surprend ainsi à se passionner pour des enjeux diplomatiques nébuleux, mais aussi pour des avancées scientifiques, grâce à de jolis effets spéciaux et une représentation crédible du futur. The Expanse prend son temps pour exposer tous ses atouts mais une fois que l’on se prend au jeu, la série est un véritable régal visuel et narratif.

