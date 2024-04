Lecture Zen Résumer l'article

Bethesda a mis à jour le jeu vidéo Fallout Shelter pour y faire apparaître les personnages de la série diffusée sur Amazon Prime Video. Ce qui permet de découvrir leurs caractéristiques.

La série Fallout, diffusée sur Amazon Prime Video depuis le 11 avril, est une adaptation d’un univers de jeux vidéo avec sa propre histoire. La saga éponyme, née en 1997, est composée de plusieurs RPG qui ont évolué avec le temps et les technologies. Et comme dans n’importe quel jeu de rôle, on incarne un personnage avec des caractéristiques qui renseignent sur ce qu’il est et ce dont il est capable.

Dans le langage Fallout, on parle du système S.P.E.C.I.A.L., chacune des lettres renvoyant à une statistique : Strength (force), Perception (perception), Endurance (endurance), Charisma (charisme), Intelligence (intelligence), Agility (agilité) et Luck (chance). En fonction des points qui sont attribués et de la progression, on peut accomplir telle ou telle chose. Et grâce à une mise à jour de Fallout Shelter, on peut découvrir les statistiques de certains personnages de la série — note Kotaku dans un article publié le 15 avril.

Fallout Shelter // Source : Bethesda

À quel point les personnages de la série Fallout sont puissants ?

Fallout Shelter est un jeu vidéo disponible sur une multitude de plateformes, dans lequel on gère un abri anti-atomique. On construit des pièces pour prendre soin de ses habitants, qu’on peut ensuite envoyer en mission pour récolter des ressources. Le 11 avril, Bethesda a annoncé des nouveautés en lien avec la série, avec des quêtes, des lieux et des personnages. C’est plutôt malin de la part de l’éditeur, qui peut bénéficier de la popularité de l’adaptation Amazon pour attirer les curieux vers les jeux vidéo. Fallout Shelter est le plus accessible d’entre eux.

Voici les statistiques S.P.E.C.I.A.L. de Lucy, héroïne de la série jouée par l’actrice Ella Purnell :

4 en force

7 en perception

6 en endurance

5 en charisme

6 en intelligence

5 en agilité

7 en chance

Voici celles de La Goule (Walton Goggins) :

5 en force

6 en perception

7 en endurance

7 en charisme

4 en intelligence

7 en agilité

4 en chance

The Ghoul dans la série Fallout. // Source : Prime Video

Voici celles de Maximus (Aaron Moten) :

7 en force

6 en perception

6 en endurance

5 en charisme

4 en intelligence

7 en agilité

5 en chance

Voici celle de Ma June (Dale Dickey) :

5 en force

7 en perception

5 en endurance

7 en charisme

6 en intelligence

4 en agilité

6 en chance

Ces caractéristiques sont assez parlantes et fidèles au rôle de chacun dans la série, tout en s’avérant plutôt équilibrées. Ainsi, Maximum, membre de la Confrérie de l’Acier, est un soldat qui a besoin de force, d’agilité et d’endurance. La Goule, qui a une origin story intéressante et liée à un mystère des jeux vidéo, brille plutôt par son charisme. Logique pour un cowboy, en dépit de son nez coupé.

Vous pourrez éventuellement vous servir de ces caractéristiques pour les comparer à ceux de vos héros et héroïnes des jeux Fallout. Vous aurez aussi la possibilité de (re)lancer une partie en les copiant, au cas où vous voudriez incarner La Goule.

