La série Fallout, adaptée des jeux, fait sensation. Une saison 2 est probable. Et il y a quelques indices sur ce que l’on pourrait voir dans de nouveaux épisodes, si Amazon Prime Video commande la suite.

Adaptée de la franchise culte, la série Fallout semble tout réussir : l’adaptation est devenue, en quelques jours, un phénomène pop culture. Et pour cause, la série portée par Ella Purnell crée une nouvelle histoire tout en respectant tout l’univers adapté — et même en l’étendant. Un équilibre qui plaît tant aux fans qu’aux néophytes.

Pour l’instant, le service de streaming Amazon Prime Video n’a rien annoncé concernant une saison 2, même s’il est difficile de douter d’un renouvellement : Amazon dispose d’un univers solide et qui semble plaire. La fin de saison 1, en tout cas, ouvre de nombreuses pistes.

La saison 2 de Fallout est-elle commandée ?

Le renouvellement de Fallout pour une saison 2 n’a pas encore été annoncé, à date.

En revanche, avant même la diffusion de la saison 1, Amazon a sécurisé un crédit d’impôt de 25 millions de dollars pour un tournage de la série en Californie. Cela ne confirme pas définitivement un renouvellement, mais suggère qu’Amazon croit suffisamment en cette possibilité pour anticiper. Étant donné le succès de la série, l’existence d’une saison 2 relève d’une forte probabilité. Reste à en déterminer le contenu.

New Vegas arrive dans la saison 2 de Fallout

Le plus gros indice de fin de saison désigne le lieu où pourrait se situer une saison 2 de la série. La scène a lieu à la toute fin. Hank, le père de Lucy, quitte la République de Nouvelle Californie vers un endroit jamais vu auparavant dans la série, mais que les fans des jeux ont tout de même reconnu : New Vegas.

L’un des jeux de la saga porte même ce titre, Fallout : New Vegas, sorti en 2010 sur PC, PlayStation 3 et Xbox 360. Situé juste après Fallout 3, mais dans un nouveau contexte narratif, il présente un désert des Mojaves uchronique et post-apocalyptique.

Fallout New Vegas // Source : Bethesda

De fait, nul doute que le « lore » de cette partie de Fallout pourrait être adapté dans cette saison 2. En revanche, Fallout : New Vegas avait plusieurs fins (que nous ne spoilerons pas pour de possibles futurs joueurs et joueuses), ce qui signifie que l’adaptation, qui se situe plutôt après les jeux déjà publiés, devra faire un choix. New Vegas pour contexte signifie aussi que de nouveaux éléments de la franchise devraient apparaître, comme le régime totalitaire de la Légion de Cæsar.

De nouvelles créatures vont aussi faire leur arrivée : comme on le voit dans le dernier épisode, le crâne d’un Griffemort (Deathclaw en VO) apparaît. Ce n’est qu’un morceau de squelette, mais cela suppose clairement qu’on en verra par la suite en chair et en os. Ce monstre est issu d’une manipulation génétique de l’armée américaine, mais, finalement, leur a échappé : ils sont désormais des prédateurs, qu’il faut éliminer dans le jeu et qui vont donner du fil à retordre aux personnages dans la série.

Les griffemorts dans les jeux Fallout. Oui, on ne veut pas en croiser. // Source : Bethesda

En plus de nouveaux pans de l’univers, il va aussi falloir que cette saison 2 règle de très nombreuses questions en suspens — ce season finale ne boucle pas vraiment son récit. Par exemple, on ne sait pas ce que devient Norm, le frère de Lucy, dont le sort est littéralement un cliffhanger. Il en va de même pour la République de Nouvelle Californie ; dont on ne connaît pas très bien l’état définitif en fin de saison.

