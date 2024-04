Lecture Zen Résumer l'article

L’arrivée de la série Fallout sur Amazon Prime Video et, surtout, le très bon accueil qui lui est réservé, suscitent l’envie de (re)lancer les jeux. Sur Steam, le trafic est en nette hausse.

Bethesda et Amazon ont visiblement réussi leur pari avec l’adaptation des jeux Fallout : la série, diffusée depuis le 11 avril 2024 sur Prime Video, plaît. Et ce succès a un impact positif pour la saga vidéoludique, comme le souligne un tweet publié le 14 avril par le compte SteamDB (la base de données de Steam). « La saga Fallout a plus que doublé son nombre moyen de joueurs connectés en même temps sur Steam, avec la diffusion de la série », peut-on lire.

Ce phénomène s’est déjà produit par le passé avec The Witcher. Quand la série est sortie sur Netflix, le public s’est rué sur The Witcher 3: Wild Hunt et les livres. C’est une manière d’approfondir la compréhension d’un univers dans lequel on est entré par le prisme le plus accessible (lire ou jouer demande plus d’efforts). La série étant canonique (elle se déroule après les jeux), on a envie d’en savoir plus et découvrir ce qu’il s’est passé avant. Pour Bethesda, c’est donc une double victoire.

La série Fallout. // Source : Amazon

Les gens rejouent à Fallout grâce à la série

Quand on se rend sur le site Steam Charts et qu’on tape « Fallout » dans la barre de recherche, on ne tombe alors que sur des chiffres en vert — une couleur symbolisant une hausse. Ainsi, tous les jeux de la licence observent une croissance dans diverses proportions.

Voilà ce que disent les chiffrent :

Fallout 4 : 18 600 joueuses et joueurs connectés en moyenne, avec un gain de +26 %

Fallout 76 : 8 500 joueurs et joueurs connectés en moyenne, avec un gain de +43 %

Fallout: New Vegas : 4 500 joueurs et joueurs connectés en moyenne, avec un gain de +24 %

Fallout Shelter : 1 600 joueurs et joueurs connectés en moyenne, avec un gain de +16 %

Fallout 3 : 3 000 joueurs et joueurs connectés en moyenne, avec un gain de +48 %

Fallout : 287 joueurs et joueurs connectés en moyenne, avec un gain de +65 %

Fallout 2 : 239 joueurs et joueurs connectés en moyenne, avec un gain de +24 %

Sans surprise, ce sont les jeux les plus récents qui attirent le plus, avec Fallout 4, sorti en 2015 et qui a toujours gardé un trafic solide, ainsi que Fallout 76, en dépit d’un lancement chaotique en 2018 (la multiplication des mises à jour a fait du bien, avec une amélioration notable du contenu).

À noter que ces chiffres ne concernent que Steam, alors que les jeux Fallout sont aussi disponibles sur console, voire mobile pour certains (Fallout Shelter). Bethesda s’apprête par ailleurs à proposer une grosse mise à jour pour Fallout 4, afin qu’il tourne mieux sur PS5, Xbox Series S et Xbox Series X — de quoi donner envie de relancer le jeu.

Enfin, depuis quelques semaines, l’abonnement Amazon Prime Gaming permet de récupérer des jeux de la saga sans rien payer, tandis que des réductions sont proposées sur Steam. En somme, tout est fait pour recréer de l’engouement autour de Fallout.

