Sorti en 2013 sur PlayStation 3, The Last of Us est disponible en trois versions différentes : celle de base, le remaster et le remake. Il y a aussi la Part II, sur PS4. De quoi s’y perdre, alors on vous aide à vous y retrouver entre tous ces jeux.

Après neuf semaines intenses et riches en émotions fortes, la première saison de la série The Last of Us s’achève. Pour beaucoup, cette adaptation magistrale a été un moyen de découvrir l’univers post-apocalyptique imaginé par Naughty Dog. Et, par conséquent, l’absence de nouveaux épisodes va créer un vide que pourrait combler le jeu vidéo sur lequel la série se base.

The Last of Us a connu trois éditions différentes en moins de dix ans : la version de base, le remaster et le remake. Il y a donc matière à s’y perdre quand on ne connaît pas bien le marché des jeux vidéo. On vous aide à tout comprendre des différentes versions.

Les trois versions différentes de The Last of Us

Le jeu de base : The Last of Us (2013)

C’est la toute première version de The Last of Us, sorti en 2013 en exclusivité sur PlayStation 3 (quelques mois avant le lancement de la PlayStation 4). C’est avec elle que beaucoup de joueuses et de joueurs ont découvert le périple de Joel et Ellie. Développé par Naughty Dog, le chef-d’œuvre instantané repousse la console de Sony dans ses retranchements mais, aujourd’hui, présente des graphismes datés. Pour celle ou celui qui aimerait vivre The Last of Us comme il a été pensé à la base, c’est la version qu’il faut. Mais bon courage pour la trouver : hormis dans un rayon d’occasions ou sur eBay, vous aurez du mal à mettre la main dessus. D’autant qu’il faut absolument une PlayStation 3 en état de marche pour lire le jeu (pas de rétrocompatibilité sur PS4 et PS5). Bon courage, aussi, pour récupérer l’extension Left Behind (dont les événements sont repris dans l’épisode 7 de la série).

The Last of Us sur PlayStation 3 // Source : Capture YouTube

La remasterisation : The Last of Us Remastered (2014)

Sony et Naughty Dog n’ont pas vraiment eu le sens du timing quand ils ont lancé The Last of Us quelques mois avant l’arrivée de la PS4 (console incapable de lire un disque PS3, pour rappel). En juillet 2014, le duo s’est racheté en commercialisant The Last of Us Remastered. Comme son nom l’indique, il s’agit d’une remasterisation du jeu original. Concrètement : c’est exactement le même jeu, mais avec quelques améliorations visuelles pour le rendre plus standard (passage à une définition 1080p, avec un framerate à 60 fps), entre autres bonus (exemple : des commentaires audio). Notez aussi que The Last of Us Remastered intègre l’extension Left Behind.

The Last of Us Remastered // Source : Sony

Contrairement à The Last of Us, The Last of Us Remastered est toujours facilement trouvable, que ce soit en édition numérique (sur le PlayStation Store) ou en version physique (moins de 20 € sur Amazon). Vous pouvez y jouer sur PS4, mais aussi sur PS5 (grâce à la rétrocompatibilité). Il s’agit, aujourd’hui, du moyen le moins cher pour découvrir The Last of Us.

Le remake : The Last of Us Part I (2022)

Dernière version de The Last of Us en date, The Last of Us Part I est bien plus qu’une simple remasterisation. Là encore, l’idée est de garnir le jeu d’améliorations visuelles pour en faire une production récente (on passe à la 4K). Ici, le travail abattu est vraiment colossal : tout a été refait de A à Z, ce qui donne un rendu beaucoup plus réaliste (certains personnages sont méconnaissables, dans le sillage de Tess). En revanche, sur le fond, rien n’a changé : c’est la même histoire, les mêmes séquences et les mêmes péripéties (on trouve aussi le DLC Left Behind). Et, grosso modo, le même gameplay — l’immersion est meilleure.

The Last of Us Part I // Source : Capture PS5

The Last of Us Part I peut davantage être vu comme l’édition définitive de The Last of Us, mais ce luxe a un coût : comme elle est sortie en 2022, cette version est beaucoup plus chère que The Last of Us Remastered. The Last of Us Part I est disponible sur PlayStation 5 (et pas sur PlayStation 4), et tire profit de la puissance de la dernière console de Sony, ainsi que de sa manette DualSense.

The Last of Us Part I sur PC

La version PC de The Last of Us Part I, attendue pour le 28 mars, est en soi la même que Part I sur PS5. Elle proposera cependant plusieurs spécificités techniques qui plairont à celles et ceux qui adorent personnaliser leur expérience de jeu. Si vous possédez une configuration puissante, vous aurez normalement droit à un meilleur rendu graphique — sachant que vous pourrez affiner les réglages (qualité des textures, des ombres, des reflets ou encore de l’occlusion ambiante). Il y aura aussi la prise en charge des formats d’image 21:9 Ultrawide et 32:9 Super Ultrawide, à condition de posséder un écran compatible. Mieux, si vous reliez une manette DualSense en filaire, vous bénéficierez des mêmes technologies d’immersion que sur PS5 (le retour haptique, les gâchettes adaptatives). Enfin, le rendu audio 3D sera de la partie.

Pour aller plus loin Quelque chose nous chiffonne avec The Last of Us Part I

Ce qu’il faut retenir :

The Last of Us, The Last of Us Remastered et The Last of Us Part I ont exactement la même histoire ;

The Last of Us version originale est jouable uniquement sur PS3 ;

The Last of Us Remastered est jouable sur PS4 et PS5 ;

The Last of Us Part I est jouable uniquement sur PS5 (bientôt sur PC) ;

The Last of Us Part I est la version la plus jolie ;

The Last of Us Remastered est la version « moderne » la moins chère ;

The Last of Us Part I est la version la plus chère.

Quid de The Last of Us Part II ?

Peut-être allez-vous avoir envie d’anticiper la deuxième saison de la série en découvrant déjà ce qu’il s’y passe grâce à la suite de The Last of Us ? Baptisée The Last of Us Part II, elle est sortie en 2020 sur PlayStation 4 — là encore avec un timing douteux (la PS5 a été lancée quelques mois plus tard). Le jeu est 100 % jouable sur PS4, mais aussi sur PS5. Il intègre de vraies évolutions sur le gameplay, même par rapport à The Last of Us Part I.

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.