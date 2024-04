Lecture Zen Résumer l'article

La série Fallout, diffusée sur la plateforme Amazon Prime Video, est un véritable succès. Peut-être vous donnera-t-elle envie de découvrir les jeux vidéo dont elle est tirée. Par quel épisode commencer ?

Fallout est la série événement du mois d’avril. Diffusée en exclusivité sur Amazon Prime Video, elle est très appréciée. Elle est tirée d’une saga de jeux cultes, éditée par Bethesda. En revanche, il ne s’agit pas d’une adaptation stricte d’un des épisodes vidéoludiques : elle étend l’univers post-apocalyptique, en proposant une histoire indépendante.

Par conséquent, Fallout peut constituer une belle porte d’entrée vers les jeux vidéo, en donnant envie de découvrir les RPG. Entre 1997 et 2018, plusieurs titres sont sortis. Ce n’est pas comme The Last of Us, qui ne compte, pour l’heure, que deux jeux vidéo (sur un laps de temps plus restreint). On peut donc s’y perdre quand on ne connaît pas, en se demandant par où commencer.

Quels sont les jeux Fallout à découvrir en priorité ?

Un point sur la chronologie

La saga Fallout s’articule autour d’une catastrophe nucléaire, survenue en 2077 selon la chronologie officielle, fournie par Emil Pagliarulo, directeur du design chez Bethesda, le 11 avril.

Voici la chronologie complète :

Explosion nucléaire en 2077

Fallout 76 en 2102

Fallout en 2161

Fallout Tactics en 2197

Fallout 2 en 2241

Fallout 3 en 2277

Fallout: New Vegas en 2281

Fallout 4 en 2287

La série Fallout en 2296

Comme on peut le constater, la série Fallout se situe après tous les jeux vidéo, ce qui facilite grandement la vie au moment de choisir.

Fallout 76, le plus récent, mais pas forcément le meilleur

Fallout 76 // Source : Bethesda

Sorti en 2018 dans un état catastrophique, Fallout 76 est le jeu vidéo le plus récent de la saga et, aussi, celui qui se déroule avant tous les autres. Cela fait deux arguments en sa faveur pour commencer par lui, si on souhaite suivre une logique chronologique. D’autant qu’après un lancement compliqué, Bethesda n’a pas lâché l’affaire et a amélioré sa copie avec plusieurs mises à jour. Si on jette un œil aux évaluations Steam, on peut voir des commentaires qui soulignent cette amélioration positive. « Ce jeu n’a fait que se bonifier, malgré un mauvais lancement, Bethesa s’est accroché et continue de l’améliorer », résume parfaitement MarkyL sur Metacritic. À noter que Fallout 76 tend vers le MMO, signifiant que vous pourrez y jouer avec vos amis.

Voici où jouer à Fallout 76 :

Fallout 4, l’épisode majuscule

Fallout 4 // Source : Bethesda

Trois ans avant Fallout 76, Bethesda nous proposait Fallout 4, un opus beaucoup plus traditionnel et avec une maîtrise parfaite. Exclusivement solo (contrairement à Fallout 76), il repose sur tous les ingrédients nécessaires à l’élaboration d’une grande aventure : un monde ouvert avec plein de choses à faire, une personnalisation poussée de son personnage, des combats qui peuvent être tactiques (car on peut les ralentir pour planifier ses actions) et de l’artisanat en veux-tu en voilà. Fallout 4, c’est la formule Fallout à son pinacle. C’est aussi l’épisode dont les événements se situent juste avant ceux de la série.

À noter que, le 25 avril 2024, Fallout 4 va recevoir une grosse mise à jour. Son but ? Améliorer l’expérience de jeu sur les plateformes les plus récentes (PC, PS5, Xbox Series S, Xbox Series X et PlayStation 5). C’est une excuse supplémentaire pour s’y (re)mettre.

Voici où jouer à Fallout 4 :

Fallout: New Vegas, le spin-off qui compte

Fallout: New Vegas // Source : Bethesda

Contrairement à Fallout 4 et Fallout 76, Fallout: New Vegas n’a pas été développé par Bethesda, mais par Obsidian (un autre spécialiste des RPG). Et, aux yeux de beaucoup de fans, c’est le meilleur épisode de la saga (grâce notamment à son écriture). En 2010, il brillait aussi par la qualité de son gameplay et la liberté offerte aux joueuses et aux joueurs.

Fallout: New Vegas est-il canon ? Certains aficionados ont émis des doutes à cause de la série, qui attache une date à un événement remettant tout en cause et destituant le récit du jeu. Anomalie chronologique comme on en a déjà vue ailleurs ? A priori, simplement un manque de clarté qui peut conduire à des mauvaises interprétations, selon cette analyse de PC Gamer. En tout cas, selon Emil Pagliarulo, Fallout: New Vegas est bien canon.

Voici où jouer à Fallout: New Vegas :

Quid des autres Fallout ?

Respectivement sortis en 1997 et 1998, Fallout et Fallout 2 reposent sur des mécaniques poussiéreuses et complexes — qui ne parleront qu’aux plus nostalgiques. Fallout 3, qui passe à une vraie vue en 3D, est le premier opus développé par Bethesda. Mais il est difficile de le conseiller quand Fallout 4, beaucoup plus abouti et accessible, existe.

Pour finir, on peut mentionner Fallout Shelter, disponible partout (y compris sur Android et iOS), et prenant la forme d’un jeu où on doit gérer un abri anti-atomique.

