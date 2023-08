Les voyages temporels ont toujours inspiré la pop culture, de 1984 à Retour vers le Futur. Les séries n’échappent évidemment pas à cette fascination, comme le prouvent 4 œuvres de science-fiction disponibles sur Prime Video : Périphériques : Les mondes de Flynne, Tales from the Loop, Timeless et Undone.

De Dark à Outlander, les séries sont un excellent moyen de nous embarquer dans des temporalités proches ou lointaines, en les explorant sous toutes les coutures pendant plusieurs épisodes. Généralement couronnées de succès, les œuvres qui mettent en scène des voyageurs du présent, passé ou futur fourmillent sur les plateformes de SVOD. Pourtant, certaines d’entre elles restent injustement méconnues, cachées au milieu de centaines de contenus disponibles en streaming.

Undone. // Source : Prime Video

Sur Prime Video, vous avez ainsi le choix entre la réalité virtuelle effrayante de Périphériques : Les mondes de Flynne, la poésie énigmatique de Tales from the Loop, les missions temporelles en trio de Timeless ou la quête identitaire voire métaphysique de Undone.

Périphériques : Les mondes de Flynne sur Prime Video, la petite sœur de Matrix

En 2030, la réalité virtuelle est partout et permet au monde de s’évader. Mais un jour, Flynne Fisher découvre un casque VR un brin différent des autres. Lorsqu’elle entre dans des simulations proposées par cet appareil, elle semble téléportée dans un univers bien réel, qui pourrait bien lui donner un vertigineux aperçu du futur…

Entre Matrix et Ready Player One, Périphériques (ou The Peripheral) propose une épopée de science-fiction adaptée du roman de William Gibson. Et qui de mieux que Jonathan Nolan et Lisa Joy, les créateurs de Westworld, pour porter à l’écran l’un des pères fondateurs du cyberpunk ? Le duo de télévision s’amuse ainsi avec les concepts littéraires de cette œuvre qui joue constamment avec nos perceptions. Portée par la performance toujours impeccable de Chloë Grace Moretz (Kick Ass) dans le rôle de Flynne, Périphériques interroge la notion de responsabilité vis-à-vis du futur dans une narration intelligente, qui manque toutefois d’humanité. La série reste une production de SF ambitieuse, dont on attend avec impatience la saison 2.

À voir si vous avez aimé : Matrix ; Ready Player One ; Westworld ; Person of Interest ; Total Recall ; Severance

Matrix ; Ready Player One ; Westworld ; Person of Interest ; Total Recall ; Severance À voir si vous cherchez : science-fiction ; drame ; action ; adaptation de roman ; futuriste ; cyberpunk ; réalité virtuelle ; univers alternatifs ; apocalypse ; cérébral ; frissons ; suspense ; épisodes longs ; voyage temporel ; retrouver une série high concept après la (toujours) douloureuse annulation de Westworld

Tales from the Loop sur Prime Video, la petite sœur de Dark

Certaines œuvres nous touchent en plein cœur, pour ne plus jamais nous quitter, même des années après le visionnage. Tales from the Loop fait partie de ces petites expériences prodigieuses, qui nous enveloppent d’une douce poésie mélancolique. Centrée sur un petit village des années 1980 avec robots et véhicules volants en circulation, cette série rétro-futuriste met en scène une machine mystérieuse qui permet d’explorer les plus grands secrets de l’univers. Chaque habitant est ainsi bouleversé par cet engin énigmatique, chacun à leur manière.

Souvent exigeante et clairement contemplative, Tales from the Loop est une série qui prend littéralement son temps : celui de raconter chaque histoire à son juste tempo. Les 8 épisodes de cette anthologie, dont chaque récit est indépendant, ne brillent pas par leur rapidité d’exécution ou leur action effrénée. Mais c’est ce qui fait tout le charme de cette série, inspirée par les illustrations de l’artiste suédois Simon Stålenhag et du jeu de rôle dérivé, qui développe tranquillement de poignantes réflexions sur la condition humaine, le tout sur une musique aérienne de Philip Glass. Tales from the Loop, créée par le scénariste Nathaniel Halpern (Legion), n’est clairement pas pour tout le monde. Mais si vous lui faites confiance, vous ne le regretterez pas, promis.

À voir si vous avez aimé : Legion ; Dark ; The Big Door Prize ; La Quatrième dimension ; Dispatches from Elsewhere ; Black Mirror ; The Leftovers ; Twin Peaks

Legion ; Dark ; The Big Door Prize ; La Quatrième dimension ; Dispatches from Elsewhere ; Black Mirror ; The Leftovers ; Twin Peaks À voir si vous cherchez : anthologie ; science-fiction ; drame ; condition humaine ; univers rétro-futuriste ; intelligence artificielle ; robots ; contemplatif ; mélancolique ; énigmatique ; surnaturel ; portail temporel ; science ; petite ville ; cérébral ; épisodes longs ; faire une pause poétique dans le ronronnement souvent inquiétant du monde

anthologie ; science-fiction ; drame ; condition humaine ; univers rétro-futuriste ; intelligence artificielle ; robots ; contemplatif ; mélancolique ; énigmatique ; surnaturel ; portail temporel ; science ; petite ville ; cérébral ; épisodes longs ; faire une pause poétique dans le ronronnement souvent inquiétant du monde Passez votre chemin si : vous avez besoin d’action et de comprendre chaque détail de la narration

Timeless sur Prime Video, la petite sœur de Fringe

Une enseignante en Histoire, un militaire et un scientifique voyagent dans le passé : non, ce n’est pas le début d’une mauvaise blague mais plutôt le résumé de Timeless, qui met en scène ce trio original, en bonne voie pour sauver le monde d’un dangereux criminel temporel. Son but : détruire les États-Unis (rien que ça), en modifiant le cours de l’Histoire. Le trio formé par Lucy, Wyatt et Rufus est ainsi lancé à sa poursuite dans une série de science-fiction plutôt efficace.

Malheureusement annulée après seulement deux saisons, Timeless rappelle pourtant les grandes heures de Fringe, mêlées à un soupçon d’Outlander. Heureusement, la série dispose d’une véritable fin, qui est venue se greffer après l’annulation, avec un double-épisode conclusif. On prend plaisir à suivre cette équipe d’agents secrets, incarnée avec malice par Abigail Spencer (Suits), Matt Lanter (Star Wars : The Clone Wars) et Malcolm Barrett (The Boys). Face à eux, l’inoubliable médecin d’Urgences, Goran Višnjić, compose un méchant un brin simpliste, mais tout de même charismatique. Accrochez-vous : les révélations sont légion dans Timeless, ce qui garde évidemment notre intérêt intact, épisode après épisode. Une série en costumes fun et sans prise de tête, qui épingle même le racisme permanent des États-Unis au passage.

À voir si vous avez aimé : Les Voyageurs du Temps (Travelers) ; Fringe ; Le Visiteur du futur ; Counterpart ; Continuum ; 22.11.63 ; Doctor Who ; Outlander ; Code Lyoko (oui, oui)

Les Voyageurs du Temps (Travelers) ; Fringe ; Le Visiteur du futur ; Counterpart ; Continuum ; 22.11.63 ; Doctor Who ; Outlander ; Code Lyoko (oui, oui) À voir si vous cherchez : science-fiction ; Histoire ; action ; aventure ; voyage temporel ; criminels recherchés ; trio improbable ; romance ; réalité alternative ; combattre le crime ; épisodes longs ; révélations ; conspiration ; baston ; humour ; réviser votre Histoire des États-Unis de façon fun

Undone sur Prime Video, la petite sœur de BoJack Horseman

Alma vient d’échapper à un accident de voiture mortel. Suite à ce douloureux incident, la jeune femme malentendante se découvre une nouvelle capacité inattendue : pouvoir jouer avec l’espace-temps. Elle va alors se servir de ce phénomène déconcertant pour explorer son passé, et tenter d’empêcher la mort de son père, quelques années plus tôt. Créée par le duo gagnant derrière BoJack Horseman, Raphael Bob-Waksberg et Kate Purdy, Undone possède une identité visuelle presque unique en son genre : la rotoscopie. Cette technique d’animation, déjà utilisée dans le film A Scanner Darkly, donne l’impression qu’une bande dessinée plus réelle que nature défile sous nos yeux.

En captant image par image les contours de comédiens en prise de vues réelles, pour mieux les retranscrire dans une version animée, ce procédé un brin étrange convient parfaitement à l’univers métaphysique d’Undone. On adore se perdre entre plusieurs réalités aux côtés d’Alma, un personnage sous forme de bombe émotionnelle, qui permet de rattraper de nombreux retards en termes de représentation du handicap et de la communauté mexicaine à l’écran. Mais Undone vaut surtout pour ses thématiques, déjà explorées en long, en large et en travers dans BoJack Horseman, comme les traumatismes, le deuil ou les maladies mentales. Une vraie perle en deux saisons de haute volée, dont les épisodes courts, mais intenses, vous prendront assurément aux tripes.

À voir si vous avez aimé : BoJack Horseman ; The OA ; Life is Strange ; Kiss Me First ; A Scanner Darkly ; Pantheon ; Erased ; Inception

BoJack Horseman ; The OA ; Life is Strange ; Kiss Me First ; A Scanner Darkly ; Pantheon ; Erased ; Inception À voir si vous cherchez : animation ; drame ; science-fiction ; émouvant ; quête identitaire ; liens familiaux ; relation père-fille ; voyage dans le temps ; épisodes courts ; frissons ; maladie mentale ; réalité alternative ; visuel étrange ; cérébral ; analyser le sens de la vie en seulement 25 minutes

