La saison 2 de la série adolescente, qui mélangeait triangle amoureux et sorties à la plage, vient de se terminer sur Prime Video. Pour vous consoler en attendant la saison 3, déjà commandée, vous pouvez toujours vous plonger dans Les Frères Scott sur Prime Video, ainsi que dans Outer Banks, XO, Kitty ou Mes premières fois sur Netflix.

Après deux saisons, l’idylle romantique de Belly (Lola Tung), dont le cœur balance entre les beaux Conrad (Christopher Briney) et Jeremiah (Gavin Casalegno), vient d’être mise en pause, le temps de quelques mois. Renouvelée pour une saison 3, très attendue, L’été où je suis devenue jolie a été l’un des cartons de cet été sur Prime Video. Mais si les plages de sable fin de Cousin’s Beach vous manquent déjà, d’autres séries similaires sont heureusement disponibles sur les plateformes de SVOD.

Mes premières fois // Source : Netflix

Peu importe que vous soyez team Conrad ou Jeremiah, vous avez donc le choix entre les drames adolescents iconiques des Frères Scott sur Prime Video, la chasse au trésor estivale d’Outer Banks, l’amour (presque) à distance de XO, Kitty ou l’humour décalé de Mes premières fois sur Netflix.

Les Frères Scott sur Prime Video, pour retrouver un triangle amoureux

Série culte du début des années 2000, Les Frères Scott s’est hissée au fil des années dans le palmarès des meilleures productions adolescentes, aux côtés de Dawson, Newport Beach ou Gilmore Girls. Pendant 9 saisons, Nathan et Lucas, deux demi-frères rivaux, au basket comme dans leur famille, ont ainsi fait battre le cœur de milliers d’âmes en quête d’un petit plaisir coupable. Comme dans tout teen drama qui se respecte, les deux sportifs sont évidemment accompagnés de leur bande de copains du lycée, comme leurs petites amies Peyton et Brooke. Ensemble, ils vont survivre à des drames familiaux, des triangles amoureux à n’en plus finir et des questionnements sur leur avenir.

À sa manière, L’été où je suis devenue jolie est clairement l’une des héritières des Frères Scott, dans sa façon de dérouler des intrigues toujours plus tragiques, sur fond de premiers émois et d’indécisions amoureuses. Si vous n’avez jamais vu cette œuvre phare, qui coche toutes les cases d’une série sans prise de tête mais tout de même accrocheuse, la fin de l’été est vraiment parfaite pour rattraper votre retard. Alors, oui, c’est gnan-gnan, parfois hautement improbable, et pourtant souvent si prévisible. Mais après tout, c’est ce que l’on aime dans ce type de séries.

À voir si vous avez aimé : Dawson ; Newport Beach ; Gilmore Girls ; Gossip Girl ; Riverdale ; Beverly Hills ; Pretty Little Liars ; Friday Night Lights

Dawson ; Newport Beach ; Gilmore Girls ; Gossip Girl ; Riverdale ; Beverly Hills ; Pretty Little Liars ; Friday Night Lights À voir si vous cherchez : teen drama ; humour ; relations familiales ; bande de lycéens ; scénarios et dialogues improbables ; triangle amoureux ; débrancher son cerveau ; casting en or ; romance à chaque coin de rue ; épisodes longs ; série doudou ; voir des déclarations d’amour sous la pluie ou des monologues à la sauce leçon de vie ; chanter le générique I Don’t Want to Be à chaque épisode (interdiction de le passer)

Outer Banks sur Netflix, pour retrouver des ondes estivales

Dans la catégorie des divertissements d’été dépaysants, nous demandons à rejoindre la joyeuse bande adolescente des Pogues, qui trouve par hasard un bateau ayant appartenu au père de John Booker, l’un des leurs. Sur place, ils décident alors de se lancer à la recherche d’un trésor perdu. Mais en route, ils vont devoir se confronter aux Kooks, les riches habitants du coin… Dans Outer Banks comme dans L’été où je suis devenue jolie, vous serez plongés au cœur de l’atmosphère chaleureuse voire parfois étouffante du bord de mer. Les deux séries ont en commun de mettre en scène des ados bronzés, au brushing impeccable et trop beau pour être vrai, pour incarner une bande plus soudée que jamais.

Alors si vous avez aimé démêler des secrets bien enfouis avec Belly, Conrad et Jeremiah, vous devriez vraiment adorer cette chasse au trésor. Proche des Goonies, à la sauce sexe, drogue et rock’n’roll, cette série Netflix dénonce même les inégalités sociales des États-Unis, entre deux amours naissants. La période est idéale pour enfin partir à l’aventure avec les ados d’Outer Banks, les doigts de pieds en éventail dans le sable chaud, puisque la saison 4 sera bientôt disponible.

À voir si vous avez aimé : Scooby-Doo ; Les Goonies ; Pretty Little Liars ; Newport Beach ; Riverdale ; The Society

Scooby-Doo ; Les Goonies ; Pretty Little Liars ; Newport Beach ; Riverdale ; The Society À voir si vous cherchez : aventure ; série adolescente ; mystères ; secrets enfouis ; action ; épisodes longs ; suspense ; chasse au trésor ; drogues ; sensations fortes ; romance ; groupe d’amis soudés ; avoir envie de partir à l’aventure

XO, Kitty sur Netflix, pour retrouver l’univers de Jenny Han

Avant que L’été où je suis devenue jolie n’envahisse TikTok avec des extraits de la série et de sa bande originale très inspirée de Taylor Swift, la saga était avant tout un succès en librairies. Derrière cette série de livres young adult, se trouve l’autrice américaine Jenny Han. L’écrivaine est ainsi connue pour avoir imaginé les aventures de Belly, mais aussi pour avoir écrit le roman qui a inspiré le film À tous les garçons que j’ai aimés, disponible sur Netflix. Véritable carton à sa sortie, le long-métrage, centré sur la lycéenne Lara Jean, a connu une série dérivée, créée par Jenny Han herself : XO, Kitty.

Pendant 10 épisodes, nous suivons ainsi les déboires amoureux de Kitty, la petite sœur (légèrement insupportable) de Lara, qui s’envole pour Seoul afin de rejoindre son petit-ami, avec qui elle entretient habituellement une relation longue distance. Alors qu’elle intègre le même lycée que son amoureux, la jeune femme va finalement se retrouver à explorer son identité et sa sexualité, durant ce voyage à l’autre bout du monde. Si l’écriture douce de Jenny Han dans L’été où je suis devenue jolie vous manque déjà, vous devriez vraiment passer un excellent moment devant la saison 1 de XO, Kitty. La série cultive ainsi de nombreux points communs avec l’expérience de Belly, entre un triangle amoureux interminable et des amitiés à toute épreuve. Une série rafraîchissante, à défaut d’être vraiment inoubliable.

À voir si vous avez aimé : À tous les garçons que j’ai aimés ; Heartstopper ; Mes premières fois ; Love Alarm ; Sex Education ; Young Royals

À tous les garçons que j’ai aimés ; Heartstopper ; Mes premières fois ; Love Alarm ; Sex Education ; Young Royals À voir si vous cherchez : comédie ; teen drama ; romance ; humour ; ados mais pas que ; triangle amoureux ; lycéens ; débrancher son cerveau ; amour à tous les coins de rue ; épisodes courts ; feel-good ; voyager en Corée du Sud depuis votre canapé

Mes premières fois sur Netflix, pour retrouver l’innocence de l’adolescence

Malgré ses thématiques plutôt difficiles à affronter, comme le deuil dans la saison 2, L’été où je suis devenue jolie s’impose comme une série feel good, qui nous redonne du baume au cœur tout en nous rappelant notre propre adolescence. Pour retrouver cette sensation de retour vers le passé plutôt agréable, mais marqué par des épreuves dramatiques, nous vous conseillons de donner une chance à Mes premières fois, créée par Mindy Kaling (The Mindy Project, The Office). Cette comédie en 4 saisons est centrée sur Devi Vishwakumar, une adolescente indo-américaine qui tente de devenir populaire dans son lycée avec un objectif plus personnel en tête : perdre sa virginité avec le plus beau garçon du coin.

Beaucoup plus décalée que L’été où je suis devenue jolie, Mes premières fois garde la même innocence, avec le second degré en prime. La série de Netflix multiplie ainsi les situations humoristiques, dans des épisodes courts mais bourrés d’une mignonnerie bienvenue dans ce type de productions, quoique parfois trop envahissante. Essentielle sur le plan de la représentation, pour sa capacité à mettre enfin en scène des familles indiennes à l’écran, Mes premières fois regorge surtout de bons sentiments romantiques, pour se changer les idées avant la rentrée.

