La série, débutée en 2017, dévoile son ultime saison avec 20 nouveaux épisodes très attendus. La saga adolescente se risque à prolonger un virage fantastique, qui pourrait bien amener un nouveau souffle à ces dernières aventures, disponibles sur Netflix.

Archie, Betty, Jughead et les autres sont enfin de retour ! Avant de disparaître pour de bon… En ce jeudi 30 mars 2023, Riverdale fait ainsi son come-back sur Netflix pour une saison 7 un peu particulière, qui propulse nos héros dans les années 1950.

À noter que la plateforme de SVOD mettra en ligne un nouvel épisode chaque jeudi, en suivant la diffusion américaine, jusqu’au 24 août 2023.

Riverdale saison 7 sur Netflix, une recette adolescente très populaire

À Riverdale, petite ville tranquille, les secrets les plus sombres sont révélés par la mort subite d’un adolescent… Depuis le pitch de la saison 1, Riverdale a bien changé. Dans ces ultimes épisodes, nous suivons toujours la bande d’Archie Andrews et de ses amis, Betty, Jughead, Kevin ou Veronica, qui tentent de naviguer à travers de terrifiantes vérités. Mais cette fois, leur quotidien prend la forme des années 1950. À la manière de Retour vers le Futur, Riverdale tente un voyage dans le temps osé pour cette saison 7.

Les personnages de la série retrouvent ainsi leurs costumes de lycéens, à Riverdale High. Problème : seul Jughead a gardé la mémoire, tandis que les autres membres de la bande profitent à fond de cette ambiance vintage, sans aucun souvenir du futur. Mais les héros de Riverdale devront bientôt faire face au racisme et à l’homophobie d’une époque plus que rigide et discriminante.

Adaptée des bandes dessinées d’Archie Comics, Riverdale a su captiver un public, adolescent ou non, dès ses débuts en 2017. Grand succès de la chaîne américaine The CW et de Netflix en France, la série nous embarque dans une petite ville énigmatique façon Twin Peaks, en infusant le cocktail classique de sexe, drogue et rock’n’roll. Plutôt addictive dans sa forme et ses rebondissements improbables, Riverdale a également su imposer un style singulier. Sans compter quelques tentatives musicales : plusieurs reprises de chansons ont été mises en scène au fil des saisons, dans le style des comédies musicales américaines.

Mais à force de drama, de narrations peu crédibles et d’évolutions douteuses de certains personnages, Riverdale avait fini par lasser plus d’un spectateur. Cette saison 7, qui s’inscrit dans la lignée de la précédente, pourrait tout de même provoquer un regain d’intérêt, grâce à des twists fantastiques inattendus. En attendant, enfilez votre plus beau costume d’époque et préparez votre meilleur milkshake pour découvrir le premier épisode de la saison 7, disponible dès ce jeudi 30 mars 2023 sur Netflix.

Les Nouvelles Aventures de Sabrina ; Mercredi (Wednesday) ; Pretty Little Liars ; Retour vers le Futur À voir si vous cherchez : série ado ; récits WTF ; inspiré de comics ; intrigues policières ; épisodes longs ; émois adolescents ; meurtres sordides ; romance ; bande de lycéens ; mystères et secrets ; débrancher son cerveau pendant 40 minutes ; personnages énervants qui enchaînent les mauvaises idées

série ado ; récits WTF ; inspiré de comics ; intrigues policières ; épisodes longs ; émois adolescents ; meurtres sordides ; romance ; bande de lycéens ; mystères et secrets ; débrancher son cerveau pendant 40 minutes ; personnages énervants qui enchaînent les mauvaises idées Passez votre chemin si : vous n’aimez pas les longues saisons ; la crédibilité scénaristique vous tient à cœur ; vous n’êtes pas très teen show

