Lecture Zen Résumer l'article

La série de Jean-Pascal Zadi, En Place, est de retour avec une saison 2 toujours aussi grinçante. Mais si vous avez déjà dévoré cette comédie politique, voici 5 séries similaires à découvrir sur Netflix : Kaos, Furies, Serviteur du peuple, Fiasco, ainsi que The Politician.

On y est enfin : Stéphane Blé débarque à l’Élysée pour diriger sa France mleh. Le personnage décalé de la série En Place s’installe désormais au plus haut sommet de l’État, et cette nouvelle fonction ne sera pas de tout repos. Mais après cette saison 2 hilarante, et très proche de notre réalité, que voir sur Netflix ?

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Kaos

La politique française, c’est bien. Mais les affaires des dieux, c’est tout de même mieux. Tout juste sortie sur Netflix, le 29 août 2024, Kaos sera la candidate parfaite pour prolonger le plaisir d’En Place. On échange ainsi les mésaventures de Stéphane Blé contre celles de Zeus lui-même, sombrant peu à peu dans la paranoïa. Trois mortels sont alors désignés pour sauver l’humanité du chaos de l’Olympe.

Cette nouvelle série Netflix, qui revisite la mythologie grecque à la sauce moderne, trouve un équilibre parfait entre drame et comédie, au fil de ses 8 épisodes. Il faut dire que Kaos a été imaginée par Charlie Covell, qui nous avait déjà éblouis avec The End Of The F***ing World. Et croyez-nous : voir Jeff Goldblum (Jurassic Park) dans le rôle de Zeus, version joggings, barbecue et montre en or, est la cerise sur le gâteau qui manquait à votre vie.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Furies

Marina Foïs vous manque déjà, après son apparition sous les traits de Corinne Douanier, une sorte de petite sœur de Sandrine Rousseau, dans En Place ? Alors, vous devriez être ravis de la retrouver dans un tout autre registre, avec Furies. Elle y incarne une tueuse implacable de l’Olympe, qui maintient l’équilibre entre six familles mafieuses de Paris. Elle prend alors sous son aile la jeune Lyna, lancée dans une quête de vengeance sans merci. Furies, ça ne s’encombre pas de subtilité ni de cohérence, mais ça tabasse fort, et Marina Foïs y est exceptionnelle en justicière de l’ombre, donc pourquoi se priver ?

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Serviteur du peuple

Bien avant Jean-Pascal Zadi et son personnage de Stéphane Blé, un autre protagoniste avait intégré la politique par hasard : le professeur d’histoire Vasyl Holoborodko, devenu soudainement président de l’Ukraine dans Serviteur du peuple. La série, diffusée à partir de 2015, est devenue prémonitoire lorsque son acteur principal, Volodymyr Zelensky, a lui-même accédé aux plus hautes fonctions politiques, en 2019. Cette comédie satirique en trois saisons est ainsi une plongée savoureuse dans les coulisses du pouvoir, dont la mise en abyme est toujours vertigineuse, d’autant plus dans le contexte actuel de la guerre en Ukraine.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Fiasco

La saison 2 d’En Place se transforme rapidement en chaos ambulant, tant la présidence de Stéphane Blé tourne à la catastrophe. Pour rester dans le même registre francophone, cette fois sur un plateau de cinéma, il y a évidemment Fiasco. Portée par Pierre Niney et François Civil, tous les deux au sommet, la série Netflix prend la forme d’un making-of de film raté. Absolument tout devient alors un cauchemar, tandis que quelqu’un semble vouloir saboter le tournage…

Il faut clairement aimer l’humour gênant, comme celui d’En Place, pour apprécier les 7 épisodes de Fiasco, qui jouent sur le malaise en permanence. Mais si The Office n’a aucun secret pour vous, alors foncez : c’est un excellent mockumentaire.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

The Politician

Payton Hobart pourrait un peu être l’alter ego maléfique et américain de Stéphane Blé. Au contraire du héros d’En Place, le personnage principal de The Politician ne rêve que d’une chose : devenir président des États-Unis. Le jeune homme, extrêmement riche et capricieux, va alors se lancer dans une quête improbable jusqu’au sommet, à commencer par… la présidence du conseil des élèves de son lycée.

Créée par le prolifique Ryan Murphy (Glee, American Horror Story, Dahmer), The Politician dénonce évidemment la course au pouvoir, ainsi que la corruption des élites en seulement deux saisons, complètement survoltées.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, Max : le comparatif des meilleures plateformes de streaming Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+