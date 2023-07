Otis et son cabinet de sexologie sont bientôt de retour sur Netflix. On vous dévoile tout ce que l’on sait déjà sur cette nouvelle saison, qui vient clôturer l’aventure Sex Education.

Nous avions adoré suivre les rocambolesques aventures intimes des lycéens de Moordale et de leurs parents dans les saisons précédentes de Sex Education. Ils sont de retour dans quelques semaines sur Netflix, pour leur ultime révérence.

Date de sortie : quand pourra-t-on visionner la saison 4 de Sex Education ?

Il sera possible de regarder les épisodes de la saison 4 de la comédie britannique de Laurie Nunn à partir du 21 septembre 2023. Une bonne manière de commencer la rentrée pour les fans incontestés de la série. La production de la saison 4 avait débuté en août 2022.

Otis et Ruby dans la saison 4 de Sex Education. // Source : Sex Education sur Twitter

La bande-annonce de la saison 4 de Sex Education

Netflix a enfin dévoilé, le 5 juillet 2023, la bande-annonce officielle de la nouvelle saison de Sex Education. Elle est composée d’extraits de plusieurs scènes qui se succèdent pendant un peu moins d’une minute. On y voit notamment Otis en train de tenter de se présenter devant les élèves de ce qui semble être un nouveau lycée : « Penser au sexe, ça me vient naturellement, car tout ce que je sais sur le sexe, c’est ma mère qui me l’a appris » (sa mère est sexologue).

Nous sommes en tout cas pressés d’y voir plus clair, après une fin de saison 3 pour le moins énigmatique. Maeve est partie Outre-Atlantique, mais gardera-t-elle des liens avec Otis et ses autres amis ? Ceux-ci vont devoir changer de lycée puisque que Moordale a été fermé, et s’adapter. Quant à Adam et Eric, les fans du couple espèrent qu’ils se remettront ensemble cette saison. Et, qui peut bien être le père du bébé de Jean ? Réponse dans moins de 3 mois.

Quelle est la distribution de la série pour la saison 4 ?

La plupart des acteurs déjà présents dans la saison précédente ont été reconfirmés par Netflix :

Asa Butterfield en tant qu’Otis Milburn.

Gillian Anderson : Jean Milburn, sa mère.

Ncuti Gatwa en tant qu’Eric Effiong.

Aimee-Lou Wood dans le rôle d’Aimee Gibbs.

Emma Mackey : Maeve Wiley.

Connor Swindells : Adam Groff.

Kedar Williams-Stirlin : Jackson Marchetti.

Nous ne retrouverons malheureusement pas les personnages d’Ola et de Lily. Les deux actrices Patricia Allison et Tanya Reynolds ont annoncé la fin de leur collaboration avec la plateforme. Simone Ashley, actrice principale de la saison 2 de La Chronique des Bridgerton avec le personnage de Kate Sharma, ne reviendra pas non plus dans la saison 4 de Sex Education. Elle fera toutefois bien partie de la distribution de la saison 3 de La Chronique des Bridgerton, prévue pour fin 2023.

Du côté des arrivées, l’acteur Dan Levy jouera Thomas Molloy, le tuteur américain de Maeve, partie étudier aux États-Unis.

Un nouveau personnage arrivera dans la saison 4 aux côtés de Maeve. // Source : Netflix sur Twitter

Une dernière saison pour Sex Education

C’est officiel, cette saison sera bien la dernière du show. Pour preuve, dans la bande-annonce diffusée le 5 juillet, Netflix a opté pour ces mots : « Il est temps de conclure. » Les fans pouvaient s’y attendre puisque plusieurs acteurs phares, notamment Emma Mackey (Maeve) et Ncuti Gatwa (Eric), avaient déjà annoncé qu’ils ne renouvelleraient pas leur contrat avec Netflix pour une saison 5, en raison d’autres opportunités cinématographiques (Ncuti Gatwa tient le rôle principal dans le nouveau Doctor Who).

La créatrice du show, Laurie Nunn, a adressé une lettre aux fans de la série, pour évoquer la fin de Sex Education. « Nous voulions créer une émission qui répondrait à certaines des questions que nous nous posions tous sur l’amour, le sexe, l’amitié et notre corps. Quelque chose qui aurait aidé nos adolescents à se sentir un peu moins seuls », a-t-elle écrit.

Avant de conclure : « La décision n’a pas été facile à prendre, mais au fur et à mesure que les thèmes et les histoires de la nouvelle saison se cristallisaient, il est devenu évident que c’était le bon moment pour obtenir son diplôme… célébrons tous les bons moments que nous avons eus. »

Lettre adressée aux fans de la série. // Source : Laurie Nunn. Netflix.

