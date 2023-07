Alors que les billets pour des concerts de Taylor Swift étaient mis en vente ce matin, le site Ticketmaster rencontre de nombreux bugs.

Le site de billetterie en ligne Ticketmaster rencontre de gros problèmes de fonctionnement ce mardi 11 juillet 2023. La raison ? La mise en vente des billets pour la tournée européenne de Taylor Swift. De nombreux utilisateurs se plaignent sur les réseaux sociaux de problèmes de connexion et de bugs au moment du paiement, qui ont empêché un grand nombre de fans d’acheter des billets. Depuis 8h ce matin, le nombre de signalements de bugs sur Ticketmaster est d’ailleurs en hausse, comme on peut le voir sur Totalbug.

Ticketmaster a reconnu un problème dans un tweet. « Certains d’entre vous peuvent rencontrer des problèmes avec le site ce matin – nous y travaillons et vous tiendrons au courant », explique le site. Malgré les promesses de réparations, de nombreux fans sont repartis sans avoir pu prendre leur billet — et l’inquiétude monte, alors que de nouvelles places doivent être mises en vente cette après-midi.

Certains d'entre vous peuvent rencontrer des problèmes avec le site ce matin – nous y travaillons et vous tiendrons au courant. — Ticketmaster.fr (@TicketmasterFR) July 11, 2023

Ticketmaster en panne

Ce n’est pas la première fois que l’artiste, qui n’a pas fait de date à Paris depuis 2011, crée des problèmes. L’engouement des fans de Taylor Swift avait déjà fait tomber en panne les serveurs de Ticketmaster aux États-Unis en novembre 2022. Les connexions trop nombreuses avaient entrainé bugs, problèmes de connexions et hausse des prix disproportionnée. Le chaos avait été tel que plusieurs personnes avaient porté plainte contre l’entreprise, qui avait dû s’expliquer et répondre aux questions des sénateurs américains.

En France, le même scénario est en train de se dessiner. La plateforme avait pourtant mis en place un système censé permettre d’éviter les problèmes. Les fans avaient dû s’inscrire à l’avance pour les concerts où ils souhaitent aller, organisés à Paris et Lyon, puis être tirés au sort. Les heureux élus recevaient un code unique, avec lequel ils pouvaient se connecter à partir de ce matin à Ticketmaster pour acheter des places.

Seulement, une fois les places sélectionnées, au moment de payer, Ticketmaster demande aux clients de se connecter à leur compte — et c’est là que les problèmes sont arrivés. « Une fois les billets dans mon panier, c’était impossible de me connecter à mon compte Ticketmaster. Et comme y a que 10 minutes pour valider ton panier, au bout d’un moment il réinitialise et tu es revenu loin derrière dans la file d’attente », témoigne la journaliste de Numerama Salammbô Marie, qui a essayé d’acheter des places. Après sa tentative de connexion, elle était de retour à la 30 000e place de la file d’attente.

Erreur technique sur le site. // Source : Via Twitter @helenerossinot

Elle n’est pas la seule à avoir rencontré ce problème. De nombreux fans désemparés ont partagé leur témoignage sur Twitter, au point où le hashtag de la tournée #TSTheEraTour était dans le top tendance ce 11 juillet, et que la majorité des messages se plaignaient de Ticketmaster.

#TSTheErasTour imagine tu réussis à avoir un code Ticketmaster pour Taylor Swift, imagine tu te connectes et tu arrives à réserver des billets et imagine Ticketmaster plante au moment de se connecter et tu peux pas payer dans le temps imparti, juste imagine 🤡🤡 @TicketmasterFR pic.twitter.com/PLYaV2PPkg — summerforever (@Aliiix_d) July 11, 2023

Ticketmaster met en pause les ventes pour les concerts de Taylor Swift

Devant l’ampleur du problème, les ventes pour les concerts de Paris qui avaient lieu ce matin à 9h et 11h ont été « mises en pause », a annoncé Ticketmaster dans un nouveau message publié à 11h14. « Nous vous tiendrons au courant avec une nouvelle heure de mise en vente dès que possible. Tous les codes non déjà utilisés resteront valables ». Une nouvelle vente sera donc organisée.

La mise en vente Taylor Swift | The Eras Tour de 9h et 11h pour Paris La Défense Arena a été mise en pause. Nous vous tiendrons au courant avec une nouvelle heure de mise en vente dès que possible. Tous les codes non déjà utilisés resteront valables. — Ticketmaster.fr (@TicketmasterFR) July 11, 2023

Malgré la réponse de Ticketmaster, l’inquiétude est encore présente chez les fans : les billets pour les concerts de Lyon sont en vente à partir de 13h. Or, pour l’instant, aucune annonce n’a été faite pour dire que les problèmes de connexion ont été résolus — ce qui pourrait signifier plus de problèmes pour les fans, et plus de problèmes pour Ticketmaster.

