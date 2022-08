Tout le monde a une série fétiche, un peu nulle, mais agréable. Une série que l’on peut regarder lorsqu’on est vraiment fatigué et que l’on ne veut pas réfléchir. Voici notre sélection.

Je l’avoue : j’adore regarder des séries nulles. Celles avec de mauvais effets spéciaux, de mauvais scénarios, de mauvais dialogues, et la plupart du temps, de mauvais acteurs. Je les trouve drôles et un peu attachantes, et souvent complètement absurdes. Je suis fascinée par le fait que les arcs narratifs soient absolument prévisibles (oh ! wow ! un « brun ténébreux » a un rôle de grand séducteur au passé trouble ! incroyable), et en même temps, par le fait que les scénaristes se surpassent à chaque fois pour trouver des dénouements improbables.

Je passe vraiment de bons moments à regarder des séries nulles — cela n’est pas moqueur. Ce sont des plaisirs coupables, mes séries doudou. Celles que j’aime bien regarder quand je suis fatiguée, ou, exemple au hasard, quand je suis toute seule chez moi au mois d’août ou à Noël, parce que tous mes amis sont partis en vacances et que je travaille encore. Alors, si vous avez la même passion un peu inavouable (qui va reconnaître avoir passé tout son week-end à binger Lost Girl plutôt que la dernière série phare de Netflix ?), Numerama vous a concocté une liste des meilleures séries nulles. Ne nous remerciez pas, ça nous fait plaisir.

Toutes les séries ci-dessous sont disponibles en streaming sur abonnement, que ce soit sur Netflix, sur Prime, ou encore sur Apple TV+.

Les séries nulles que l’on aime bien, disponibles sur Netflix

First Kill

First Kill n’aura malheureusement pas de 2e saison, mais cela n’est pas une raison pour vous priver de ce monument. Une intrigue prévisible comme on les aime, des rebondissements plats et qui n’ont pas de sens, et des effets spéciaux que l’on croirait datés de 2009. Un classique du genre, mais qui apporte cependant une touche de fraîcheur bienvenue grâce à ses héroïnes, deux lycéennes lesbiennes. Vous pouvez regarder First Kill sur Netflix.

Virgin River

Une infirmière qui part d’une grande ville pour s’installer dans une petite ville américaine clichée (Internet est lent ! mais ce que les habitants sont gentils !), et qui va affronter les épreuves de la vie à la campagne. On devine tout ce qu’il va se passer en regardant la bande-annonce, pleine de caricatures et de jolis plans pas du tout réalistes. C’est parfait et on dit oui. Vous pouvez regarder Virgin River sur Netflix.

Rebelde

Rebelde arrive à être cliché tout en brisant tous les codes. Les élèves de l’Elite Way School, une célèbre école spécialisée dans la musique, forment un groupe et essaient de remporter un concours interne, qui n’a jamais été remporté par des élèves de première année. Rajoutez à cette vibe digne de High School Musical une société secrète (!!) dont le but est de faire expulser certains élèves (!!!) et vous obtenez un chef-d’œuvre (bonus : la présence de lesbiennes). Vous pouvez regarder Rebelde sur Netflix.

Teen Wolf

Des lycéens américains, des loups-garous, des effets spéciaux vraiment moches, et un scénario convenu avec des grands méchants. Que vous faut-il de plus ? Vous pouvez regarder Teen Wolf sur Netflix.

Regardez-moi ces effets spéciaux vraiment moches. // Source : Netflix / YouTube

Les séries un peu nulles, mais qu’on aime bien, sur Prime

H2O

H2O apparait dans cette liste sur les conseils de ma collègue Nino, et rien qu’à lire le pitch de la série, je suis d’accord avec elle. Trois adolescentes australiennes se transforment en sirène, grâce à des effets spéciaux un peu nuls — la série date tout de même de 2006, donc on respecte. Vous pouvez regarder H2O sur Prime.

Les Frères Scott

Série phare des années 2000, Les Frères Scott suit les aventures de deux demi-frères rivaux, de leur bande de copains au lycée (encore !), qui vivent tous dans une petite ville idyllique des États-Unis (oui, encore !!). Ils ont en plus des familles méchantes, et les deux héros jouent au basket. Carton plein. Vous pouvez regarder Les Frères Scott sur Prime.

Deutsche-Les-Landes

Cette sélection n’aurait pas été complète sans une série française pleine de clichés sur nos voisins allemands, hein ? Dans Deutsche-Les-Landes, la maire d’un petit village au bord de la ruine décide de… vendre une partie de la bourgade à un PDG allemand. Celui-ci délocalise donc une partie de ses employés dans la commune. Blagues lourdes sur les Allemands et bons sentiments dégoulinants garantis. Vous pouvez regarder Deutsche-Les-Landes sur Prime.

La série la plus nulle de tous les temps sur Apple TV

Lost Girl

J’ai gardé la meilleure pour la fin : Lost Girl (à ne pas confondre avec The Lost Girls, diffusée sur Netflix, qui n’a rien à voir avec la série qui nous intéresse). Lost Girl suit les aventures d’une femme qui découvre sur le tard qu’elle est une succube (le fait que toutes les personnes qu’elle avait embrassées avant soient tombées dans les pommes ne lui avait pas mis la puce à l’oreille). Elle apprend également que des fae, des êtres surnaturels, vivent dans sa ville et, ô surprise, qu’elle va devoir se battre contre les méchants. Lost Girl un puits de nullité sans fond, dont le visionnage fait perdre des neurones, et c’est hypnotisant de bêtise. Je recommande donc très chaudement. Vous pouvez regarder Lost Girl sur Apple TV +.

