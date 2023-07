TikTok ne manque pas de créatrices et créateurs de contenus. Numerama a sélectionné quelques chaînes TikTok pour ne pas vous lasser du réseau social, même pendant les vacances d’été.

Nous sommes en plein été, vous travaillez en août ou avez la chance de partir vous évader quelques jours en vacances… dans tous les cas si vous avez TikTok, il y a toujours de nouvelles vidéos à voir. Bien sûr, vous pouvez suivre le compte de Numerama pour vous informer sur le monde de la tech, les actus pop culture et sciences du moment. Mais nous avons également quelques comptes à suggérer.

Géomancis Média

On commence par du droit, domaine qui ne vous donne peut-être pas très envie au premier abord, surtout en plein été si vous lézardez sur la plage. Pourtant, appliqué à la vie de tous les jours, le droit devient passionnant. Et puis c’est toujours primordial de connaitre vos droits. Ifa, du compte Geomancis Média, étudiante en master de droit, parvient à nous captiver en répondant à des questions de droit très pratico-pratiques : quels sont les meubles obligatoires dans une location privée, est-ce légal d’être nu chez soi, qu’est-ce que je risque si je ne veux pas céder ma place dans les transports, etc. Vous allez en apprendre beaucoup.

Grosso modo

L’été est la saison parfaite pour flâner dans les parcs et les rues de votre ville ou village. Peut-être aussi avez-vous un peu plus de temps pour le faire. Tout en poésie, c’est ce que le compte Grosso modo nous propose sur TikTok : une balade apaisante dans un lieu, mais aussi dans son imagination débordante, et ça fait du bien. On vous laisse découvrir.

Imperatrice Wu

Ils sont partout sur TikTok, ces influenceurs spécialisés dans la nourriture qui nous dénichent les bonnes adresses de bars et restaurants. Aveline, plus connue sous le nom de Imperatrice Wu, partage régulièrement les plats qu’elle teste à Paris. Aller faire un tour sur son TikTok vous mettra l’eau à la bouche et vous donnera des idées de sorties avec vos amis, si vous habitez en région parisienne. Cet été, elle a visité le Japon et Taïwan, et nous fait découvrir en vidéo la gastronomie de ces deux pays, un bon moyen d’attiser notre curiosité et de s’ouvrir l’appétit.

MayWest

Elle a visité près d’une soixantaine de pays et nous donne ses astuces pour voyager solo en tant que femme : ne ratez par les réels de MayWest, Mariam de son vrai nom. La jeune Française nous incite à nous aussi nous lancer dans la découverte d’un pays ou d’une ville en solo, avec un petit budget. Son point fort : elle s’est rendue dans de nombreux pays qui ne sont pas forcément les plus touristiques, mais qui méritent le détour, comme le Niger, la Sierra Léone, le Kirghizistan ou encore le Guatemala. Ses vidéos de paysages tournés au drone vous en mettront plein la vue.

