Les Goonies, film culte des années 80, ressort en Blu-ray UHD. Convaincant sur la partie visuelle, le disque oublie une chose : une piste Atmos plus immersive.

Gare à la nostalgie : Les Goonies, comédie d’aventure culte réalisée par Richard Donner, bénéficie d’une sortie vidéo en Blu-ray UHD — comme tant d’autres films anciens. On connaît le soin accordé aux pépites de Warner Bros. et nul doute que les fans ont envie de savoir quel goût possède cette madeleine de Proust avec la meilleure qualité possible à l’heure actuelle.

Le film

Réalisé par Richard Donner (Superman, L’Arme fatale), Les Goonies est le film de chevet de nombreuses personnes ayant grandi avec les aventures de la bande d’amis emmenée par Mickey (Sean Astin, jeune à l’époque). Très ancré dans son époque, le film écrit par Steven Spielberg et Chris Colombus, est à la fois drôle et captivant — c’est une sorte d’Indiana Jones avec des enfants désireux de se lancer dans une quête aux trésors.

Encore aujourd’hui, le très généreux Les Goonies est une source d’inspiration pour des films et séries. On pense fort à Stranger Things ou encore aux deux longs métrages It avec l’affreux clown. J.J. Abrams s’était lui aussi essayé au genre avec Super 8. Dès qu’il y a des enfants héros à l’écran, vous pouvez être sûrs que l’ombre des Goonies n’est pas loin.

L’image : 4/5

Armé d’une restauration aboutissant à un nouveau master 4K, Les Goonies rejoint les classiques qui profitent du Blu-ray UHD pour se montrer sous un jour inédit. Les fans du film réalisé par Richard Donner auront assurément le plaisir de la (re)découverte, avec une image à la fois précise et propre (léger grain préservé). Le rendu gagne en netteté et il y a plusieurs scènes qui ne font clairement plus leur âge.

De leur côté, les couleurs gagnent en fermeté et en présence, avec des teintes plus naturelles et des noirs qui offrent une meilleure assise aux (nombreuses) séquences sombres. Le HDR s’affirme dès la séquence d’introduction, avec des flammes qui brûlent les yeux. On retrouve cette vivacité sur les éléments qui méritent de ressortir de l’écran (les étincelles, les phares), même si certaines sources lumineuses sont parfois un peu trop aveuglantes (les lampes de Richard Wang).

Le son : 3/5

Si le support Blu-ray lui offre un tout autre visage, Les Goonies est privé d’une piste Dolby Atmos — format sonore du moment qui permet une plus grande immersion. Au mieux, on peut profiter d’une piste DTS-HD Master Audio 5.1 (en anglais uniquement). Tant pis pour le potentiel gâché. Heureusement que le spectacle frontal assure, avec les cris des héros qu’on entend très, très bien (un peu trop d’ailleurs).

Il arrive aussi que le rendu soit un peu plus percutant, notamment quand le tonnerre gronde ou quand l’action s’emballe un peu plus (les coups de feu résonnent). Au global, ce sont plutôt les dialogues qui sont mis en avant.

