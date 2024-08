Lecture Zen Résumer l'article

Vous aimez les romances et les voyages dans le temps ? Alors vous allez adorer ces 4 films entre amour et nostalgie, disponibles sur Prime Video : Il était temps, Palm Springs, Adaline, ainsi qu’Un Jour.

Les histoires d’amour au cinéma sont toujours l’assurance de passer un bon moment et, parfois, de pleurer toutes les larmes de son corps face à une déclaration touchante ou un destin tragique. Mais lorsque l’on ajoute une bonne dose de flashbacks ou de voyages dans le temps, la magie envahit d’autant plus les films romantiques. Voici donc 4 films du genre à découvrir sur Prime Video.

Un Jour // Source : SND

Il était temps sur Prime Video, la romance parfaite du premier coup (ou pas)

En matière de comédies romantiques, il est difficile d’égaler le virtuose du genre : Richard Curtis. Il est ainsi le scénariste à l’origine de Love Actually, Quatre Mariages et un Enterrement, Le Journal de Bridget Jones, Coup de Foudre à Notting Hill… Autant de films qui restent cultes des décennies plus tard, malgré un petit coup de vieux sur certaines thématiques, notamment la grossophobie. Mais parmi ces classiques, se cache une pépite plus méconnue, réalisée par Richard Curtis lui-même : Il était temps.

Dans cette romance fantastique, Tim Lake découvre qu’il a la capacité de voyager dans le temps. Un don familial transmis par son père, qui lui permet de changer le cours de sa propre existence. Il utilise alors ce pouvoir pour faire de son histoire d’amour avec Mary, un bonheur absolu. Mais est-ce une bonne idée ? Doux, mélancolique et réparateur, Il était temps est un petit bijou qui fait du bien à l’âme, avec les interprétations solaires de Domhnall Gleeson (Star Wars) et Rachel McAdams (Doctor Strange 2).

À voir si vous avez aimé : Love Actually ; Quatre Mariages et un Enterrement ; The Time Traveler’s Wife ; Je te promets ; Mr Nobody ; Eternal Sunshine of the Spotless Mind

Love Actually ; Quatre Mariages et un Enterrement ; The Time Traveler’s Wife ; Je te promets ; Mr Nobody ; Eternal Sunshine of the Spotless Mind À voir si vous cherchez : romance ; comédie ; drame ; fantastique ; humour anglais ; voyage dans le temps ; casting en or ; pour aller mieux ; relation père-fils ; secret de famille ; entrer dans une armoire, fermer les yeux et revivre son passé ; le plus heureux des mariages pluvieux

Palm Springs sur Prime Video, la romance qui fait tourner la tête (et le temps)

Vous vous souvenez d’Un Jour sans fin, dans lequel Bill Murray (SOS Fantômes) était bloqué dans une éternelle boucle temporelle, le Jour de la Marmotte ? Et bien Palm Springs, c’est un peu pareil, mais en mieux. On y retrouve les pétillants Andy Samberg (Brooklyn Nine-Nine) ainsi que Cristin Milioti (How I Met Your Mother), deux invités d’un mariage catastrophique qu’ils doivent revivre, encore et encore. Au bout du rouleau, ils cherchent désespérément à sortir de ce paradoxe temporel, sans succès.

Palm Springs est une comédie romantique à l’humour noir, qui échange la guimauve la plus dégoulinante contre une mystérieuse chèvre et une véritable réflexion sur l’amour. Un sommet d’absurdité et de bonne humeur, parfait pour rester sous le sunlight des tropiques un peu plus longtemps.

Adaline sur Prime Video, la romance qui offre une seconde jeunesse

Et si vous arrêtiez soudainement de vieillir ? C’est ce qui arrive à Adaline, toujours âgée de 29 ans depuis les années 1930. Traquée, notamment par le FBI, elle est régulièrement contrainte de changer d’identité, de domicile et de travail, ce qui l’empêche évidemment de connaître un amour durable. Jusqu’à l’arrivée d’Ellis Jones dans sa vie…

Sorti directement en vidéo à la demande en 2015, Adaline reste une romance méconnue, mais pourtant haletante, qui rappelle à bien des égards L’Étrange Histoire de Benjamin Button. Le film est porté par Blake Lively (Gossip Girl) et Michiel Huisman (The Haunting of Hill House), bouleversants en couple parfait, mais maudit. Un conte plein de paillettes, qui mélange avec délicatesse amour et science-fiction, pour un moment suspendu hors du temps.

À voir si vous avez aimé : L’Étrange Histoire de Benjamin Button ; Le Portrait de Dorian Gray ; Entre deux rives ; N’oublie jamais ; Big Fish

L’Étrange Histoire de Benjamin Button ; Le Portrait de Dorian Gray ; Entre deux rives ; N’oublie jamais ; Big Fish À voir si vous cherchez : drame ; romance ; fantastique ; pleurer à chaudes larmes ; casting en or ; surnaturel ; immortalité ; voir Harrison Ford (Indiana Jones, Star Wars) dans l’un de ses meilleurs rôles

Un Jour sur Prime Video, la romance qui mélange les époques

On vous l’accorde : Un Jour ne traite pas du tout de voyage dans le temps. Mais, à sa façon, elle parvient tout de même à jouer avec la chronologie, en nous racontant dans le désordre l’histoire d’amour chaotique d’Emma et Dexter. Ces deux étudiants passent d’abord une nuit ensemble, avant de décider de rester amis. Ils se croiseront ensuite pendant 20 ans, chaque 15 juillet.

Décliné depuis dans une bouleversante série sur Netflix, le roman de David Nicholls trouvait déjà en 2011 une merveilleuse adaptation avec cette comédie romantique plus profonde qu’il n’y paraît. Les excellents Anne Hathaway (L’idée d’être avec toi) et Jim Sturgess (Cloud Atlas) nous emmènent ainsi dans un voyage sur plusieurs décennies, qui évoque le temps qui passe et les indécisions de la vie. Plus de 15 ans après sa sortie, Un Jour donne toujours autant envie de tomber amoureux, et d’en profiter à chaque seconde.

À voir si vous avez aimé : Un Jour (la série) ; PS : I Love You ; Blue Valentine ; Nos étoiles contraires ; N’oublie jamais ; (500) Jours Ensemble ; Sur la route de Madison ; Le Temps d’un Automne ; Eternal Sunshine of the Spotless Mind

: Un Jour (la série) ; PS : I Love You ; Blue Valentine ; Nos étoiles contraires ; N’oublie jamais ; (500) Jours Ensemble ; Sur la route de Madison ; Le Temps d’un Automne ; Eternal Sunshine of the Spotless Mind À voir si vous cherchez : drame ; romance ; comédie ; histoire d’amour ; casting en or ; émotion ; meilleurs amis ; pleurer à chaudes larmes ; admirer le beau couple formé par Anne Hathaway et Jim Sturgess ; réfléchir à ses propres relations amoureuses et amicales

