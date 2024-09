Lecture Zen Résumer l'article

Un jeu dont les parties durent moins d’une minute, mais qui vous suit tout au long de l’année 2025 ? C’est 365 Aventures – Le Donjon, notre jeu de société en solitaire de la semaine.

C’est quoi, le jeu de dés 365 Aventures – Le Donjon ?

Vous vous dressez devant le grand donjon. Armé de votre courage et de votre ruse, vous vous apprêtez à braver les dangers de ce labyrinthe pour en dévoiler tous les secrets. Votre quête de savoir et de trésors vous pousse à explorer chaque salle, et ainsi à forger un peu plus votre légende.

Accessible à partir de 14 ans (bien moins en réalité), pour un seul joueur, c’est un jeu aux parties express, mais qui vous suit tous les jours de l’année.

Édité par Sorry We Are French, 365 Aventures – Le Donjon est un jeu de Juhwa Lee, illustré par Radja, et commercialisé au prix de 14,90 € chez Philibert.

Comment y joue-t-on ?

La mise en place est on ne peut plus rapide. On ouvre le calendrier sur le mois en cours, on attrape les dés et un crayon… et la partie peut déjà commencer. Une partie est encore plus rapide, puisque vous n’effectuez en tout et pour tout qu’un maximum de trois lancers de dés. Et vous rangez le jeu en attendant le lendemain.

Le premier étage du donjon, le mois de janvier. // Source : Sorry We Are French

En effet, comme on s’en doute au vu de son titre, 365 Aventures – Le Donjon est un jeu qui va vous suivre tout au long de l’année 2025, à raison d’une partie par jour. Chaque mois représente un étage du donjon. Chaque semaine une aile de cet étage, et chaque jour une pièce. Et dans chaque pièce, un monstre. Voire un boss le dimanche.

Chaque monstre a une valeur d’armure comprise entre 1 et 6. À chaque partie (chaque jour donc), vous pouvez affronter n’importe quel monstre de la semaine en cours. Pour cela, vous lancez une première fois vos 5 dés, et vous mettez de côté ceux qui vous intéressent. Vous pouvez relancer une deuxième, puis une troisième fois, les dés dont vous n’avez pas besoin. Si, après trois lancers, vous obtenez au moins 3 faces qui correspondent à l’armure d’un des monstres, vous le battez. Vous barrez son bouclier, il n’est plus nécessaire de l’affronter. Et ainsi de suite pour le reste de la semaine.

Ils n’ont pas l’air contents ! // Source : Sorry We Are French

Le combat contre les boss fonctionne de la même manière, à la différence qu’il faut additionner la valeur de tous nos dés pour battre leur valeur d’armure. Le premier boss de la première semaine n’a qu’une armure de 16… les suivants sont plus coriaces !

À la fin du mois, on marque des points pour chaque monstre battu : 1 point par monstre classique, 2 points par boss, et 3 points de bonus si on a réussi à battre les sept monstres de la semaine. À la fin de l’année, vous additionnez l’ensemble des points gagnés pour vous comparer aux autres aventuriers ayant bravé les dangers du donjon.

Et, c’est tout ! Enfin presque, car chaque changement de mois s’accompagne d’une règle spéciale, qui s’ajoute aux précédentes, et qui vous demande de jouer un peu différemment. Rassurez-vous, rien de bien complexe, juste de quoi renouveler les parties. Évidemment, ne comptez pas sur nous pour vous gâcher la surprise en vous dévoilant ces nouvelles règles.

Pourquoi jouer à 365 Aventures – Le Donjon ?

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’à défaut d’être original dans sa mécanique (après tout, c’est un « bête » jeu de Yam’s), 365 Aventures – Le Donjon l’est dans son idée, son principe global. Tellement original même qu’il en est unique.

Source : Sorry We Are French

Alors, bien sûr, le jeu ne révolutionne pas le monde ludique. Ce n’est pas la prochaine pépite qui va se vendre par palettes entières. Il n’empêche, nous avons pris beaucoup de plaisir à avancer au fil des jours, des semaines et des mois.

Un boss ! // Source : Sorry We Are French

Pour les besoins de cet article, nous n’avons pas attendu le Premier de l’an pour y jouer, et nous avons légèrement « triché » en jouant plusieurs jours de suite. Nous n’allions pas attendre le 31 décembre 2025 pour vous le présenter. Même en faisant ainsi, nos parties ont été très plaisantes.

Bien sûr, il faut aimer lancer des dés, et ne surtout pas être allergique au hasard. Et avoir un peu de patience, pour se retenir et ne faire qu’une partie par jour. Ou éventuellement deux ou trois de rattrapage, si vous n’avez pas trouvé le temps d’y jouer les jours précédents. Mais, c’est difficile à imaginer, tant les parties sont rapides. Il faut plus de temps pour chercher le calendrier et un crayon, puis tout ranger à nouveau, que pour la partie à proprement parler. Comptez une trentaine de secondes, une minute tout au plus.

En respectant la règle d’une partie par jour, on ne risque pas non plus de se lasser trop vite, même s’il faut bien avouer qu’on a hâte de terminer les dernières journées du mois pour passer au suivant et découvrir la nouvelle mécanique qui l’accompagne.

Petit bémol sur la petite figurine qui sert à indiquer le jour en cours : peut-être est-ce notre exemplaire qui présente un défaut, toujours est-il que l’aimant n’est pas assez puissant. Elle se détache quand on a fait glisser sur le lendemain. Ça n’empêche absolument pas de jouer, d’autant que le calendrier est bien solide et les illustrations vraiment réussies, et plutôt mignonnes, les monstres ne faisant pas réellement peur.

Tant mieux, car en plus de ça, les règles sont très simples à comprendre, et les 14 ans minimum annoncés sur la boîte pour y jouer sont largement galvaudés. Un enfant de huit ans peut parfaitement se lancer dans l’aventure. Un adulte y prendra également du plaisir.

Paradoxalement, alors qu’il est loin d’apporter du neuf, 365 Aventures – Le Donjon est un jeu tout à fait original, plus dans son concept que dans ses mécaniques. D’ailleurs, Le Donjon est juste le premier de la gamme. Il est déjà prévu un second opus, 365 Aventures – Cthulhu 1926, qui promet une expérience nettement plus occulte ! Le premier épisode nous a plu, on a hâte de jouer à la suite.

En bref 365 Aventures – Le Donjon Voir la fiche 14,90 € sur Philibert On a aimé Un concept original et amusant

On a envie de progresser, de découvrir de nouvelles règles

Quelques références de pop culture bien cachées

30 secondes de partie, qui dit mieux ? On a moins aimé Le petit pion pas suffisamment aimanté

Les fins de mois un peu longues, on a envie de découvrir autre chose

