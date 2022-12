L’année 2022 a-t-elle été bonne pour le marché du jeu vidéo ? Voici les cinq tops que la rédaction de Numerama a retenus.

C’est bientôt l’année 2023. En attendant de souhaiter la bonne année à tout le monde, il est temps de regarder dans le rétroviseur pour faire le bilan de 2022. On a déjà établi nos flops, regardons maintenant les tops.

2022 sera éternellement associée au triomphe d’Elden Ring. Mais on ne la résumera pas au titre de FromSoftware. On s’est beaucoup amusés ces derniers mois, avec des réussites constatées dans de nombreux domaines. Comme ce fut le cas dans la tech.

1. La suprématie d’Elden Ring

Figurine de Let Me Solo Her, héros d’Elden Ring // Source : Twitter

Elden Ring a mis absolument tout le monde d’accord en 2022. Si l’apport de George R.R. Martin appartient surtout au domaine du marketing, force est de reconnaître que le studio FromSoftware s’est transcendé. Le défi s’annonçait pourtant de taille : transposer le gameplay exigeant de Dark Souls dans une structure 100 % ouverte. Les craintes étaient légitimes, mais elles sont balayées au bout de quelques minutes après que l’on se soit imprégnés de l’ambiance si particulière du jeu.

Elden Ring est un jeu vidéo fascinant. Fascinant par sa manière de réinventer une formule sans jamais la trahir. Fascinant par son univers dépressif, finalement si peu raconté. Fascinant par ses secrets cryptiques, qui en font un jeu pensé pour durer. Fascinant, enfin, par sa communauté de passionnés, lesquels se lancent des défis vraiment improbables (la formidable histoire de Let Me Solo Her, le challenge infernal de la streameuse MissMikkaa).

À l’arrivée, c’est le hat trick – coup du chapeau — pour Elden Ring : des retours élogieux, un succès commercial qui éclipse la trilogie Dark Souls et le sacre total lors de la cérémonie des The Game Awards. On attend l’extension, désormais.

2. Le Steam Deck est un bijou

Steam Deck // Source : Louise Audry pour Numerama

On ne va pas se mentir : quand Valve a officialisé le Steam Deck, on n’avait que très peu d’espoirs pour cette console portable. L’entreprise américaine a fait de sa plateforme de distribution — Steam — un succès, mais s’est toujours cassée les dents avec ses quelques produits physiques (sa manette, par exemple). On pouvait envisager le pire du côté des finitions, du suivi logiciel et, même, de l’ergonomie (surtout au regard de sa taille immense).

Valve mérite finalement un mea culpa : son Steam Deck est une franche réussite. La promesse, celle de permettre d’accéder à tout ou partie de sa bibliothèque Steam en nomade, est tenue. En prime, les performances sont au rendez-vous. On possède la console depuis maintenant plusieurs semaines, et on se demande encore comment elle parvient à faire tourner un titre comme Elden Ring dans des conditions plus qu’acceptables. On remarquera aussi que Valve communique régulièrement sur le Steam Deck, choyé par des mises à jour qui améliore le confort.

Pour finir, le Steam Deck est disponible à l’achat, après plusieurs mois de pénurie. La PlayStation 5 de Sony aimerait bien pouvoir en dire autant.

3. La générosité du Xbox Game Pass

Le Xbox Game Pass sur les TV Samsung // Source : Microsoft

On pourrait se dire que le Xbox Game Pass est un peu l’arbre qui cache la forêt, puisqu’on a mis Microsoft dans nos flops de l’année en raison d’un cruel manque d’exclusivités majeures. En fait, on serait plutôt tenté de dire : heureusement qu’il y a le Xbox Game Pass. Le service de jeux vidéo par abonnement est, aujourd’hui, le meilleur argument de la firme de Redmond sur le marché du gaming. C’est même un argument massue, sans aucun concurrent (surtout depuis la mort annoncée de Stadia).

L’année 2022 a encore prouvé que le service, dont le tarif reste dérisoire au regard de toutes les fonctionnalités proposées (surtout la formule Ultimate), est incontournable. Il permet à Microsoft de toucher un maximum de gens, sans besoin d’être propriétaire d’une console Xbox. Aujourd’hui, pour 12,99 €, on peut jouer à des centaines de jeux sur sa tablette, son Mac, voire directement sur son téléviseur. Le tout en gardant à l’esprit que certaines nouveautés de poids sont disponibles dès le jour de leur sortie (exemple en 2022 : A Plague Tale: Requiem). Le Xbox Game Pass donne aussi sa chance à des productions susceptibles de passer inaperçues sans lui — comme High On Life, PowerWash Simulator ou encore Signalis.

4. La surprise Vampire Survivors

Vampire Survivors // Source : poncle

Vampire Survivors, c’est un peu la belle histoire de 2022. Sorti en accès anticipé fin 2021, le jeu est resté dans l’anonymat pendant des semaines. Il a peu à peu gagné en popularité grâce au bouche-à-oreille, au point de devenir un phénomène. Faites le test en le montrant à vos proches : ils vous adoreront pour l’avoir conseillé, puis vous détesteront quand ils se rendront compte qu’ils sont devenus accros à cette expérience sans prétention.

Vampire Survivors est la définition de la satisfaction. D’abord pensé comme un hommage aux vieux Castlevania (y compris visuellement), il prend la forme d’un jeu de survie au gameplay rudimentaire. Les armes se déclenchent toutes seules et il vous suffit de gérer les déplacements et de choisir les points de progression du héros. Au début, les vagues d’ennemis sont petites et éparpillées. Puis, à mesure que le chronomètre défile et qu’on gagne en puissance, l’écran est inondé. Triompher n’est pas chose aisée, ce qui donne un sentiment d’accomplissement total.

5. On commence enfin à faire le deuil de la PS4 et de la Xbox One

PS4 // Source : Sony

La PlayStation 4 et la Xbox One sont sorties en novembre 2013. Sept ans après, elles ont été remplacées par la PlayStation 5 et le duo Xbox Series S/Xbox Series X. Ou plutôt devrait-on écrire « remplacées ». Car c’est peu dire que les deux consoles continuent de s’accrocher, bien aidées par des éditeurs frileux à l’idée de lancer des jeux sur un échantillon encore faible de nouvelles plateformes vendues (la pénurie n’aide pas). On le voit très bien avec Sony, qui a longtemps promis de vraies exclusivités PS5 avant de se raviser sur ses titres majeurs (Gran Turismo 7, Horizon Forbidden West et God of War Ragnarök).

Ces derniers mois, on a commencé à constater un abandon progressif des vieilles consoles. Des titres comme A Plague Tale: Requiem ou Gotham Knights font l’impasse pour des raisons qu’on peut difficilement contester. La jurisprudence Cyberpunk 2077, visuellement ignoble sur PS4 et Xbox One, ne peut plus être ignorée, et il était temps d’arrêter le massacre. En 2023, cette tendance devrait encore s’accentuer. Enfin.

Pour finir, les cinq meilleurs jeux vidéo de 2022 selon Numerama :

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.