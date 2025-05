Lecture Zen Résumer l'article

Elden Ring arrive bientôt au cinéma. L’éditeur Bandai Namco et la société de production A24 ont annoncé un film en prises de vues réelles (live action) adapté du célèbre jeu de FromSoftware.

Le jeu vidéo le plus célèbre du studio japonais FromSoftware va avoir droit à son adaptation cinématographique. C’est ce qu’a indiqué l’éditeur d’Elden Ring Banda Namco dans un communiqué le 22 mai 2025 ; le long métrage sera produit par la société américaine A24. À ce stade, aucune date de sortie n’a été dévoilée.

Elden Ring crée la surprise avec une adaptation au cinéma

L’éditeur a donné très peu de détails concernant cette adaptation. On sait que le film sera en prises de vues réelles. À la réalisation, il y aura Alex Garland, qui sera aussi aux commandes du scénario. Le film sera produit par Peter Rice, Andrew Macdonald et Allon Reich (de la société de production DNA Films), Vince Gerardis ainsi que George R. R. Martin. C’est d’ailleurs d’après l’une des histoires mythologiques de l’écrivain américain qu’Elden Ring a été créé ; rien d’étonnant, donc, de le voir à la production.

Elden Ring Nightreign.

Il n’est pas non plus surprenant de voir débarquer cette adaptation, puisque le jeu est un succès critique (96/100 sur l’agrégateur de notes Metacritic) et commercial. En avril, Elden Ring franchissait d’ailleurs la barre des 30 millions d’exemplaires écoulés à travers le monde, toutes plateformes confondues.

Alex Garland : un nom qui promet de belles choses pour le film Elden Ring

Alex Garland est un réalisateur et scénariste britannique qui a déjà reçu de nombreux prix pour ses films. On le connaît principalement pour Ex Machina, sorti en 2015, l’un des plus grands films de science-fiction, qui résonne plus que jamais avec nos vies. Le film avait d’ailleurs été nommé aux Oscars pour son scénario. Alex Garland est également connu pour Annihilation, sorti en 2018 sur Netflix. En 2024, son film Civil War avait été un succès critique. Il nous avait par ailleurs tapé dans l’œil. Avec ce réalisateur et scénariste de renom aux commandes, cela ne peut que rassurer pour le film Elden Ring.

Elden Ring. // Source : FromSoftware

Par ailleurs, ce 30 mai va sortir un spin-off d’Elden Ring, Elden Ring Nightreign, un jeu d’action et de coopération. Il reprend l’univers du jeu de base en changeant l’expérience. Cette année, le jeu sera d’ailleurs adapté sur Switch 2, dans une Tarnished Edition. Pas de date de sortie annoncée, mais on sait que ce sera plus tard dans l’année.

