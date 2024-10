Lecture Zen Résumer l'article

Les ambitions de Netflix dans le gaming prennent du plomb dans l’aile. La multinationale a fermé un studio qui devait sortir un premier jeu ambitieux.

Vous ne le savez peut-être pas, mais votre abonnement Netflix vous permet de télécharger des jeux vidéo sur votre appareil mobile (il y a même des exclusivités, comme Monument Valley 3, à paraître en décembre). En tant qu’empire du divertissement, la multinationale se doit d’offrir les expériences les plus variées possibles. Mais l’ambition est en réalité bien plus grande : Netflix espère devenir à terme un acteur majeur du gaming, en développant ses propres gros jeux.

Mais le chemin s’annonce plus tortueux qu’anticipé, comme l’indique le journaliste Stephen Tolito dans un article publié sur Game File le 22 octobre. Où l’on apprend qu’un des studios de Netflix a été fermé, alors qu’il était en train de travailler sur un projet d’envergure. Basée dans le sud de la Californie, la team Blue visait une expérience multiplateforme avec un gros budget, en étant « prête à exploser le plafond ».

Source : Nino Barbey pour Numerama

Netflix ferme un studio qui travaillait sur un projet ambitieux

Avant de dissoudre la structure, Netflix s’était pourtant attaché à recruter des profils de poids pour piloter team Blue. L’entreprise avait par exemple débauché Chacko Sonny, producteur d’Overwatch qui a son nom attaché à Call of Duty et est passé par Sony Santa Monica (les God of War). Lors du printemps 2023, l’équipe avait été renforcée par l’arrivée de Joseph Staten, figure de la saga Halo au sein de Bungie puis de 343 Industries. À l’époque, l’intéressé se félicitait de rejoindre Netflix pour concevoir « un jeu multiplateforme AAA et une licence originale ». Rafael Grassetti, ex-directeur artistique de God of War, avait aussi rejoint le projet.

Autant de personnalités susceptibles de porter les ambitions gaming de Netflix et d’accoucher d’un jeu capable de bousculer le marché. Elles ont finalement toutes quitté la firme, a confirmé un porte-parole à Game File.

On rappelle que Netflix n’est pas du genre à hésiter quand il faut abandonner des projets. L’entreprise est même devenue spécialiste de cette pratique si on se réfère aux nombreuses séries annulées (Kaos, tout récemment). Il faut aussi rappeler que Netflix a bien d’autres studios gaming pouvant faire ce que team Blue n’a pas su réaliser. Cela reste néanmoins un gros contretemps dans la stratégie de diversification, sachant que Netflix n’est hélas pas la seule multinationale à en passer par là (par exemple, Meta a fermé Ready at Dawn il y a quelques mois).

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, Max : le comparatif des meilleures plateformes de streaming Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+