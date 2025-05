Lecture Zen Résumer l'article

Si son lancement est réussi en termes de chiffres, Elden Ring Nightreign est critiqué sur plusieurs points, notamment le mode solo. Les développeurs promettent déjà un patch pour le rendre plus accessible.

Elden Ring Nightreign est disponible depuis ce vendredi 30 mai 2025. Mais celles et ceux qui s’attendaient à une suite ou à une extension du chef-d’œuvre paru en 2022 doivent être décontenancés. FromSoftware a décidé d’explorer l’univers de son jeu avec une tout autre proposition, orientée vers de courtes sessions qui s’apprécient en groupe de trois. Elden Ring Nightreign est jouable en solo, mais il n’est pas pensé pour.

C’est en partie pour cette raison que le titre reçoit un accueil mitigé, en dépit de chiffres immenses sur Steam et Twitch. Sur la plateforme de Valve, un tiers des évaluations n’est pas positive, ce qui prouve que la proposition de FromSoftware n’est pas totalement convaincante (contrairement à l’unanimité pour Elden Ring). « Mode solo juste pas adapté et frustrant », souligne par exemple le joueur Edelweyss_.

Elden Ring Nightreign. // Source : Bandai Namco

FromSoftware tend déjà la main aux joueurs solo de Elden Ring Nightreign

Pour jouer à Elden Ring Nightreign dans des conditions optimales, il faut : avoir deux amis qui jouent sur la même plateforme que soi (pas de cross-play) et passer par un chat vocal externe. Sinon, le matchmaking vous mélangera avec des inconnus, avec des résultats aléatoires ; ou il est toujours possible de jouer en solo. Sauf qu’on se rend compte, dès sa première partie, que le jeu est vraiment pensé pour trois dans son équilibrage et ses règles. Par exemple, tout le monde gagne de l’expérience quand quelqu’un tue un ennemi, ce qui octroie une progression rapide.

En solo, Elden Ring Nightreign peut même s’avérer décourageant tant le défi est bien plus élevé. On perd en outre tout le fun de tuer des boss redoutables à plusieurs, après avoir discuté de la bonne marche à suivre pour gagner en puissance en un temps record. En l’état, le solo est une épreuve qui plaira aux amatrices et amateurs de challenge corsé — soit une expérience frustrante pour la majorité du public.

Cependant, FromSoftware est semble-t-il déjà prêt à tendre la main à celles et ceux qui veulent se lancer dans l’aventure en solitaire. Dans un message publié sur X le 30 mai, le studio a promis un patch qui rendra la vie plus simple aux personnes concernées. Cela passera par deux modifications : l’ajout de la possibilité de ressusciter automatiquement une fois par combat de boss nocturne (en trio, on peut se ressusciter entre nous) et davantage de points d’expérience gagnés (pour monter plus vite en puissance).

Est-ce que ce sera suffisant ? Pas forcément. Ces changements n’auront aucun impact sur l’une des règles particulièrement pénalisantes du jeu : le fait que la carte se rétrécit rapidement, façon Battle Royale. Ce point est oppressant quand on joue seul, et le temps peut vite manquer pour gagner en puissance. D’autres joueuses pointent aussi du doigt le fait que les boss ont beaucoup de points de vie. « Je peux déjà vous dire que ce ne sera pas suffisant », préfère en rire l’internaute Zero Catalyst, en réponse au communiqué.

