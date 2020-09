Le Xbox Game Pass fait aujourd'hui partie des piliers de la stratégie de Microsoft en matière de jeux vidéo. Il s'agit d'un service permettant d'accéder à une bibliothèque de jeux sur Xbox One, PC, smartphone, tablette et, bientôt, Xbox Series X. Prix, fonctionnement, formules, appareils compatibles... On fait le point sur le Xbox Game Pass.

Depuis trois ans, Microsoft propose un abonnement de jeux vidéo baptisé Xbox Game Pass. Ce service, qui a beaucoup évolué depuis ses débuts, est sans conteste l’une des plus belles réussites de la multinationale sur la génération Xbox One/PS4. Aujourd’hui, le Xbox Game Pass constitue un pilier et est amené à devenir une vraie arme pour s’imposer sur un marché dominé par Sony.

D’abord lancé sur Xbox One, le Xbox Game Pass s’est également imposé sur PC et s’apprête à envahir les terminaux Android grâce à la magie du streaming. Il sera aussi un vrai argument pour la Xbox Series X, future console de Microsoft attendue pour le mois de novembre. Maintenant que le Xbox Game Pass est arrivé à maturité, on fait le point pour tout comprendre sur ce service ambitieux.

À lire : Xbox Series X : Microsoft confirme que le Game Pass est une killer feature

Qu’est-ce que le Xbox Game Pass ?

Lancé en 2017 sur Xbox One, le Xbox Game Pass est un service proposé par Microsoft. Il prend la forme d’un abonnement offrant un accès illimité à une bibliothèque de jeux qui évolue régulièrement. Il propose également des réductions.

Dans un premier temps, la liste des productions mises à disposition des joueurs n’était pas très interessante. Mais, depuis plusieurs mois, la multinationale ne cesse de peaufiner sa formule. Le Xbox Game Pass a pris une toute autre dimension quand les nouveautés éditées par Microsoft ont commencé à être ajoutées dès le jour de leur sortie. Cette évolution s’applique de plus en plus aux titres édités par les autres entreprises.

En 2019, Microsoft a officialisé l’arrivée du Xbox Game Pass sur PC, permettant aux utilisateurs Windows d’accéder eux-aussi à une liste de jeux (elle diffère de celle disponible sur les consoles). En 2020, le Xbox Game Pass fusionne avec la technologie xCloud pour être accessible depuis un smartphone ou une tablette (grâce au streaming de jeu vidéo, ce qui en fait, contrairement à Stadia ou Shadow, un vrai Netflix du jeu vidéo).

Comment fonctionne le Xbox Game Pass ?

Sur Xbox One comme sur PC, le Xbox Game Pass demande de télécharger et d’installer les jeux un par un. Le service passe par une application que l’on trouve dans l’interface Xbox (sous la forme d’un onglet) ou sur le Windows Store.

Dans un premier temps, seuls les smartphones et tablettes permettront de jouer en streaming, à la manière d’un Netflix du jeu vidéo. Mais une arrivée du cloud gaming sur d’autres plateformes n’est pas à exclure.

Dans les deux cas, vous n’êtes pas propriétaires des jeux : s’ils disparaissent du Xbox Game Pass, vous ne pourrez plus en profiter à moins de les acquérir.

Comment s’abonner au Xbox Game Pass ?

Le moyen le plus simple de s’abonner au Xbox Game Pass est de se rendre sur la page dédiée, à cette adresse. Il est nécessaire d’être titulaire d’un compte Microsoft (exemple : une adresse Hotmail) et d’avoir renseigné un moyen de paiement pour pouvoir souscrire à l’une des formules. Il s’agit à chaque fois d’un abonnement mensuel, renouvelé automatiquement.

Il est également possible de passer directement par la Xbox One pour s’abonner ou encore d’acheter un code numérique chez un revendeur (suite de 25 caractères). Par exemple, vous pouvez acheter trois mois de Xbox Game Pass Ultimate chez Amazon pour 38,99 euros.

Combien coûte le Xbox Game Pass ?

Le Xbox Game Pass est disponible en différentes formules :

Xbox Game Pass pour console : 9,99 euros par mois ;

Xbox Game Pass pour PC : 3,99 euros par mois (tarif bêta) ;

Xbox Game Pass Ultimate : 12,99 euros par mois.

L’option Ultimate est clairement la plus intéressante. Elle réunit : le Game Pass pour console, le Game Pass pour PC, le Game Pass pour mobile et le Xbox Live Gold (indispensable pour jouer en ligne sur Xbox).

On récapitule :

Game Pass classique Game Pass PC Game Pass Ultimate Jeux Xbox ✅ ❌ ✅ Jeux PC ❌ ✅ ✅ Jeux mobile (streaming) ❌ ❌ ✅ Xbox Live Gold ❌ ❌ ✅ Réductions ✅ ✅ ✅ Tarif mensuel 9,99 euros 3,99 euros* 12,99 euros

*tarif bêta

À noter que les abonnés Xbox Game Pass Ultimate peuvent prolonger leur abonnement en convertissant des jetons Xbox Live Gold et Xbox Game Pass selon la grille d’équivalence suivante :

1 mois de Gold = 20 jours de Game Pass Ultimate ;

3 mois de Gold = 50 jours de Game Pass Ultimate ;

6 mois de Gold = 79 jours de Game Pass Ultimate ;

12 mois de Gold = 4 mois de Game Pass Ultimate ;

24 mois de Gold = 8 mois de Game Pass Ultimate ;

1 mois de Game Pass (console) = 20 jours de Game Pass Ultimate ;

3 mois de Game Pass (console) = 2 mois de Game Pass Ultimate ;

6 mois de Game Pass (console) = 4 mois de Game Pass Ultimate ;

12 mois de Game Pass (console) = 5 mois de Game Pass Ultimate ;

24 mois de Game Pass (console) = 10 mois de Game Pass Ultimate ;

1 mois de Game Pass (PC) = 20 jours de Game Pass Ultimate.

Je suis déjà abonné Gold et/ou Game Pass et souhaite passer à la formule Ultimate ? N’hésitez pas à profiter de la générosité de Microsoft. Dans la FAQ, la firme de Redmond précise : « Lorsque tu souscris à l’abonnement Xbox Game Pass Ultimate, nous transférerons tout le temps prépayé dont tu disposes sur Xbox Live Gold et/ou Xbox Game Pass vers l’abonnement Xbox Game Pass Ultimate, jusqu’à un maximum de 36 mois. Par exemple, si vous disposez de 3 mois de Xbox Live Gold et de 3 mois de Xbox Game Pass sur votre compte lorsque vous achetez votre premier mois de Xbox Game Pass Ultimate, vous aurez un total de 7 mois d’Ultimate sur votre compte avant de devoir renouveler votre abonnement. »

Comment résilier son abonnement au Xbox Game Pass ?

Pour résilier son abonnement Xbox Game Pass, il faut se rendre sur son compte Microsoft, depuis le portail web. Dans l’onglet intitulé ‘Services et abonnements’, vous trouverez tous vos abonnements et vous n’aurez plus qu’à cliquer sur le bouton ‘Gérer’ pour arrêter celui que vous voulez à l’issue de la période en cours. Il est par ailleurs possible de désactiver la facturation périodique pour empêcher le renouvellement automatique.

Peut-on jouer au Xbox Game Pass en streaming avec xCloud ?

Oui, à condition d’être abonné à la formule Ultimate et d’être équipé d’un appareil Android compatible. Pour Microsoft, la fusion entre le service Xbox Game Pass et la technologie Project xCloud permet de toucher un nouveau public et d’offrir de nouvelles manières de jouer à sa communauté (exemple : continuer une partie à l’extérieur de chez soi). Sur mobile, on retrouve tout l’écosystème Xbox (la liste d’amis, les Succès, les paramètres de la manette ou encore ses sauvegardes de jeu).

Pour fonctionner en streaming, le Xbox Game Pass nécessite une bande passante de 10 Mbps, en Wi-Fi ou en LTE. À titre de comparaison, Netflix en demande 25 pour regarder des contenus en 4K UHD (la meilleure qualité) quand Google en réclame 35 pour jouer à Stadia en 4K et 5.1.

On conseillera aussi de jouer sur un smartphone doté d’un grand écran : les jeux du Xbox Game Pass demeurent des productions pensées pour un téléviseur ou un moniteur, avec tout ce que cela implique en termes d’optimisation de l’interface. Sur l’écran d’un mobile, certains éléments sont susceptibles d’être affichés en — très — petit.

À lire : Fusion du Xbox Game Pass et de Project xCloud : tout comprendre en 5 points

Quels sont les appareils compatibles avec le Xbox Game Pass ?

Le Xbox Game Pass est accessible sur les trois déclinaisons de la Xbox One, les PC Windows et les appareils Android.

Concernant les PC Windows, il faut bien évidemment vérifier que la configuration de sa machine soit suffisante pour faire tourner les jeux que l’on souhaite essayer. Notez que le streaming permettrait de ne pas avoir à se poser la question.

Pour le jeu sur mobile, il faut être propriétaire d’un appareil Android répondant aux critères suivants : système d’exploitation Android 6.0 et Bluetooth 4.0. En effet, pour profiter au mieux du Xbox Game Pass, il est nécessaire de connecter une manette à son smartphone ou à sa tablette. La procédure est simple comme bonjour et Microsoft s’est associé à des accessoiristes pour commercialiser des manettes 100 % pensées pour le jeu mobile. Par exemple, le pad Kishi de Razer peut transformer votre smartphone en Nintendo Switch.

Quel est le catalogue du Xbox Game Pass ?

Le Xbox Game Pass permet d’accéder à :

On trouve bien évidemment de tout dans le Xbox Game Pass. À la manière de Netflix ou Amazon Prime Video, la diversité des genres permet d’offrir du choix et de satisfaire un maximum de monde. Action, aventure, RPG, course, stratégie, plateforme, jeux indépendants… Il y en a pour tous les goûts.

Jeux pour les consoles

Aujourd’hui, on peut affirmer que la composante console du Xbox Game Pass est arrivée à maturité. Si le catalogue fut vieillot pendant de nombreux mois, le service a beaucoup évolué depuis. Aujourd’hui, être abonné au Xbox Game Pass est un moyen de découvrir les nouveautés de Microsoft le jour de leur sortie. En prime, de plus en plus d’éditeurs tiers commencent à jouer le jeu. Certaines productions sont intégrées quelques mois seulement après leur lancement, voire le jour même dans certains cas (exemple : Wasteland 3). Ces opportunités devraient être encore plus nombreuses avec la Xbox Series X et à mesure que le nombre d’abonnés augmentera.

Jeux pour les PC

Lancée un peu plus tard, la déclinaison PC du Xbox Game Pass a connu la même progression : un catalogue d’abord un peu maigre avant de connaître une meilleure concentration de jeux de qualité. Dans sa stratégie d’ouverture, Microsoft ne veut pas mettre les joueurs PC de côté et le Game Pass constitue une preuve concrète.

Jeux pour les mobiles

Les terminaux Android ont droit à un échantillon de jeux disponibles sur le Xbox Game Pass. La fonctionnalité, officiellement lancée le 15 septembre, est d’ores et déjà accessible aux abonnés Ultimate. Les concernés peuvent dès à présent jouer à un peu moins de 40 titres depuis leur smartphone ou leur tablette. Parmi lesquels : Gears 5, A Plague Tale : Innocence, Forza Horizon 4, Ori and the Will of the Wisps ou encore Sea of Thieves.

À lire : Xbox Game Pass : les meilleurs jeux vidéo Xbox One et PC

Quelles sont les nouveautés du Xbox Game Pass ?

Au mois d’août, le Xbox Game Pass accueille :

Darksiders : Genesis (Xbox One) — 6 août ;

It Lurks Below (Xbox One & PC) — 6 août ;

The Dark Pictures Anthology : Man of Medan (Xbox One) — 6 août ;

Trailmakers (Xbox One & PC) — 6 août ;

UnderMine (Xbox One & PC) — 6 août ;

Xeno Crisis (Xbox One & PC) — 6 août ;

Final Fantasy VII HD (Xbox One & PC) — 13 août ;

Microsoft Flight Simulator (PC) — 18 août ;

Battletoads (Xbox One & PC) — 20 août ;

Tell Me Why, épisode 1 (Xbox One & PC) — 27 août.

Quel avenir pour le Xbox Game Pass ?

Plusieurs évolutions sont possibles pour le Xbox Game Pass. Comme il s’agit d’un service compatible avec une technologie de streaming, il est susceptible de s’inviter sur un maximum d’appareils. On pense d’abord à iOS, sachant qu’Apple bloque l’application en raison de ses pratiques commerciales, ou encore aux Smart TV, qui on tout ce qu’il faut pour accueillir l’écosystème Xbox (surtout les téléviseurs de Samsung, multinationale dont Microsoft est très proche).

La firme de Redmond pourrait aussi être tentée d’activer l’option streaming pour les consoles et les PC, si les joueurs disposent d’une connexion suffisante pour en profiter dans les bonnes conditions. On peut même rêver de la fonctionnalité suivante : on lance un jeu en streaming qui s’installe sur le disque dur pendant qu’on joue.

En revanche, l’option Xbox Game Pass sur une console concurrente ne semble pas être dans les plans de Microsoft. Dans une interview accordée à jeuxvideo.com le 17 juillet dernier, Phil Spencer, patron de la branche Xbox, a justifié : « À propos des autres consoles de jeux, nous ne pouvons pas apporter une expérience Xbox complète sur ces machines [Succès, liste d’amis…] (…). Les plateformes concurrentes ne sont pas vraiment intéressées dans le fait d’apporter une expérience Xbox satisfaisante sur leur hardware. »

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo