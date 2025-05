Lecture Zen Résumer l'article

Disponible depuis seulement quelques heures, Elden Ring Nightreign est déjà en train de rassembler beaucoup de monde sur Steam et Twitch. Gare, toutefois, au retour du bâton.

Elden Ring Nightreign vient tout juste d’être mis en ligne. Mais il peut déjà se targuer d’avoir réussi son lancement. Sur Steam, il a atteint un pic à plus de 300 000 personnes connectées en même temps. Sur Twitch, plus de 150 000 spectatrices et spectateurs regardent des parties en direct — à l’heure où nous écrivons ces lignes. Ces premiers chiffres sont susceptibles de grimper encore et encore pendant le week-end.

Bien sûr, Elden Ring Nightreign est pour le moment loin du record d’Elden Ring (plus de 900 000 personnes) ou de celui de l’extension Shadow of the Erdtree (plus de 700 000 en juin 2024, quand elle est sortie), mais il n’est pas interdit de penser qu’il pourrait s’en rapprocher. Pour rappel, le jeu est vendu 40 €, ce qui le rend encore plus attractif.

Elden Ring est une licence ultra-populaire

Si le succès d’Elden Ring Nightreign est encore à confirmer sur le moyen terme, Bandai Namco et FromSoftware sont en train de prouver que la licence Elden Ring est très, très vendeuse. Le premier jeu s’est écoulé à plus de 30 millions d’exemplaires depuis sa sortie en 2022, ce qui en fait un incontournable. Ce chiffre pourrait encore évoluer à la hausse avec l’arrivée de la version Switch 2. En parallèle, une adaptation au cinéma a été officialisée.

Attention, toutefois : Bandai Namco et FromSoftware pourraient essuyer un retour de bâton assez douloureux, dans le sens où Elden Ring Nightreign n’est ni une suite, ni une extension d’Elden Ring. Certaines personnes moins bien informées pourraient être dupées, puis déçues. On remarque d’ailleurs que les retours ne forment pas un plébiscite : le score Metacritic est à 77 sur 100 (la note est de 7 sur 10 dans nos colonnes), et les premières évaluations sur Steam sont mitigées — 67 % des évaluations positives, seulement. Il pourrait donc y avoir une déconnexion entre les gros chiffres d’un côté, et les avis, de l’autre.

Pour celles et ceux qui n’auraient pas suivi, Elden Ring Nightreign se définit comme un spin-off orienté sur le multijoueur. Il nous invite à prendre part à des expéditions à trois, dont l’objectif est de terrasser un boss redoutable, au terme d’une préparation dans un laps de temps serré. On peut y jouer en solo, mais le jeu est clairement équilibré pour un trio d’aventuriers. Capable d’offrir de belles sensations grâce à un gameplay grisant et des affrontements épiques, Elden Ring Nightreign se coltine quand même deux défauts majeurs pour une production en ligne : l’absence de cross-play et l’oubli d’un chat vocal intégré.

