À l’aube de 2023, Numerama vous propose une rétrospective de l’année 2022 des nouvelles technologies. Dans cet article, les succès sont à l’honneur. Un flop 5, qui met en lumière les ratés de l’année, est aussi disponible.

C’est l’heure du bilan. En janvier 2022, Numerama avait écrit un article sur les 5 technologies les plus attendues de l’année. Nos prédictions se sont-elles avérées correctes ? Pour la plupart, oui. Mais, sans surprise, ce qui a fait l’année 2022 n’était pas ce qui était le plus prévisible. Le secteur des nouvelles technologies foisonne de surprises et, une fois encore, s’est illustré par sa capacité à sortir de l’ordinaire. Qui aurait pu imaginer en janvier qu’Elon Musk deviendrait le propriétaire de Twitter et se lancerait dans un combat idéologique ?

Dans cet article, Numerama vous propose le top 5 de ce que sont, selon ses journalistes, les 5 plus grosses réussites de la tech en 2022. Pour les plus gros flops, rendez-vous dans notre flop 5.

1. Elon Musk, personnalité de l’année 2022

Avant de revenir sur l’année folle d’Elon Musk, peut-être vaut-il mieux nous expliquer. Que fait l’homme le plus riche de la planète dans ce top 5, alors qu’il a provoqué de multiples scandales tout au long de l’année ?

Que l’on aime Elon Musk ou non, il nous semble évident que son rôle dans l’année 2022 a été beaucoup trop grand pour que l’on puisse le placer dans la catégorie des échecs. Rachat de Twitter pour 44 milliards de dollars, succès de Tesla et de SpaceX, robot Optimus, développement de la constellation Starlink, volonté de proposer des implants pour le cerveau humain, rôle dans la guerre entre la Russie et l’Ukraine, discussions avec les plus hauts représentants de la planète, transformation en un acteur du monde politique… Les médias généralistes du monde entier s’intéressent à Elon Musk, le public le déteste autant qu’il l’admire. Elon Musk est, de très loin, la personnalité de l’année 2022.

Elon Musk est devenu le propriétaire de Twitter fin octobre. // Source : Numerama

Elon Musk est une personnalité pour le moins controversée. Défenseur d’une liberté d’expression qu’il souhaite absolue, mais capable de censurer des personnes qu’il n’aime pas sur un coup de tête, le milliardaire fait peur et fascine. Son souhait de racheter Twitter en avril 2022, puis sa décision d’y renoncer avant d’y être contraint en octobre, ont construit le feuilleton de l’année. Depuis, Elon Musk fait parler de lui au quotidien avec son management impulsif, qui donne l’impression qu’il dirige tout seul. Elon Musk est partout, et c’est bien parti pour durer.

2. Le rachat d’Activision par Microsoft

Le rachat d’Activision par Microsoft intègre notre top des actus de 2022… mais pourrait rejoindre les flops en 2023. Pourquoi ? Parce que Sony, au nom du droit à la concurrence, lutte pour empêcher le développeur de Call of Duty de rejoindre la famille Xbox. S’il réussit, Activision pourrait rester indépendant malgré lui.

Microsoft a racheté Activision Blizzard. // Source : Microsoft

Annoncé en janvier, le rachat d’Activision par Microsoft est le plus grand du monde culturel. Microsoft a souhaité aligner 69 milliards de dollars pour réaliser l’opération et mettre la main sur des marques comme Call of Duty, Diablo, Crash Bandicoot, Candy Crush ou Warcraft. Cette fusion a fait peur à Sony, qui refuse de croire Microsoft quand il lui promet que Call of Duty restera sur PlayStation. Le Japonais fait tout ce qu’il peut pour empêcher son concurrent de grossir, mais les autorités penchent du côté de Microsoft.

Dans les prochaines semaines, Activision devrait, sauf retournement de situation, rejoindre la famille Xbox. Attendez-vous à voir débarquer une grande partie du catalogue du développeur sur le Xbox Game Pass, qui s’impose une nouvelle fois comme une des meilleures offres de l’année.

3. Covid, pénurie… Ça va mieux

En 2020 et en 2021, le monde des nouvelles technologies était très ralenti. La pénurie de composants et la crise du Covid-19 ont ralenti de nombreuses chaînes de production, d’autant plus que les consommateurs n’avaient pas forcément envie de changer leurs équipements. 2022 a mis fin à cette frilosité, l’innovation a repris.

Prenons pour exemple le secteur des jeux vidéo. S’il est encore compliqué de trouver une PlayStation 5, les jeux next-gen sont enfin arrivés en 2022. Horizon, God of War… Ne parlons même pas de tout ce qui arrivera début 2023, un véritable embouteillage de lancements post-Covid.

La PS5 a déjà 2 ans, c’est fou. // Source : Louise Audry pour Numerama

Les événements ont aussi repris. Mobile World Congress de Barcelone, Vivatech de Paris, IFA de Berlin… Même Apple a rouvert ses portes, en accueillant des journalistes dans son campus pour la première fois de son histoire. Sans surprise, on a donc eu plusieurs excellents produits en 2022, à commencer par les nouveaux AirPods Pro, qui font l’unanimité, ou les excellents Pixel 7 de Google. Il y a encore des problèmes de rupture, mais c’est quand même beaucoup mieux. Seul bémol, les prix ont explosé à cause de la crise économique mondiale.

4. BeReal, un succès français

BeReal n’est-il qu’un épiphénomène, comme certains le pensent ? Peut-être, mais personne ne peut remettre en question son succès en 2022. Le réseau social français, désigné par Apple comme « application de l’année », a dépassé les 50 millions de téléchargements dans le monde. Le président américain l’utilise lui-même, tandis que « faire son BeReal » est devenu une expression populaire. À l’heure où tout le monde vante le succès de TikTok, comment ne pas saluer celui d’une application française qui réussit à faire peur à Meta, Snap et Bytedance, qui l’ont tous copiée ?

BeReal. // Source : Numerama

Si vous ne connaissez pas BeReal, il s’agit d’un anti-réseau social. Son concept est simple, c’est lui qui vous dit quand vous avez le droit de publier. Vous recevez une notification et vous vous prenez en photo pour montrer ou vous êtes, avec la caméra avant et la caméra arrière de votre smartphone. Un concept que tout le monde veut piquer à ses développeurs français.

5. ChatGPT et les IA artistes

Enfin, comment boucler ce récapitulatif de l’année 2022 sans parler des intelligences artificielles ? On pensait les connaître depuis 10 ans (Siri, Google Assistant, Alexa…), on les a finalement découvertes cette année. Les travaux d’OpenAI, avec ses bots capables de fabriquer une image à partir d’une phrase ou d’écrire des articles complets en analysant un contexte, sont impressionnants. L’humanité commence à s’apercevoir qu’une IA ne se résume pas à lancer un minuteur et que son rôle dans notre société sera important.

Faut-il craindre la montée en puissance des IA ? Bien sûr, il s’agira de l’un des enjeux majeurs des années à venir. Dans un autre registre, l’émission de Thierry Ardisson qui interviewe des morts grâce aux deep fake et à l’imitation vocale a grandement fait parler. La technologie commence à devenir mature, l’humanité doit maintenant s’interroger sur ce qu’elle doit en faire.