J’ai précommandé un Steam Deck le 28 septembre. Moins de cinq jours plus tard, je peux déjà finaliser mon achat. Enfin !

En janvier dernier, j’avais précommandé un Steam Deck, avec la promesse d’une livraison tardive compte tenu des stocks étriqués à l’époque (comme une bonne partie des produits tech). J’aurais dû être en mesure de finaliser mon achat à la fin du mois d’août, sauf que le mail de confirmation est tombé dans mes spams. Valve applique une politique stricte pour assurer une bonne gestion des flux : vous n’avez que deux jours pour valider votre commande.

Déçu, mais pas abattu, j’ai placé une autre précommande le 28 septembre (moyennant un acompte remboursable de 4 €), car je lisais un peu partout que Valve avait vraiment amélioré la situation. Je peux confirmer en ce mardi 4 octobre que l’entreprise est bien parvenue à réduire l’attente. J’ai de nouveau ce délai de deux jours pour pouvoir acquérir un Steam Deck. Une bonne nouvelle pour la console portable.

Commande Steam Deck // Source : Capture d’écran

Le Steam Deck n’a plus de problème de stock

Quand j’ai commandé le Steam Deck le 28 septembre, Valve me promettait une livraison avant le 31 décembre (entre septembre et décembre). C’est le délai qui est toujours annoncé quand on se rend sur la page du produit, quel que soit le modèle choisi (le Steam Deck est proposé en trois options, de 419 à 679 €). Il est donc respecté dans mon cas, avec même moins de cinq jours d’attente entre le moment où j’ai précommandé (le 28 septembre) et celui où je peux finaliser mon achat (le 4 octobre). J’ai jusqu’au 6 pour le faire. « Livraison prévue dans 1 à 2 semaines », m’indique-t-on.

Commande Steam Deck // Source : Capture d’écran

Cette embellie au niveau des stocks du Steam Deck n’est finalement pas étonnante dans le sens où Steam annonçait dans un communiqué publié le 19 septembre : « La production a augmenté et nous avons de nouveau surpassé nos propres estimations (…). Ce troisième trimestre ayant été bouclé plus tôt que prévu, nous allons prendre de l’avance et commencer à nous attaquer aux réservations prévues pour le quatrième trimestre. » En somme, si vous avez commandé la console ces derniers jours, on vous encourage vivement à vérifier vos mails (y compris vos spams). Vous aurez peut-être une belle surprise — et un achat à confirmer.

Contrairement à la PS5, qui reste très difficile à trouver bientôt deux ans après son lancement, le Steam Deck est susceptible de devenir un cadeau de Noël à offrir ou à s’offrir. C’était loin d’être acquis après un lancement repoussé de quelques semaines à cause de la pénurie de composants. Elle a conduit à des délais devenus interminables. Tout porte à croire que l’on pourra commander un Steam Deck encore plus facilement d’ici à quelques semaines, sans avoir besoin de placer une réservation — comme c’est le cas pour le casque Index.