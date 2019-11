Valve ne vendra plus sa manette Steam Controller, bradée durant le Black Friday.

Steam Machine, Steam Link et maintenant Steam Controller : les produits physiques de Valve continuent de s’accumuler dans son cimetière. Sur la page Steam, l’entreprise confirme l’arrêt de la production de sa manette audacieuse, bradée à 5,50 euros pendant les soldes du Black Friday (déjà en rupture de stock à l’heure où nous écrivons ces lignes).

C’est donc un échec hardware de plus pour Valve, qui a lancé cette année son casque de réalité virtuelle Index. Avec le Steam Controller, présenté en 2013 et commercialisé à partir de 2015, l’ambition était pourtant d’offrir un niveau de précision proche de celle d’une souris. A priori, la sauce n’a pas pris.

Adieu Steam Controller

Conçu pour accompagner les Steam Machines, le Steam Controller s’articule autour de l’idée osée de remplacer la croix directionnelle et l’un des sticks analogiques par deux zones tactiles programmables. Mais la volonté de Valve s’est heurtée à un constat évident : son produit hybride sans fil n’offrira jamais le confort des produits qu’il entend mettre au placard (une souris ou une manette traditionnelle).

Valve a également pâti de sa politique d’ouverture, il est vrai louable. Sa plateforme Steam est compatible avec un nombre incalculable de manettes tierces — celles de la PlayStation 4 et de la Xbox One en tête. En plus d’une ergonomie qui n’est plus à prouver, ces solutions n’ont pas besoin d’être configurées à l’extrême pour être utilisées.

Dans une étude statistique publiée en septembre 2018, Valve indiquait avoir vendu 1,3 million de son Steam Controller. Un faible volume quand on le compare à celui de la manette la plus plébiscitée par les utilisateurs Steam (le pad Xbox 360, qui pesait 27,2 millions d’exemplaires à l’époque, soit 45 %). La firme relativisait son échec en précisant : « La communauté du Steam Controller joue à une sélection de jeux plus variée que les utilisateurs qui utilisent d’autres types de manettes. De plus, les utilisateurs du Steam Controller jouent à deux fois plus de jeux que les utilisateurs de manettes Xbox 360. » On se rassure comme on peut.

