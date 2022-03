FromSoftware et Bandai Namco ont partagé les premiers chiffres de ventes d’Elden Ring. C’est déjà un immense succès : 12 millions d’unités écoulées.

Quand les éditeurs évoquent très vite les ventes d’un jeu sans attendre un bilan financier, c’est que le succès est au rendez-vous. Dans un communiqué publié le 16 mars, Bandai Namco et FromSoftware sont fiers d’annoncer qu’Elden Ring s’est écoulé à plus de 12 millions d’exemplaires — tous supports confondus. Il s’agit d’un volume colossal, surtout pour un titre à l’exigence supérieure à la moyenne.

« La sortie simultanée du jeu en quatorze langues, couplée au test de réseau organisé avant le lancement, a permis de dépasser les attentes », estiment Bandai Namco et FromSoftware. Il ne faudrait pas oublier non plus l’énorme campagne marketing et les retours presse dithyrambiques. Sur l’agrégateur Metacritic, Elden Ring affiche un score de 96 sur 100. Il fait partie des jeux vidéo les mieux notés de l’histoire.

Elden Ring

C’est déjà plus que Dark Souls 3

12 millions, c’est déjà plus que les 10 millions de Dark Souls 3. Le troisième opus de la trilogie culte avait franchi cette barre symbolique en 2020, soit quatre ans après son lancement. Elden Ring a donc fait beaucoup mieux en trois semaines, et on imagine qu’il va continuer de se vendre dans les semaines et mois à venir. S’il parvient à conserver un rythme effréné, peut-être dépassera-t-il le volume total de la saga Dark Souls, écoulée à 27 millions d’exemplaires.

On rappelle qu’Elden Ring était particulièrement attendu depuis son annonce en 2019. Bandai Namco a d’entrée mis en avant la collaboration avec George R.R. Martin. L’auteur de Game of Thrones a prêté ses initiales aux boss du jeu et a surtout établi les bases de l’univers. L’engouement était tel qu’Elden Ring a été élu ‘jeu le plus attendu’ lors des éditions 2020 et 2021 des The Game Awards (équivalent des Oscars du jeu vidéo). Il devrait d’ailleurs rafler beaucoup de récompenses à l’occasion de la future cérémonie.

Elden Ring aura enfin survécu à quelques vents contraires : une faille dangereuse découverte dans les jeux Dark Souls (dont l’architecture réseau est reprise pour Elden Ring) et les soucis techniques essuyés par la version PC d’abord loin d’être optimisée (et les sauvegardes sur PS5).