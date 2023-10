Le Tesla Model Y continue de dominer le classement des voitures électriques immatriculées en France. Le véhicule se vend 2 fois plus que Dacia Spring en septembre, et même plus de 3 fois plus que Renault Mégane e-tech.

Le Tesla Model Y ne bat pas son record du mois de mars 2023, lorsqu’il s’était vendu à 6 455 nouveaux exemplaires. Il reste cependant en grande forme dans les ventes en France, avec un bon résultat de 5 035 nouvelles immatriculations au mois de septembre, selon les données AAA Datas partagées le 2 octobre. Comme à chaque fin de trimestre, les véhicules Tesla provoquent une vague d’immatriculations qui distancent toujours un peu plus la concurrence.

Si sur le premier semestre de l’année, la Dacia Spring lui tenait tête, en cette rentrée de septembre 2023, la voiture électrique la moins chère en France se fait progressivement distancer. Alors que la Renault Mégane semble peiner à garder la tête hors de l’eau, d’autres modèles électriques ne résistent pas si mal à la pression exercée par Tesla.

La Dacia Spring se fait distancer par Tesla

Alors que la Dacia Spring a réussi à prendre la tête du classement certains mois de l’année, la marque enregistre un petit recul depuis l’été. Fin avril, Dacia Spring et Tesla Model Y étaient au coude à coude avec une immatriculation d’écart sur le cumul annuel. Désormais, il y a un peu plus de 6 000 véhicules d’écart entre les deux leaders du classement :

Cumul 2023 du Tesla Model Y : 27 458 unités ;

Cumul 2023 de la Dacia Spring : 21 103 unités.

Dacia Spring extreme. // Source : Dacia

Pour le mois de septembre, le SUV de Tesla fait même deux fois mieux que la Dacia Spring :

Tesla Model Y (septembre 2023) : 5 035 unités ;

Dacia Spring (septembre 2023) : 3 924.

Les trois derniers mois de l’année devraient être assez animés pour les deux modèles, car aucun des deux n’est assuré de conserver le bonus de 5 000 € (ou 7 000 €) l’année prochaine. Cela devrait booster les commandes sur les prochains mois. Mais, il reste à voir à quel moment les livraisons de ces modèles seront visibles dans les chiffres des immatriculations. Les délais de livraison de la Dacia sont plus longs que ceux de Tesla.

Renault Mégane en posture peu enviable

Au mois de septembre, 3,6 fois plus de Tesla Model Y ont été immatriculés, par rapport au modèle de Renault Mégane e-Tech. Avec 1 372 immatriculations au mois de septembre, la compacte française n’arrive qu’en 6e position du classement des immatriculations françaises. C’est toujours une place de mieux qu’au mois d’août, mais l’été n’est pas la meilleure période pour juger les classements.

Renault Megane E-Tech. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

La Peugeot e-208, toujours sur l’ancienne version, continue à s’assurer de beaux volumes de ventes, tout comme la Fiat 500e. Les deux modèles sont plus abordables et plus petits que la Renault Mégane. Cependant, l’écart qui s’installe laisse penser que Mégane peine à séduire, une fois passé l’attrait du lancement. L’arrivée prochaine de Renault Scénic ne devrait pas arranger les choses.

Comble de l’affront, la Française se fait encore doubler par sa principale concurrente chinoise : la MG4. Sur le cumul annuel, la Renault Mégane conserve une courte avance sur la MG4, mais celle-ci l’aura doublé avant la fin de l’année :

Renault Mégane e-tech (en 2023) : 12 649 unités ;

MG4 (en 2023) : 12 199.

Le TOP 20 du mois de septembre 2023

Modèle Immatriculations septembre 2023 Cumul 2023 Tesla Model Y 5 035 27 458 Peugeot E-208 3 924 19 074 Dacia Spring 2 514 21 103 Fiat 500E 2 296 17 441 M.G. MG4 1 945 12 199 Renault Mégane-E 1 372 12 649 Renault Twingo 968 5 596 Kia Niro EV 623 3 842 Citroën E-C4 596 2 701 M.G. ZS 585 2 710 Mini Cooper SE 572 4 614 Hyundai Kona 555 4 310 Renault Zoé 466 4 752 Skoda Enyaq 454 2 654 Audi Q4 E-tron 423 2 190 BMW IX1 405 1 741 Tesla Model 3 385 12 315 Opel Corsa-e 376 3 078 Volkswagen ID.3 342 3 574 Volkswagen ID.4 313 2 546

Les renouvellements de style des Peugeot e-2008 et Corsa-e peuvent avoir chamboulé leur classement du mois de septembre. Le Peugeot e-2008 a même disparu du Top 20 ce mois-ci. La Renault Zoé continue à baisser dans le classement mensuel et annuel, ce qui n’est pas tellement étonnant pour un modèle en fin de vie.

Les modèles électriques d’entrée de gamme des marques premium allemandes n’ont pas dit leur dernier mot. BMW iX1 et Audi Q4 e-tron commencent doucement à s’habituer à apparaître dans le TOP 20 français.

