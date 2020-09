Tesla a présenté la nouvelle version de sa Model S, baptisée Plaid et équipée de trois moteurs. Accélération fulgurante et performances inouïes au programme.

Successivement piqué dans son orgueil par Porsche puis Lucid Motors, Tesla a réagi. À l’occasion du Battery Day organisé le 22 septembre, le constructeur a officialisé la commercialisation de la Model S Plaid. Il s’agit d’un nouveau modèle de la berline premium, axée sur la performance grâce à ses trois moteurs. Jugez plutôt : le 0 à 100 km/h est abattu en moins de 2,1 secondes. Cette prouesse fait dire à Tesla que c’est « l’accélération de 0 à 100 km/h (…) la plus rapide jamais enregistrée sur une voiture de production ».

Sur un départ arrêté, la Model S Plaid est capable d’atteindre 400 mètres en moins de 9 secondes. Sur ce critère, elle bat la Lucid Air de près d’une seconde (9,9 secondes). La puissance atteint l’équivalent d’un peu plus de 1 100 chevaux, pour une vitesse maximale chronométrée à 320 km/h.

Tesla lance une Model S Plaid à 140 000 euros

Dans cette course à la performance, Tesla reprend donc l’ascendant sur ses opposants. La Model S Plaid a englouti un tour du circuit Laguna Seca en 1:30, contre 1:33 pour la Lucid Air. Cette nouvelle déclinaison surpuissante est le fruit de plusieurs mois de tests réalisés ces derniers mois, notamment au Nürburgring (où la Taycan avait fait forte impression).

Paradoxalement, cette Model S Plaid tiendra la corde en termes d’autonomie : plus de 840 kilomètres, ce qui en fait la Tesla la plus endurante de la gamme. Là encore, on y voit l’envie d’annoncer un chiffre supérieur à ceux fournis par Lucid Motors, sa berline Air pouvant grimper jusqu’à… 832 kilomètres.

Le match des berlines sportives :

Tesla Model S Plaid Lucid Air Porsche Taycan Accélération (0-96 km/h) <2 s 2,5 s <2,8 s Départ arrêté <9 s 9,9 s NC Vitesse maximale 320 km/h 270 km/h 260 km/h

Le match face à la Model S Performance :

Tesla Model S Plaid Tesla Model S Performance Accélération (0-100 km/h) <2 s 2,5 s Départ arrêté <9 s NC Vitesse maximale 320 km/h 261 km/h

On peut d’ores et déjà commander une Tesla Model S Plaid depuis le site officiel du constructeur. Hors option, le bolide coûte 139 990 euros. Les réservations ne seront néanmoins pas honorées avant fin 2021. À l’origine, les premières livraisons étaient attendues pour cette année.

