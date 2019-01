Tesla a modifié ses gammes Model X et Model S... qui redeviennent plus abordables.

Les Model S et Model X abordables sont de retour. Tesla a une nouvelle fois modifié son catalogue en appliquant la structure de la gamme Model 3 à celle de ses autres voitures. Cela veut dire que les noms P100 et P100D n’existent plus. Ils laissent place à deux choix plus simples à comprendre : un modèle standard et une déclinaison Performance.

Pour abaisser le prix plancher, Tesla vend, en option, une mise à jour qui permet de débrider la batterie de 100 kWh afin de profiter de toute sa capacité (elle peut d’ailleurs être achetée plus tard, au besoin). Pour les versions Performance, le constructeur propose aussi un pack Ludicrous, qui offre 20 % d’accélération en plus.

À partir de 85 000 dollars

La Model S de base, que l’on peut comparer à l’ancienne version 75D (avec une batterie de 75 kWh), démarre à 85 000 dollars. De son côté, le Model X est disponible à partir de 88 000 dollars. Dans les deux cas, on peut ajouter 8 000 dollars à la facture pour 8 % d’autonomie supplémentaire (soit quelques dizaines de kilomètres). Les Model S Performance et Model X Performance se monnaient respectivement à 112 000 et 117 000 dollars. Pour le mode Ludicrous, il faut compter 20 000 dollars de frais en plus.

Récapitulatif des nouvelles gammes Model S et Model X (hors options) :

Autonomie (cycle EPA) Accélération (0-96 km/h) Prix Model S 500 km 4,1 s 85 000 dollars Model S Grande Autonomie 540 km 4,1 s 93 000 dollars Model S Performance 507 km 3 s 112 000 dollars Model S Performance Ludicrous 507 km 2,4 s 132 000 dollars Model X 435 km 4,7 s 88 000 dollars Model X Grande Autonomie 475 km 4,7 s 96 000 dollars Model X Performance 465 km 3,5 s 117 000 dollars Model X Performance Ludicrous 465 km 2,8 s 137 000 dollars

Dans son configurateur en ligne, Tesla propose bien évidemment pléthore d’options de personnalisation payantes pour habiller l’extérieur et l’intérieur de la voiture. Sans oublier le pack Autopilote amélioré à 5 000 dollars (7 000 si choisi après livraison).

Ces changements n’ont pas encore été appliqués en France mais ils le seront ces prochains jours.

Crédit photo de la une : Tesla